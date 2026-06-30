大村市モーターボート競走場の通路改修に膜屋根を完工

太陽工業株式会社

通路上屋

大型膜面構造物（テント構造物）や土木・物流資材などを手がける太陽工業株式会社（東京本社：東京都世田谷区、大阪本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：能村 祐己）は、大村市モーターボート競走場/BOAT RACE大村（長崎県大村市）の通路上屋新設工事において、膜工事を担当しました。同施設は当社が過去に施工した隣接する通路上屋と連なっており、デザインの連続性を図るため、膜材料が採用されました。

大村市モーターボート競走場は国内で初めて競艇競走が正式に開催された「競艇発祥の地」として知られ、日本最南端かつ最西端に位置する競艇場です。新たに新設された通路上屋は施設東側に伸びる駐車場に向けた歩行者用通路を覆う構造として、来場者を雨風や直射日光から守り、快適で安全な動線を確保するものです。

白色の膜屋根は日射反射率が75％以上と高く、厳しい直射日光や有害な紫外線を大幅に低減します。膜の高い透光性により、自然光が透る明るく軽快な空間と、他の建材に無い柔軟な軽快さが特徴です。また、表面処理の酸化チタン光触媒*1の性能により、有機汚れが分解され雨水で洗い流されることで、白い外観が長期にわたり保たれる高い防汚性が特徴です。

*1酸化チタン光触媒：太陽光(紫外線)を吸収して有機物を酸化分解する機能があり、酸化チタン光触媒膜材に太陽光があたると、有機物である汚れを分解する現象が起こります。また、酸化チタン光触媒には親水性機能があり、水滴が横に拡がり水膜を形成します。そのため、雨水が膜材の表面と汚れの間に入り込んで汚れを浮き上がらせ、雨で汚れを洗い流します。

近年、ボートレース場はファミリー層や若い世代の来場者に向けた改修やアップデートが行われています。本改修も快適な設備提供の一環として、軽やかな印象の空間を作る膜屋根が採用されました

膜構造 概要

施設名：大村市モーターボート競走場（BOAT RACE大村）

所在地：長崎県大村市玖島一丁目15-1

用途：通路上屋

施主：大村市モーターボート競走事業管理者

設計：株式会社本澤崇設計事務所

施工：株式会社宮本建設

膜施工期間：2026年2月～2026年3月

膜構造規模：440平方メートル

膜材：PSS200

太陽工業株式会社について

太陽工業は、創業 100 年を超える大型膜面構造物のリーディングカンパニーです。1970 年日本万国博覧会ではアメリカ館において、空気圧のみで屋根を支える低ライズ（高さを抑えた）方式の空気膜構造を世界で初めて実現しました。その後も東京ドームの膜屋根取り付けや世界最大級のドーム施設であるロンドンのミレニアム・ドーム（現：The O2 Arena）など、世界各地の大型プロジェクトに参画。さらに 2025年の大阪・関西万博では 20 以上のパビリオンと施設に携わり、万博会場づくりを支えました。

経済性、施工性、透光性、デザイン性に優れた膜構造技術を核に、建築事業をはじめ、土木、物流、環境分野へと事業を展開し、社会の安全・安心を支えています。

イベントコンサルティングを手がける TSP 太陽株式会社、施設運営を担うアクティオ株式会社などのグループ会社とともに、「世界を、やわらかく。未来を、あたたかく。」を掲げ、社会に新しい価値を提供していきます。