「ジャパネット×うるせぇトリ」40周年記念コラボLINEスタンプ16種、6月30日より無料配信

株式会社 ジャパネットホールディングス



株式会社ジャパネットホールディングス (本社：長崎県佐世保市／代表取締役社長 兼 CEO：高田旭人）は、人気キャラクター「うるせぇトリ」と、弊社の公式キャラクター「ミスターJ」がコラボしたLINEスタンプを2026月6月30日（火）から2026年7月27日（月）まで無料配信いたします。

■「おはよう」「わーい」など全16種の動くスタンプ

(C)Japanet (C)mame&co(C)Japanet (C)mame&co

クリエイターmame&coさんの人気キャラクター「うるせぇトリ」のコミカルな世界観に「ミスターJ」が加わり、日常で使いやすい全16種類のLINEスタンプ。ジャパネット40周年記念コラボとして、2026年限定で展開する特別デザインの段ボールに入るうるせぇトリのスタンプや、ミスターJと並んで「グッド」するスタンプなどもデザインしました。



■暑い夏に使える！「暑すぎて溶ける」「エアコンで涼む」スタンプも

(C)Japanet (C)mame&co(C)Japanet (C)mame&co

「ジャパネット夏のエアコン祭り」展開中のジャパネットならではのスタンプとして、季節感たっぷりのスタンプも追加。炎天下で暑すぎて溶けていく様子や、エアコンの涼しい風にまどろむ様子など、暑い夏に使えるスタンプもご用意しました。



■LINEスタンプ配信概要

スタンプ名：動く♪うるせぇトリ×ジャパネット

配布期間：2026年6月30日（火）11:00頃～2026年7月27日（月）23:59まで

利用期限：ダウンロード日から180日

取得方法：ジャパネットのLINE公式アカウントを「友だち追加」していただくと、無料でダウンロードいただけます

ダウンロードURL：https://line.me/S/sticker/37248(https://line.me/S/sticker/37248)

スタンプの詳細はこちら：https://www.japanet.co.jp/shopping/event/linestart.html(https://www.japanet.co.jp/shopping/event/linestart.html)

■LINEスタンプ配信概要

スタンプ名：動く♪うるせぇトリ×ジャパネット

配布期間：2026年6月30日（火）11:00頃～2026年7月27日（月）23:59まで

利用期限：ダウンロード日から180日

取得方法：ジャパネットのLINE公式アカウントを「友だち追加」していただくと、無料でダウンロードいただけます

ダウンロードURL：https://line.me/S/sticker/37248(https://line.me/S/sticker/37248)

スタンプの詳細はこちら：https://www.japanet.co.jp/shopping/event/linestart.html(https://www.japanet.co.jp/shopping/event/linestart.html)

▲ダウンロード用QRコード【ミスターJとは？】

ジャパネットたかたのショッピングを盛り上げるキャラクターとして誕生。チャレンジ精神旺盛で、豊富な商品知識を持つしっかり者。

▶▶ジャパネットのキャラクター図鑑はコチラ

https://corporate.japanet.co.jp/40th/character/

・LINEアプリは最新のバージョンをご利用ください。

・日本国外で契約した端末の電話番号で認証したアカウントでは、ダウンロードできません。ホーム＞設定＞アカウント から日本国内で契約した端末の電話番号を設定することで、ダウンロード可能となります。