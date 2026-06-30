株式会社キンライサー

株式会社キンライサー（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：森 崇伸、以下「当社」）は、ニフティライフスタイル株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田 隆志、証券コード：4262、以下「ニフティライフスタイル」）の100%子会社である株式会社ドアーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：輿石 雅志、以下「ドアーズ」）と業務提携をいたしましたので、お知らせいたします。

本提携は、給湯器交換・浴室リフォームを中心に「住まいの内側の快適性」を支える当社と、外壁塗装を中心に「住まいの外側の保全」を支えるドアーズが強みを掛け合わせ、住宅の経年変化に伴う多様な修繕需要に対して、お客様が迷わずスムーズに相談できる「住まいのトータルケア環境」の構築を目的としています。

■ 本提携の背景と目的

デジタル技術の進展やライフスタイルの多様化に伴い、生活者が求めるリフォームへのニーズは一層高度化しています。特に、外壁塗装や給湯器交換、浴室リフォームなどは、住宅の維持管理という観点において密接に関わる領域であり、築年数の経過や日々の使用による劣化をきっかけに、同時期に発生しやすい傾向にあります。

しかし、リフォーム・住宅設備業界は依然として専門性が非常に高く、不透明な料金体系や事業者選びの難しさといった構造的な課題が残されています。そのため、生活者はそれぞれのタイミングごとに別々の専門会社をゼロから探し、相談・見積もり・比較を繰り返さなければならず、これが多大な手間や心理的ストレスとなっていました。

こうした状況を踏まえ、本業務提携では、迅速かつ高品質なオンラインサービス・施工を提供する当社と、建設業許可を保有し全国120箇所以上に展開する「外壁塗装の窓口リフォーム工房」の店舗ネットワークを通じて高品質・適正価格の施工を提供するドアーズがシナジーを発揮。お客様が住まいのあらゆる不調に直面した際にも、確かな品質と保証に裏付けられた専門サービスへ迷わずアクセスできる体制を確立し、顧客利便性を抜本的に向上させることを目指します。

■ 本提携を通じて提供する新たな価値

両社が持つ顧客接点やアセットを有効活用し、単なるサービス紹介に留まらない、シームレスな住宅維持管理の実現に向けて以下の価値を提供してまいります。

（1）住宅リフォームにおける「迷い」と「調べる負担」の解消

外壁の劣化や給湯設備の不具合など、お悩みに直面したお客様が、信頼できる専門窓口へプラットフォームを跨ぐことなくワンストップでアクセスできる環境を整えます。これにより、優良な施工業者を自力で探し出す手間やミスマッチのリスクを排除し、情報収集にかかる負担を大幅に軽減します。

（2）複数箇所の維持管理を後押しする「経済的メリット」の還元

本提携を通じて住まいのケアを多角的に進められるお客様を対象に、双方のサービスをお得に・賢くご利用いただける独自の優待インセンティブ（ギフト券特典など）を提供いたします。どちらの窓口から検討を開始されたお客様に対しても等しく恩恵を還元することで、出費がかさみがちな一連の改修を適切なタイミングで計画的に進めることを後押しします。

（3）住まいを長く快適に保つための「選択肢」の拡充

外壁や屋根などの外装は、建物そのものを守り、末永く安心して暮らすために欠かせない要素です。一方で、給湯器や浴室は、毎日の暮らしの快適性に直結する設備です。本提携を通じて、住まいの外側・内側それぞれの課題に応じた的確な情報提供やサービス案内を行い、お客様がより視野を広げて住環境の向上を検討できるサポート体制づくりに取り組んでまいります。

本提携にともない、両社は双方の強固な顧客基盤を活かした相互送客を本格化いたします。これにより、住宅リフォームを検討する潜在顧客の獲得を強化してまいります。

なお、本提携による当社業績への影響は軽微であります。

■各社概要

【株式会社キンライサーの概要】

当社は、ガス給湯器やエコキュートの交換を中心に、浴室リフォームなど住まいの快適性を高める住宅設備サービスを展開しております。「ニッポンのお湯を絶やさない。」をミッションに掲げ、日々の暮らしに欠かせないお湯のある生活を支え続けることで、一人ひとりのお客さまに安心・安全で、あたたかく幸せな暮らしをお届けしてまいります。

・名称 ： 株式会社キンライサー

・所在地 ： 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFE PLACE南青山10F

・代表者の役職・氏名： 代表取締役社長CEO 森 崇伸

・事業内容 ：

ガス給湯器・エコキュートをはじめとする製品の販売及び工事事業、

浴室・リフォーム事業、ガスおよび電力小売事業、入浴剤D2C事業

・HP： https://www.kinliser.co.jp/

【株式会社ドアーズの概要】

・名称 ： 株式会社ドアーズ

・所在地 ： 東京都港区三田1-2-18 TTDビル4F

・代表者の役職・氏名： 代表取締役社長 輿石 雅志

・事業内容 ：

外壁塗装に関する日本最大級のプラットフォーム「外壁塗装の窓口」運営、

リフォーム工事請負業、および塗料の開発・製造・販売

・HP： https://doors-inc.co.jp/

【ニフティライフスタイル株式会社概要】

・名称：ニフティライフスタイル株式会社（証券コード：4262）

・代表者の役職・氏名：代表取締役社長 成田 隆志

・所在地：東京都中野区本町二丁目４６-１ 中野坂上サンブライトツイン

・事業内容：行動支援サービス事業

・HP：https://niftylifestyle.co.jp/

以上