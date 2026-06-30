メルペイ、NTTカードソリューションの電子マネーギフトサービス「EJOICA」で「メルカリポイント」の取扱い開始へ

株式会社メルカリ

株式会社メルペイ（以下、メルペイ）は、株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション（以下、NTTカードソリューション）が運営する電子マネーギフトサービス「EJOICA（イージョイカ）」において「ポイント＠ギフト（メルカリポイント）」の取り扱いを開始いたします。また、同社が提供する選べる電子マネーギフトサービス「EJOICA（イージョイカ）セレクトギフト」の交換先に「メルカリポイント」を追加いたします。なお、いずれも2026年9月よりサービスの提供を開始する予定です（※1）。

※1：サービス開始時期は変更となる可能性があります

■背景

企業・自治体によるキャンペーンや販売促進施策、ポイント還元施策において、電子マネーやポイントギフトの活用が広がっています。また、利用者の間でも、使い慣れたサービスのポイントで特典を受け取りたいというニーズが高まっており、デジタルギフトの交換先の多様化が求められています。



こうした背景を受け、メルペイはNTTカードソリューションと連携し「EJOICA（イージョイカ）」において「ポイント＠ギフト（メルカリポイント）」の取り扱い開始および「EJOICAセレクトギフト」の交換先への追加を行うことで、企業・自治体のキャンペーン・ポイント還元施策における選択肢の拡充を図ります。



これにより、NTTカードソリューションからギフトコードを購入した販売先企業※2は、自社のキャンペーンや販売促進施策、ポイント還元施策の交換商材として、「メルカリポイント」を選択できるようになります。

※2：販売先企業とは、NTTカードソリューションからギフトコード等を購入し、自社のキャンペーン・販売促進・ポイント還元の交換商材として、お客さまへ提供する企業を指します

メルペイは今後も、外部パートナーとの連携を通じて「メルカリポイント」の利便性を高めてまいります。



■「ポイント＠ギフト（メルカリポイント）」について

「ポイント＠ギフト（メルカリポイント）」は、ギフトを受け取ったお客さまがギフトIDを入力することで「メルカリポイント」に交換できる電子ギフトサービスです。企業は、自社キャンペーンの報酬やポイント還元の商材として、「メルカリポイント」をデジタルギフトとして直接提供することが可能になります。

■「EJOICAセレクトギフト」について

EJOICAセレクトギフトは、低コストで効果的な販売促進・プロモーションが実施できる「選べる電子マネーギフト」です。企業・自治体は、「EJOICAセレクトギフト」から交換できる商品を選択した上で、お客さまへメール・SMS・Web画面表示・カード等さまざまな方法でプレゼントできます。お客さまは、「EJOICAセレクトギフト」登録サイトへアクセスし、電子マネー・ポイント等の中から自由に選んで登録・交換できるサービスです。今回、この交換先に「メルカリポイント」が新たに加わります。

【メルペイ概要】

会社名：株式会社メルペイ

所在地：〒106-6125 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

事業内容：金融関連の新規事業

代表者名：永沢 岳志

関連会社：株式会社メルカリ