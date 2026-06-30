パナソニックグループ

パナソニック コネクトグループ（グループCEO：ケン・セイン）は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（代表執行役社長：半沢 淳一（はんざわ じゅんいち））、三菱UFJ信託銀行株式会社（取締役社長：窪田 博（くぼた ひろし）、以下、三菱UFJ信託銀行）が、三菱UFJ信託銀行が主催するDID/VC共創コンソーシアム（Decentralized Identifier / Verifiable Credential Co-creation Consortium（※1））に共同で設置した「AIエージェント×金融取引分科会（以下、本分科会）」へ参加しました。

本分科会では、AIエージェント（※2）が金融機関の顧客（以下、ユーザー）に代わって金融商品取引を自律的に実行する時代を見据え、取引の信頼性・安全性・透明性の確保および実務・法令・ガバナンス上の課題について検討します。

特に、ユーザーからAIエージェントへの適切な権限移譲の在り方に着目し、委任範囲の定義および証明、取引実行結果の検証可能性等について論点整理を行います。

また、これらを支える仕組みとして、デジタル証明書（Verifiable Credential（VC））の活用可能性および実装要件について、関連法令との整合性も含めて確認します。

※1 分散型ID（Decentralized Identifier（DID））と連携したデジタル証明書（Verifiable Credential（VC））のビジネス共創を目指し、2023年10月に設立した「DID/VC 共創コンソーシアム」。会員企業53社（※2026年6月末時点）

【ご参考】

・「DID/VC 共創コンソーシアム」の設立、「ルール整備分科会」の発足について

https://www.tr.mufg.jp/ippan/release/pdf_mutb/231010_1.pdf

・「DID/VC 共創コンソーシアム 本人確認分科会」の発足について

https://www.mufg.jp/dam/pressrelease/2024/pdf/news-20240621-001_ja.pdf

※2 本プレスリリースにおける「AIエージェント」は、ユーザーの意図に基づき処理を行うエージェント型AI全般を指し、複数タスクを自律的に計画・実行するいわゆるエージェンティックAI（Agentic AI）を含みます。

【お問い合わせ先】

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受付：9時～17時30分（土・日・祝日は受付のみ）

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]「DID/VC共創コンソーシアム AIエージェント×金融取引分科会」の発足について（2026年6月30日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260630-1

＜関連情報＞

・パナソニック コネクトのID×生体認証（顔認証）について

https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/facial-recognition/top

・パナソニック コネクトグループ ウェブサイト

https://connect.panasonic.com/jp-ja/

・パナソニック コネクトグループ Newsroom

https://connect.panasonic.com/jp-ja/newsroom

・パナソニック コネクトグループ DEI（Diversity, Equity & Inclusion）

https://connect.panasonic.com/jp-ja/about/sustainability/dei