中国時代劇「慶余年２～麒麟児、挑む～」が6月29日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート│大ヒット作『慶余年』の続編のあらすじや見どころはBS11+ topicsで公開中
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年6月29日（月）より中国時代劇「慶余年２～麒麟児、挑む～」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354005/images/bodyimage1】
(C) New Classics Media
中国時代劇「慶余年２～麒麟児、挑む～」のあらすじ
夜明けの旅立ちの日、刺客に襲われ、背中合わせに立つ范閑（ファン・シエン）と言氷雲（イエン・ビンユン）。「俺の命を奪う自信があるのか？」と挑発する范閑に、言氷雲は一瞬の躊躇もなく剣を翻し、「これが私の決断だ」と冷徹に背後から一太刀を浴びせる。范閑は血を吐いて崩れ落ちるが――それはすべて、彼が仕掛けた緻密な策略だった。腹心の王啓年（ワン・チーニエン）と共に密かに都へ戻った范閑は、しばらく身を潜めることに。一方、范閑の訃報は瞬く間に国中を駆け巡り、慶国の皇宮は大きく揺れる。だが、第二皇子は早々にその死が偽装だと見破り、范閑を捕らえるため、巧妙な罠を宮廷内外に張り巡らせていた。「死を欺いた大罪」により追い詰められる范閑。しかし、絶体絶命の中にこそ活路があると信じる彼は、己の信念と正義を貫き、宿命の試練へと挑む──。
キャスト
チャン・ルオユン（張若繇）范閑（ファン･シエン）役「あの日のI Love You」
リー・チン（李沁）林婉児（リン･ワンアル）役「驪妃（りひ）-The Song of Glory-」「狼殿下（原題）」「追風者～金融界の夜明けへ～」
チェン・ダオミン（陳道明）慶帝役「項羽と劉邦 King's War」『HERO』
リウ・ドゥアンドゥアン（劉端端）第二皇子・李承澤（リー・チョンゾー）役「折腰（原題）」「風起洛陽～神都に翔ける蒼き炎～」
ウー・ガン（呉剛）陳萍萍（チェン･ピンピン）役「狂飆－End of the Beginning－」「天地に問う～Under the Microscope～」
スタッフ
監督：スン・ハオ（孫皓）「慶余年～麒麟児、現る～」
脚本：ワン・ジュエン（王倦）「慶余年～麒麟児、現る～」、「大宋少年志～secret mission～」
原作：マオニー（猫膩）「将夜 戦乱の帝国」、「擇天記～宿命の美少年～」
【配信開始日】
2026年6月29日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/keiyonen2?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/keiyonen2?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
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BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
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配信元企業：日本BS放送株式会社
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中国時代劇「慶余年２～麒麟児、挑む～」のあらすじ
夜明けの旅立ちの日、刺客に襲われ、背中合わせに立つ范閑（ファン・シエン）と言氷雲（イエン・ビンユン）。「俺の命を奪う自信があるのか？」と挑発する范閑に、言氷雲は一瞬の躊躇もなく剣を翻し、「これが私の決断だ」と冷徹に背後から一太刀を浴びせる。范閑は血を吐いて崩れ落ちるが――それはすべて、彼が仕掛けた緻密な策略だった。腹心の王啓年（ワン・チーニエン）と共に密かに都へ戻った范閑は、しばらく身を潜めることに。一方、范閑の訃報は瞬く間に国中を駆け巡り、慶国の皇宮は大きく揺れる。だが、第二皇子は早々にその死が偽装だと見破り、范閑を捕らえるため、巧妙な罠を宮廷内外に張り巡らせていた。「死を欺いた大罪」により追い詰められる范閑。しかし、絶体絶命の中にこそ活路があると信じる彼は、己の信念と正義を貫き、宿命の試練へと挑む──。
キャスト
チャン・ルオユン（張若繇）范閑（ファン･シエン）役「あの日のI Love You」
リー・チン（李沁）林婉児（リン･ワンアル）役「驪妃（りひ）-The Song of Glory-」「狼殿下（原題）」「追風者～金融界の夜明けへ～」
チェン・ダオミン（陳道明）慶帝役「項羽と劉邦 King's War」『HERO』
リウ・ドゥアンドゥアン（劉端端）第二皇子・李承澤（リー・チョンゾー）役「折腰（原題）」「風起洛陽～神都に翔ける蒼き炎～」
ウー・ガン（呉剛）陳萍萍（チェン･ピンピン）役「狂飆－End of the Beginning－」「天地に問う～Under the Microscope～」
スタッフ
監督：スン・ハオ（孫皓）「慶余年～麒麟児、現る～」
脚本：ワン・ジュエン（王倦）「慶余年～麒麟児、現る～」、「大宋少年志～secret mission～」
原作：マオニー（猫膩）「将夜 戦乱の帝国」、「擇天記～宿命の美少年～」
【配信開始日】
2026年6月29日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/keiyonen2?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/keiyonen2?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
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