【わかさ生活】京都の中心・四条烏丸から伝統伎芸を世界へ発信！「わかさの舞台」にて伝統芸能公演『長唄・端唄の調べ』を2026年9月22日・23日に開催

株式会社わかさ生活

株式会社わかさ生活（本社：京都市下京区）は、本社2階に位置する最新のLED演出技術を備えた「わかさの舞台」にて、京都花街の芸舞妓文化と重要無形文化財総合認定保持者らによる贅沢な競演プログラム『長唄・端唄の調べ』を、2026年9月22日（火）および23日（水）の2日間にわたり開催いたします 。

画像はイメージです（AIにより生成）

本イベントは、数百年の歴史を持つ京都花街の洗練された伝統伎芸とおもてなしの文化を、次世代へ継承し国内外へ発信する新たな拠点化を目指した特別な公演企画です。

◆イベントの見どころ

【最高峰の演者と複数流派の競演】

重要無形文化財総合認定保持者である五代目 杵屋勝松氏（三味線）や、2022年に名跡を襲名した七代目 杵屋和吉氏（長唄）をはじめとする超一流の奏者が集結します 。さらに、普段は一度に見ることが稀な「先斗町」と「祇園東」の芸妓による舞の競演で、お座席の風情をご体感いただけます。

【伝統芸能と最新テクノロジーの融合】

「わかさの舞台」が誇る大型LEDスクリーンを用いた季節感あふれる映像演出と、洗練された伝統芸能が融合した、これまでにない革新的な舞台体験をご提供いたします 。

【プレミアムな「おもてなし」懇親会】

公演後には、季節限定アフタヌーンティーをお楽しみいただける

懇親会を開催 。出演者が各席を回る演出もあり、花街ならではの

上質なおもてなしを間近でご体感いただけます 。

◆公演プログラム（全行程 約2時間）

アフタヌーンティーイメージ

【前半：端唄・上方舞踊の部】

京都や江戸の情緒がしっとりと溶け込む端唄を中心に構成 。

主な演奏曲目：「わしが在所」「わが恋」「木造りくずし」「秋の夜長」「春雨」

端唄の締め・舞踊：上方端唄の名曲「京の四季」に合わせ、先斗町芸妓・市笑、祇園東芸妓・富多愛による華やかな踊りを披露します 。

（休憩 15分）

【後半：長唄の部（オオトリ）】

演奏曲目：長唄「松の翁」 明治時代に作られた荘重で格式高い名曲であり、七代目杵屋和吉襲名披露公演でも演奏された長唄の大曲をお届けします 。

◆開催概要

会期：2026年9月22日（火）・23日（水）

時間：＜公 演＞ 開場 10:30 ／ 開演 11:00 ／ 終了 12:00

＜懇親会＞ 開始 12:30 ／ 終了 14:00（13:00より演者による席回り）

会場：わかさ生活本社2階 「わかさの舞台」（京都府京都市下京区四条烏丸）

料金（税込）：観覧チケット13,000円（各日40名様限定）

アフタヌーンティー付きプレミアムチケット：18,000円

（各日24名様限定）

予約：わかさ生活ショッピングサイト

https://shop.wakasa.jp/shop/reserve/apply/apply.aspx?store=shijo&prefecture=%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C&division=50&genre=hanamati?utm_source=prtimes&utm_medium=butai&utm_campaign=260626(https://shop.wakasa.jp/shop/reserve/apply/apply.aspx?store=shijo&prefecture=%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C&division=50&genre=hanamati?utm_source=prtimes&utm_medium=butai&utm_campaign=260626)

◆出演者一覧

長唄（唄）：七代目 杵屋和吉、杵屋禄三

三味線：五代目 杵屋勝松、杵屋禄宣

端唄：鶯聲真規

鳴り物：藤舎清鷹、藤舎成光、藤舎伝生

舞踊：市笑（先斗町芸妓）、富多愛（祇園東芸妓）

司会（MC）：杵屋松梨

◆わかさの舞台（WAKASA＆CO. KYOTO 京都四条店2階）

2階『わかさの舞台』は、

お客さまと“見る喜び”を分かち合い、ご縁の輪を広げる場所。

京都の和を感じるひのき造りの舞台と壁一面の竹林、

そして大迫力のLEDモニター。

伝統とテクノロジーが融合した空間で、

古典芸能から親子イベントまで、さまざまな舞台をお届けします。

訪れるたびに、新しい感動と出会える特別な体験を。