【自治体向け事業承継支援サービス】オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」、高知県に特化した後継者募集の特設ページ「relay the local 高知県」を開設

株式会社ライトライト

事業を譲りたい人と継ぎたい人を"共感"でつなぐオープンネーム事業承継プラットフォーム「relay（リレイ）」（運営会社：株式会社ライトライト、本社：宮崎県宮崎市、代表取締役：齋藤 隆太、以下、relay）は、このたび高知県に特化した後継者を募集する特設ページを開設したことをお知らせいたします。

本連携では特設ページの開設に加え、オンラインマッチングイベントや現地視察ツアーなど多角的なプログラムを通じ、高知県内の中小事業者が抱える後継者不在問題の解決に向けて、共に取り組んでまいります。

■ 取組の概要と背景

高知県は、「奇跡の清流」と名高い仁淀川、雄大な太平洋、四国カルストなどの豊かな自然に恵まれ、カツオをはじめとした豊富な海の幸や、ニラ・生姜・ナスなどの瑞々しい高知野菜だけでなく、サーフィンやラフティングの名所が点在するアウトドアの聖地としても、訪れる人を魅了しています。

その一方で、高知県内の中小企業・個人商店においても、全国的な課題と同様に「後継者不在」の問題が深刻化しています。地域に根ざした小規模事業者が失われることは、地域経済の衰退のみならず、長年にわたって地域に受け継がれてきた文化・技術・コミュニティにも大きな影響を与える課題となっています。

こうした課題に対応するため、このたびrelayと高知県が連携し、移住・定住を伴う第三者事業承継の推進に取り組んでいきます。

取組の第一弾として、高知県全域の後継者募集案件を掲載した「relay the local 高知県」を開設。今後、高知県に相談が寄せられる後継者不在事業者の情報をrelayに提供いただき、オープンネーム（実名開示）による後継者募集を実施してまいります。

また、全国の後継ぎ志望者と高知県の事業者をつなぐオンラインマッチングイベントや、実際に現地に赴き事業・土地・暮らしを体感できる現地視察ツアーなど、継続的な支援プログラムを展開してまいります。

■「relay the local 高知県」について

本特設ページでは、スピーディーなマッチングと高い成約率を目指し、従来社名や企業情報が伏せられてきた事業承継のマッチングをオープンネームで行います。また、経営者が事業に込めてきた想いをストーリー化し、これに応じる熱意ある後継ぎ候補を広く公募いたします。

この取り組みにより、高知県の事業承継による地域基幹産業の存続を目指し、持続可能な地域社会の構築に貢献してまいります。

自治体 × relay連携プログラムについて

詳細を見る :https://relay.town/local/kochi

relayは、社会課題の解決と持続的な成長を両立するモデルとして進化を続けながら、自治体・金融機関・支援機関の皆さまとともに、事業承継という選択肢を社会に広げていきます。

事業承継支援やrelayとの連携にご関心のある自治体の皆さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」について

自治体連携プログラム詳細 :https://relay.town/local/about

オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」は、従来社名や企業情報が伏せられてきた事業承継のマッチングをオープンネームで行い、経営者が事業に込めてきた想いをストーリー化し掲載。これに応じる熱意ある後継ぎ候補を広く公募することで、共感をベースにした新しい事業承継の形を打ち出しています。2020年のサービス開始以降、これまでに約890件の後継者募集案件を公開、約180件のマッチングを生み出し、国内の事業承継マッチングプラットフォームにおいて商談率・成約率5年連続No.1（2020～2024年度）※を獲得しています。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】（mic-r.co.jp）（2025年11月発刊）

会社概要

詳細を見る :https://relay.town/[表: https://prtimes.jp/data/corp/53134/table/523_1_91554391d5c618dd72f4a2bdc62646c8.jpg?v=202606300552 ]