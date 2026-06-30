【7月4日(土)】QVCで放送予定！「ヤケーヌアームカバー」待望の新色ライトグレーが数量限定で登場！

株式会社丸福繊維ヤケーヌアームカバー 新色「ライトグレー」登場

日焼け・熱中症対策商品の企画製造を行う株式会社丸福繊維（本社：愛知県西尾市、代表：村瀬 智之）は、累計販売数300万点を突破し、2025年楽天年間ランキング「スポーツ・アウトドア部門」で第2位※を受賞。さらに、2026年2月度「楽天ショップ・オブ・ザ・マンス」スポーツジャンル賞においてベストショップも受賞した、日焼け対策専用フェイスカバーシリーズ「ヤケーヌ」を販売しています。同シリーズでは、夏の人気モデル「ヤケーヌ爽クール」をはじめ、入荷のたびに完売するなど高い支持を集めている、シリーズ最高のUVカット率を誇る「ヤケーヌ99.9ブラックレーベル」など、用途やシーンに応じたラインナップを展開しています。このたび、ヤケーヌ生地を使用した、「ヤケーヌアームカバー」にユーザー待望の新色ライトグレーを「QVC」番組内にて7月4日(土)発売いたします。なお、MARUFUKU楽天市場店限定で、6月30日（火）12時より先行販売を開始いたします。QVCの公式ECサイト「QVC.jp」では、7月4日（土）より販売開始いたします。

QVCの公式ECサイト「QVC.jp」（https://qvc.jp/product.755419.html(https://qvc.jp/product.755419.html)）

MARUFUKU楽天市場店（https://item.rakuten.co.jp/suzukachan/313/(https://item.rakuten.co.jp/suzukachan/313/)）

気象庁が最高気温40℃以上を「酷暑日」と定義するなど、近年は夏の暑さが一層厳しさを増しています。そんな中、日焼け対策だけでなく暑さ対策への関心も高まっています。

「ヤケーヌアームカバー」は、強い日差しから肌を守りながら快適な着用感を追求したアイテムです。フェイスカバー「ヤケーヌ」と同じ日本製高機能糸を使用しています。生地(糸)自体にUVカット効果のあるチタンを練り込んでいるため、何度洗濯を繰り返してもUVカット効果は半永久的に持続します。さらに内側はメッシュ仕様で通気性が高く蒸れにくい設計で、二の腕上部にはストッパーを備えることで、ずれにくく快適な着用感を実現しています。

通勤・通学、自転車での移動などの日常使いからスポーツシーンまで、幅広い場面で長くご愛用いただいている「ヤケーヌアームカバー」は、日焼けや暑さ対策を意識したい季節に、日常からアクティブなシーンまで幅広く活躍します。

※集計期間：2024年8月17日(土)～2025年8月11日(月) スポーツ・アウトドア部門

■ 放送概要 ■

放送メディア：QVC

放送日時・番組名：2026年7月4日(土)

7:00～/10:00～「息ス―――っと苦しくない、UVカットフェイスカバーYAKeNU」

14:00～「お昼はチェッQ！ワクワク14(YAKeNU)」

20:00～「毎日がサプライズ！ドキドキ20(YAKeNU)」

紹介商品：「ヤケーヌアームカバー」「ヤケーヌスタンダード」「ShaBō ウルトラライトバケットハット」

※放送に関わる情報は変更になる場合がございます。

■ ヤケーヌアームカバー ■

何度洗ってもＵＶカットが下がらず経済的

「ヤケーヌアームカバー」はヤケーヌと同じ安心・安全の日本製高機能糸を使用し、生地(糸)自体にUVカット効果のあるチタンを練り込んでいます。後加工ではありませんのでお洗濯しても効果は半永久的に持続します。また、吸汗速乾性も高いのでサラサラとした肌触りです。

通気性、広範囲カバー、手のひら自由

内側はメッシュ仕様で通気性が高く、蒸れにくく快適に着用できます。二の腕から手の甲までをしっかりカバーし、手のひらはオープンタイプのため、車の運転やスポーツ、スマートフォンの操作もスムーズです。

ストッパー付きでずれ落ち軽減

二の腕上部にはストッパーを備えており、スポーツなどで動きの多いシーンでもずれにくく、快適に着用できます。

ヤケーヌアームカバー（ライトグレー）

【 酷暑日を乗り切るコーデアイテム 】

酷暑日を乗り切るコーデアイテム

弊社は、2000年より農業に従事する方の切実な声から、遮熱帽子「涼かちゃん テンガロンハット」を発売し、現在も多くの方にご愛用いただいているロングセラー商品です。そして、その遮熱機能をより日常使いしやすいデザインへと進化させたのが「ウルトラライトハット」シリーズです。

フェイスカバー「ヤケーヌ」も、2010年農家の女性の声から生まれ、現在では美容やスキンケアへの関心が高い方々からも支持されるロングセラー商品となりました。アームカバーもお客様の声をもとに改良を重ね、快適な着け心地を追求してきました。

丸福繊維では、帽子・フェイスカバー・アームカバーを組み合わせることで、酷暑日の暑さや紫外線対策をトータルでサポートします。

■ 商品概要 ■

商品名：ヤケーヌアームカバー

カラー：ブラック・ライトグレー(新色)

素材：ポリエステル100％

サイズ：フリー（ずれ落ち防止ストッパーで調整可能）

UVカット率：98.2％（UPF50+）(ライトグレー)

販売価格：2,860円（税込）

商品ページ(MARUFUKU楽天市場)：https://item.rakuten.co.jp/suzukachan/313/

【株式会社丸福繊維について】

社名：株式会社丸福繊維

本社所在地：愛知県西尾市戸ヶ崎町豊美5番地

代表取締役：村瀬智之

事業内容： 紫外線・熱中症対策商品の企画・製造・販売

設立： 1952年

HP：https://www.marufuku.ne.jp/

MARUFUKU楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/suzukachan/

株式会社丸福繊維