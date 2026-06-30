洗う成分100％植物生まれの「ナイーブ」ボディソープ＆洗顔料　「ミニオン」コラボデザイン数量限定発売　～家族みんなのお肌を想う～

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）は、洗う成分１００％植物生まれの「ナイーブ」から「ミニオン」とコラボしたパッケージデザインの「ボディソープ」と「洗顔フォーム」を、２０２６年７月１０日（金）に数量限定で発売いたします。

“家族みんなの肌を健やかに”というコンセプトのもと、人と家族を想い続けるブランド「ナイーブ」。この度、愛くるしい外見とコミカルな動きで幅広い世代から愛されている人気キャラクター「ミニオン」とのコラボレーションの第二弾が実現しました。

パッケージには、ミニオンたちの中でも特に人気のある、優しく人懐っこい性格の「ボブ」と、ボブの相棒であり彼がとっても大好きなくまのぬいぐるみ「ティム」の「Bob+Tim」コンビが登場。ボディソープでは一緒に海を楽しむ様子、洗顔フォームでは仲良く過ごしている姿を描き、ユニークで可愛らしいミニオンたちの魅力を存分にお楽しみいただけるデザインに仕上げました。

２０２６年８月には「怪盗グルー／ミニオンズ」シリーズの最新映画『ミニオンズ＆モンスターズ』が公開されるなど、世界中のファンを魅了する「ミニオン」と一緒に、家族みんなのバスタイムを賑やかで楽しく彩ります。

【ボディソープ 商品特長】

家族みんなのお肌を想う 「ミニオン」限定デザインの「ボディソープ＆泡で出てくるボディソープ」

●洗う成分１００％植物生まれ

家族みんなの肌をやさしい泡で洗います。

●「素肌すこやか成分＊１」配合

肌のアミノ酸を守って洗い、うるおいをキープします。

●着色料・鉱物油・パラベン・シリコン・サルフェート不使用 ※サルフェート不使用：泡タイプのみ

●お子さまのデリケートな肌もやさしく洗いあげます。

●やさしいピーチソープの香り

■ナイーブ ボディソープ

●うるおい成分「桃の葉エキス」、整肌成分「ゆずセラミドＥＸ＊２」配合

みずみずしく、うるおう素肌に導きます。

■ナイーブ 泡で出てくるボディソープ

●うるおい成分「桃の葉＆ゆずセラミドＥＸ＊３」配合

１プッシュでたっぷり出てくるやさしい泡で、みずみずしく、うるおう素肌に導きます。

【洗顔フォーム 商品特長】

うるおい守ってぷるん肌 「ミニオン」限定デザインの「洗顔フォーム」

●洗う成分１００％植物生まれ

●「素肌うるおい成分＊１」配合

肌のアミノ酸を守って洗い、うるおいをキープします。

●うるおい成分「桃の葉エキス」配合

みずみずしいなめらか素肌へと導きます。

●ふわふわな泡立ち

毛穴の奥の汚れを落としながら洗い上げます。

●着色料・鉱物油・パラベン不使用

●華やかでやさしい桃の香り

＊１：アセチルグルコサミン、ＤＰＧ ＊2：ゆずセラミド（ユズ果実エキス）、モモ果汁、グリセリン

＊３：モモ葉エキス、ゆずセラミド（ユズ果実エキス）、モモ果汁、グリセリン

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7954/table/697_1_a1a131e99ae0d0922782fa3c62e3c6f8.jpg?v=202606301252 ]

※Universal Studios Licensing LLC（ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC）との商品化契約に基づき、クラシエ株式会社が企画・制作した商品です。

＜左から、ボディソープ（ポンプ/詰替用）、泡で出てくるボディソープ（ポンプ/詰替用）、洗顔フォーム＞

【発売予定日】 ２０２６年７月１０日（金）

【販売チャネル】 全国のドラッグストア、スーパーマーケット等

【ＷＥＢサイト】 https://www.kracie.co.jp/naive/news/

以 上

＜ご参考：「怪盗グルー／ミニオンズ」シリーズについて＞

世界中で社会現象を巻き起こし記録的な大ヒットが続いているアニメシリーズ。『怪盗グルーの月泥棒』(2010年)、『怪盗グルーのミニオン危機一発』(2013年)で一躍人気となったバナナが大好物の謎の生物ミニオン。ついに2015年の映画『ミニオンズ』では主役を務めるまでに。そして『怪盗グルーのミニオン大脱走』(2017年)はシリーズ史上最大のヒットにして、全アニメ映画で年間No.1の座に！2022年には『ミニオンズ フィーバー』、2024年には『怪盗グルーのミニオン超変身』、そして2026年にはシリーズ最新作『Minions & Monsters（原題）』が劇場公開。その人気は、映画にとどまらず、商品やイベント、ゲームなど多方面に拡大中。欠点だらけで親しみやすく、愛らしくも破壊的なミニオン達のかわいい姿はますます世界中のファンを魅了しています。そして、2026年8月7日(金)に『ミニオンズ＆モンスターズ』が劇場公開！