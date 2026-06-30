福井県敦賀市発のストリートブランド「SEAPORT」が7月5日(日) 21:00よりファーストコレクションのオンライン先行予約を開始。

SEAPORT

福井県敦賀市を拠点とするストリートアパレルブランド「SEAPORT（シーポート）」は、2026年7月5日（日）21:00より、公式オンラインストアにて初となるファーストコレクションの先行予約受付を開始し、本格始動いたします。

「SEAPORT」は、プロダクトそのもののクオリティと、背景にある街のカルチャーを主役に据える独自のイメージ戦略を展開。

ファーストコレクションでは**“LOCAL PRIDE（地元の誇り）”**をメインテーマに掲げ、地方都市固有の空気感や歴史的アイコンを現代のストリートウェアへと落とし込んだ、計3シリーズ・6種のラインナップを展開してまいります。

1stコレクションの6ラインナップ

■ 街のストーリーを宿した、3つのプロダクトシリーズ

今回のローンチでは、ワーク、カレッジ、ミニマルといったストリートの王道テイストに、敦賀の情景を落とし込んだアイテムが登場します。

1. THE THUNDERBOLT SERIES（サンダーボルト シリーズ）

背面に大きく施された「LOCAL PRIDE」のかすれロゴと、コンテナや雷をモチーフにした無骨なグラフィックが特徴のワーク＆ストリートスタイル。

NIGHT MIST PIER（ヘイジーパープル）： 夜霧が立ち込める無骨な桟橋をイメージしたカラー。

ANCHORED MIST（ライトオリーブ）： 荒波に耐え、その場に留まり続ける重厚な錨（いかり）を表現したカラー。

NIGHT MIST PIERANCHORED MIST

2. VINTAGE ARCH SERIES（ヴィンテージ アーチ シリーズ）

地元の象徴である「気比神宮の大鳥居」をカレッジテイストにサンプリング。歴史ある伝統へのリスペクトを融合させたシグネチャーアイテム。

PASSION GATE（レッド）： 鳥居の重厚さと、ストリートへの情熱を表現した鮮烈な赤。

SACRED STONE（グレー）： 鳥居を足元から力強く支え続ける存在へ向けたメッセージを宿した、ミリタリーテイストとも調和するグレー。

PASSION GATESACRED STONE

3. THE ESSENTIAL LOGO（エッセンシャル ロゴ シリーズ）

胸元にミニマルなグラフィックを配置した、最も洗練されたシティ・ストリートスタイル。

CLEAN DOCK（ホワイト）： 港の朝の静けさと清涼感を表現したクリーンな白。

HIGH TIDE（アシッドブルー）： 満潮の海を思わせる、テック系スタイルとも抜群に調和する絶妙なニュアンスカラー。

CLEAN DOCKHIGH TIDE

■ セレクトショップ基準の「徹底したディテールの作り込み」

すべてのアイテムにおいて、インポートウェアやドメスティックブランドに引けを取らない、細部へのこだわりを凝縮しています。

敦賀の座標を刻印： アイテムには、ブランドの原点である敦賀の地理的中心を示す座標「35.65°N, 136.06°E」をシャープに配置。

タグレス仕様のオリジナルネーム： 首元には着用時の不快感を無くしたプリントネームを採用。**“DESIGNED IN TSURUGA”**のメッセージを刻印。

オリジナルピスネーム： 袖口にはブランドのアイコンとなるオリジナルピスネームを配し、全体のシルエットを引き締めています。

タグレス仕様のオリジナルネームオリジナルピスネーム

■ 7月4日(土) 敦賀駅前商店街にて「先行試着会」を開催

オンライン先行予約の開始前日となる7月4日（土）、敦賀駅前商店街にて開催される「エキマエ七夕縁日まつり」にて、ファーストコレクションを実際に手に取り、試着ができる先行試着会を開催いたします。当日は、こだわりのディテールやサイズ感を直接体感していただける貴重な機会となります。

SEAPORTは7月4日のみ出店

■ 先行予約受付について

受付開始日時： 2026年7月5日（日）21:00 ～

販売プラットフォーム： SEAPORT 公式オンラインストア(https://seaport.fashionstore.jp/)

【ブランド概要】

ブランド名： SEAPORT（シーポート）

発信拠点： 福井県敦賀市

公式TikTok：@seaport_tsuruga(https://www.tiktok.com/@seaport_tsuruga?_r=1&_t=ZS-979MicICxD2)

公式Instagram：@seaport.local.pride(https://www.instagram.com/seaport.local.pride?igsh=MWZ4bnZqZWt0cmdkeA==)