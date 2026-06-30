全国に75施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）が運営する18施設が、宿泊予約サイト「じゃらんnet」が実施する「じゃらんアワード2025」において各賞を受賞いたしました。

■じゃらんアワード2025

その年度に顕著な実績を収めた宿泊施設や地域を表彰することを目的に、2012年より「じゃらんアワード」が実施されています。今回で13回目の表彰・発表となります。

■受賞ホテル・宿 / 受賞タイトル

《TAOYA》

TAOYA秋保（宮城） / 売れた宿大賞 宮城県1位（101～300室） TAOYA日光霧降（栃木）/ 売れた宿大賞 栃木県1位（51～100室） TAOYA那須塩原（栃木）/ 売れた宿大賞 栃木県3位（51～100室） TAOYA木曽路（長野）/ 売れた宿大賞 長野県2位（51～100室） TAOYA志摩（三重）/ 売れた宿大賞 三重県3位（101～300室） TAOYA那智勝浦（和歌山）/ 売れた宿大賞 和歌山県3位（51～100室）

《Premiumシリーズ》

Premium よしのや依緑園（石川）/ 売れた宿大賞 石川県3位（51～100室） Premium 青雲閣（福井）/ 売れた宿大賞 福井県2位（51～100室） Premium 汐美荘（新潟）/ 売れた宿大賞 新潟県2位（101～300室） Premium 鳥羽彩朝楽（三重）/ 売れた宿大賞 三重県3位（51～100室） Premium 西海橋（長崎）/ 売れた宿大賞 長崎県2位（51～100室）

《スタンダードシリーズ》

あいづ（福島）/ 売れた宿大賞 福島県3位（11～50室） あわら（福井）/ 売れた宿大賞 福井県3位（51～100室） 下呂別館（岐阜）/ 売れた宿大賞 岐阜県3位（51～100室） ホテルレオマの森（香川）/ 売れた宿大賞 香川県1位（101～300室） 嬉野館（佐賀）/ 売れた宿大賞 佐賀県1位（51～100室） 天草ホテル亀屋（熊本）/ 売れた宿大賞 熊本県2位（51～100室） 別府清風（大分）/ 売れた宿大賞 大分県2位（101～300室）

このたびの受賞は、日頃より「じゃらんnet」を通じて大江戸温泉物語グループの施設をご利用いただき、温かいご支持を寄せてくださった多くのみなさまのおかげであり、心より御礼申し上げます。 大江戸温泉物語グループは、これからもより多くのみなさまに心地よい温泉と特別なひと時をご体験いただけるよう、魅力あるプランのご提供とサービス向上に努めてまいります。

■受賞ホテル・宿について

TAOYA秋保（宮城） 「古き良き趣とモダンさが融合した、クラシカルな温泉リゾートホテル」 詳細はこちら https://x.gd/qGtlI TAOYA日光霧降（栃木） 「霧降高原の自然に包まれる絶景露天風呂が自慢の温泉リゾートホテル」 詳細はこちら https://x.gd/AlUN2 TAOYA那須塩原（栃木） 「自然に囲まれた大人の隠れ家でくつろぎと非日常を体感する温泉リゾートホテル」 詳細はこちら https://x.gd/EaHzg TAOYA木曽路 「化粧水のような温泉と自然との一体感を楽しむ温泉リゾートホテル」 詳細はこちら https://x.gd/DY9Tc TAOYA志摩（三重） 「贅沢ステイを叶えるオーシャンビューの温泉リゾートホテル」 詳細はこちら https://x.gd/qrAy5 TAOYA那智勝浦（和歌山） 「風光明媚な那智勝浦を楽しみ、海の幸を味わう和モダンの温泉リゾートホテル」 詳細はこちら https://x.gd/ikZzq Premium よしのや依緑園（石川） 「加賀友禅が彩る館内で、体に優しい料理とサウナで心も体もととのう温泉宿」 詳細はこちら https://x.gd/y1xSV Premium 青雲閣（福井） 「芦原の名湯を緑豊かな庭園露天風呂など種類豊富なお風呂で味わう温泉宿」 詳細はこちら https://x.gd/lUg4d Premium 汐美荘（新潟） 「プレミアムラウンジで贅沢な時間を満喫。日本海を望む夕映えの宿」 詳細はこちら https://x.gd/Ded3HF Premium 鳥羽彩朝楽（三重） 「目の前に鳥羽湾を望む、絶景のインフィニティ露天風呂が自慢の温泉宿」 詳細はこちら https://x.gd/tfj0m Premium 西海橋（長崎） 「ハウステンボスに近く、異国情緒あふれ、非日常を楽しむ温泉宿」 詳細はこちら https://x.gd/gNC5n あいづ（福島） 「開放感のある温泉で美肌の湯を満喫。気軽に通いたくなるくつろぎの宿」 詳細はこちら https://x.gd/ZvPqS あわら（福井） 「庭園露天風呂で癒しのひと時。温泉・グルメ・観光を楽しむ温泉宿」 詳細はこちら https://x.gd/QWtKo 下呂別館（岐阜） 「自然の中の開放的な気分で日本三名泉を楽しむ露天風呂が自慢の温泉宿」 詳細はこちら https://x.gd/wCXOC ホテルレオマの森（香川） 「温泉、グルメバイキング、プール、遊園地！楽しさ全開の温泉ホテル」 詳細はこちら https://x.gd/uqspa 嬉野館（佐賀） 「日本三大美肌の湯を自家源泉で味わう大浴場と露天風呂が自慢の温泉宿」 詳細はこちら https://x.gd/xsotN 天草ホテル亀屋（熊本） 「天草富士を一望する露天風呂と海鮮グルメバイキングを楽しむ温泉ホテル」 詳細はこちら https://x.gd/jUkfl 別府清風（大分） 「オーシャンビューの露天風呂と、九州グルメバイキングが自慢の温泉宿」 詳細はこちら https://x.gd/XKPJQ

【会社概要】

■会社名：GENSEN HOLDINGS株式会社 ■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階 ■設立年月日：2017年12月5日（創業2001年11月） ■代表取締役：川粼 俊介 ■事業内容：全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開 （大江戸温泉物語グループとして全国75施設。2026年6月現在） ■URL：https://corporate.ooedoonsen.jp/