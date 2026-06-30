３人制プロバスケットボールチーム じげんアップデーターズによる地域活動「ENプロジェクト」第7弾　京都市左京区の私立小学校・ノートルダム学院小学校でアフタースクールバスケットボール教室を開講

株式会社じげん

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679、以下じげん）がオーナーを務める、京都府京都市を本拠地とする3×3（3人制バスケットボール）のプロチーム「ZIGExN UPDATERS.EXE（以下、じげんアップデーターズ）」（https://zigexn.co.jp/updaters/）は、持続的な地域の発展、挑戦機会の創出などを目的とした『EN プロジェクト』 に昨シーズンから取り組んでいます。第７弾として、京都市左京区の私立小学校・ノートルダム学院小学校（以下、ノートルダム学院）にて、アフタースクールバスケットボール教室を開講いたしました。

■ノートルダム学院小学校でのバスケットボール教室開講について

ノートルダム学院は、1954年に創立された「徳と知」を建学の精神とする私立小学校です。

体験を中心とした学びを重視し、「自ら考える力」「困難に立ち向かいそれを乗り越える力」を育てることを教育の柱としています。同校では放課後の時間を活用したアフタースクールプログラムも充実しており、子どもたちへ多様な体験の場を提供しています。

じげんアップデーターズはこれまでも、チームスローガンである「UPDATE the YOUTH-若者の挑戦を応援-」のもと、洛南高校バスケットボール部との連携など、京都の教育機関とのパートナーシップを築いてきました。今回のノートルダム学院との取り組みも、そうした活動の延長線上にあります。

昨年秋に開催された、同校の校内イベント「NDフェス」への参加をきっかけに、両者の間で「現役プロ選手だからこそ伝えられる本物の技術や姿勢を、子どもたちの日常的な学びの場に届けたい」という思いが共鳴し、互いの強みを活かした連携のかたちとして、アフタースクールバスケットボール教室の開講に至りました。

今回のスクールでは、じげんアップデーターズの現役プロ選手が、ノートルダム学院の教育理念に沿うかたちで子どもたちの発達段階に合わせたオリジナルプログラムを設計し、直接指導にあたります。バスケットボールを通じてチームで考え・動く習慣、仲間を思いやる力、粘り強さといった非認知能力の発達にもアプローチしていきます。

■じげんアップデーターズ「EN プロジェクト」について

じげんアップデーターズでは、チームスローガン「UPDATE the YOUTH ー若者の挑戦を応援-」のもと、チームの活動を通じて関わる多くの皆さまとのご縁を大切に、持続的な地域の発展、挑戦機会の創出などを目的とした『ENプロジェクト』を昨シーズンより展開しています。

これまでの取り組みとして、洛南高等学校バスケットボール部とのパートナーシップ締結、京都市下京区での子育て支援プロジェクト「しもぎょう URBAN SPORTS CHALLENGE」への参画、西日本学生大会「3x3 Campus Cup」の主催など、京都を中心に多岐にわたる活動を行ってまいりました。

2025-2026シーズンも引き続き、行政・教育機関・地域団体と連携しながら、より多くの方々と3x3バスケットボールのご縁を結んでまいります。

ENプロジェクト詳細はこちら：https://zigexn.co.jp/updaters/en/

■「ZIGExN UPDATERS.EXE（じげんアップデーターズ）」チーム概要

じげんが運営する、2022年に設立された京都府京都市を本拠地とする3×3プロチームです。3x3を通じて、自治体や地域社会とのつながりを大切に、持続的発展を意識したチーム作りと運営を行います。チーム名には、関わるステークホルダーの方々の人生を「Update（進化）」させていくという決意が込められています。

チームサイトURL: https://zigexn.co.jp/updaters/

オンラインSHOP：https://zigexn3x3.official.ec/

公式SNS：

Instagram：https://www.instagram.com/zigexn_updaters.exe/

X（旧Twitter）：https://x.com/ZIGExN_UPDATERS

Facebook：https://www.facebook.com/ZIGExNUPDATERS

［スローガン］

「UPDATE the YOUTH ー若者の挑戦を応援ー 」

スポーツ振興を通じた京都における地域活性化やスポーツ選手のキャリア支援、学生を巻き込んだチーム運営など、全国の中でも学生が集まる京都で、若者を主役に多方面のステークホルダーと連携した持続可能な活動を実現してまいります。

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2026年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社 TCV 株式会社 and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社 CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/

■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。