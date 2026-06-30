国内暗号資産 ETF の実現へ、暗号資産インデックス協議会の報告書を公表

N.Avenue株式会社

N.Avenue 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:神本 侑季、以下「N.Avenue」)および日鉄ソリューションズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:玉置 和彦、以下 「NSSOL」) は、 両社が共同で事務局を務める「暗号資産インデックス協議会(座長:森下哲朗 上智大学法学部教授)」 で協議された、日本円建て暗号資産インデックスの算出に関する報告書を公表しました。

本報告書は、国内暗号資産 ETF の組成等に必要となる、「透明性が高く信頼性の高い日本円建て暗号 資産取引価格のインデックス」の算出に向けた議論の成果を、広く関係者・社会に共有することを目的としています。

背景と目的

2024 年 1 月に米国における現物ビットコイン ETF が承認されました。以来、運用資産残高(Assets Under Management)が1年間で 1000 億ドルに迫る規模まで拡大するなど、暗号資産 ETF は新たな 投資対象として市場規模が急速に拡大しています。日本国内においても、規制の根拠となる法令が資金 決済法から金融商品取引法へと移行することに伴い、暗号資産を組み込んだ金融商品の組成環境整備が 進んでいます。

しかし、これらの金融商品において活用が期待される投資信託や ETF の、NAV(Net Asset Value / 純資産総額)算出およびパフォーマンス評価に不可欠な「円建てベンチマーク指数」が国内に不足してい るという課題がありました。海外の外貨建て指数を為替換算して流用する方法では、日本市場特有の需 給構造(プレミアム/ディスカウント)や流動性環境が反映されず、ETF のトラッキングエラー※や執行 コストの乖離を招くことが指摘されています。

こうした課題を踏まえ、本協議会では、日本の暗号資産市場の発展に寄与し、海外に対しても説明可能 な円建てインデックスの在り方を検討するため、金融、学術、法務、暗号資産業界の有識者が集まり、議論を重ねました。

なお、事務局を務める N.Avenue 株式会社及び日鉄ソリューションズ株式会社の2社は本協議会にお ける議論を元に、今後インデックスの算出・運用を行う予定です。

報告書のリンク

2026 年 6 月 30 日 日鉄ソリューションズ株式会社 N.Avenue 株式会社

本協議会の報告書は、下記から参照可能です。

URL: https://www.nadanews.com/upload-data/files/indices_report_20260626.pdf

今後のスケジュール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/47016/table/106_1_7323bc5bda29aa1570fd35ee3679009f.jpg?v=202606300352 ]

暗号資産インデックス協議会について

本協議会は、日本の暗号資産市場全体の発展を見据え、金融・学術・暗号資産分野の有識者が結集し、 2025 年に設立されました。2025 年 11 月から 2026 年 5 月にかけて全 6 回にわたり開催され、社会的 意義のあるインデックス開発に向けた議論を行いました。

【座長】

- 森下 哲朗 上智大学法学部 教授

【協議会メンバー】(五十音順、敬称略)

- 今井 秀星 - 三菱UFJ信託銀行株式会社 フロンティア事業開発部 デジタルアセット事業室 上級調査役- 上崎 勲 - 野村アセットマネジメント株式会社 運用部 部長- 加藤 貴仁 - 東京大学大学院法学政治学研究科 教授- 金光 碧 - 株式会社 bitFlyer 執行役員 事業戦略本部- 河合 健 - アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 パートナー- 近藤 智彦 - SBI VC トレード株式会社 代表取締役社長- 佐藤 肇 - マネックス・アセットマネジメント株式会社 取締役- 千野 剛司 - Binance Japan 名誉会長兼取締役- 中島 義弘 - アセットマネジメント One 株式会社 商品戦略部 シニアマネジャー- 早川 満 - 三井住友 DS アセットマネジメント株式会社 運用企画部長- 廣末 紀之 - ビットバンク株式会社 代表取締役社長 CEO- 松尾 真一郎 - ジョージタウン大学 研究教授 / バージニア工科大学 研究教授- 松本 純 - 大和アセットマネジメント株式会社 運用本部 DX・AI 特命担当 執行役員- 渡邊 隆彦 - 専修大学商学部 教授

【オブザーバー】(順不同)

- 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社- アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社- 三菱UFJアセットマネジメント株式会社- コインチェック株式会社- 株式会社 Next Finance Tech l BACKSEAT株式会社

【事務局・主催】

- 神本 侑季 - N.Avenue 株式会社 代表取締役 CEO- 三好 啓史 - 日鉄ソリューションズ株式会社 金融ソリューション事業本部 金融ビジネスエンジニアリング事業部 デジタル金融テクノロジーセンター- 伊藤 義真 - 日鉄ソリューションズ株式会社 金融ソリューション事業本部 金融ビジネスエンジニアリング事業部 デジタル金融テクノロジーセンターアドバイザー- 丸山 顕義 - 大阪デジタルエクスチェンジ株式会社 常務取締役

主催企業について



● N.Avenue 株式会社

N.Avenue 株式会社は、2018 年より国内有数のデジタル資産報道メディアNADA NEWS（2025年にCoinDesk JAPANよりリブランディング）や、Web3 領域のカンファレンスや研修サービス、国内最大級の法人向けコミュニティ「N.Avenue club」 を通じて、本領域における官民連携による市場形成と企業の事業推進を後押しする情報サービス企業で す。また、編著として「Web3・暗号資産 13 人の未来予測」を手掛けています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/47016/table/106_2_c03c474043d7b30972ba8bd9fdd60e7d.jpg?v=202606300352 ]

● 日鉄ソリューションズ株式会社(NSSOL)

NSSOL は、製造、流通・サービス、金融、通信、官公庁など、の幅広い業界のお客様に対して、コン サルティングから開発・構築、運用まで、豊富な業務知見と高い技術力を活かし、質の高い IT サービス を提供してまいりました。「NSSOL 2030 ビジョン」において、自ら価値を創造し、社会や企業の課題 解決を主体的にリードしていく“Social Value Producer with Digital”を目指す姿として掲げております。 今後も、社会全体や業界横断の課題解決に幅広く貢献してまいります。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/47016/table/106_3_0dbb587706febf2e26b971fe80097946.jpg?v=202606300352 ]

※ETF のトラッキングエラー

ETF の価格や値動きが、連動を目指す指標(ベンチマーク)からどれくらい乖離しているかを示す指標。 この数値が小さいほど、ベンチマークとの連動性が高く優秀な運用であることを意味する。

(参考) 協議会発足時プレスリリース

https://www.nssol.nipponsteel.com/press/2025/20251112_110000.html

【本件に関するお問い合わせ先】

N.Avenue 株式会社

E-mail:info@navenue.jp

日鉄ソリューションズ株式会社

金融ソリューション事業本部 金融ビジネスエンジニアリング事業部 デジタル金融テクノロジーセ ンター

E-mail:fin-nsljin-sales@jp.nssol.nipponsteel.com

【報道関係お問い合わせ先】

日鉄ソリューションズ株式会社

管理本部 総務部 広報グループ E-mail:press@jp.nssol.nipponsteel.com

・NS Solutions、NSSOL、NS(ロゴ)は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。

・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です