【夏季限定】和歌山県産の2種の桃が奏でる極上のハーモニー！観音山フルーツパーラー総本店より、桃色桃と黄金桃を贅沢に味わう『桃のシンフォニーパフェ』を7月上旬より提供開始

有限会社柑香園昨年から大人気の桃のシンフォニーパフェ

果物農家が本気で作る、旬の桃を味わい尽くす芸術的パフェ

フルーツ王国・和歌山県で、果物農家だからこそできる「本当に美味しい旬のフルーツ」を提供し続けている観音山フルーツパーラー。毎年多くのお客様にご好評いただいている夏の桃スイーツですが、本年も昨年から大好評の『桃のシンフォニーパフェ』が登場いたします。

名前の由来である「シンフォニー（交響曲）」の通り、グラスの中で様々な素材が重なり合い、見事な味覚の四重奏を奏でます。メインとなるのは、果汁が滴り上品な甘みが特徴の「桃色桃（白桃系）」と、とろけるような食感と濃厚な甘みを持つ「黄金桃」。そしてアイスクリームやゼリー、ジャムなど和歌山県で大切に育てられたフルーツを使用した異なる味わいの完熟桃やスイーツを、一つのパフェで同時にご堪能いただけます。

「パフェ」の語源は「パーフェクトなスイーツ」。適熟の産地もぎたての濃厚でジューシーな桃を使ったパーフェクトなスイーツをぜひお楽しみください。

桃色桃と黄金桃がシンフォニーを奏でます。

■ 『桃のシンフォニーパフェ』 3つのこだわり

1. 鮮度抜群！もぎたての完熟桃を注文を受けてからカット 果物農家直営ならではのこだわりとして、桃の豊かな風味やみずみずしさを一切損なわないよう、ご注文をいただいてからスタッフが皮を剥き、一つひとつ味を確かめながらカッティングしています。グラスの上部には、大ぶりの桃果肉を大胆かつ華やかに盛り付けました。

2. 「桃色桃」と「黄金桃」の贅沢な食べ比べ すっきりとした甘さと豊かな香りの「桃色桃」と、マンゴーのようにねっとりと濃厚な味わいの「黄金桃」。それぞれ異なる魅力を持つ和歌山県産の桃を贅沢に使用しています。美しい桃のフォルムと味のコントラストを楽しみながら、至福の時間をお過ごしください。

3. 最後の一口まで桃づくし！緻密に計算されたグラスの中身 グラスの中にも桃の果肉をたっぷりと散りばめています。自家製の桃コンポート、爽やかな口当たりの特製ゼリー、そしてコクのあるクリームなど、食べ進めるごとに表情を変え、最後の一口まで桃の美味しさを堪能できる構成にこだわりました。底に入った涼しげな透明ゼリーが、夏の暑さを忘れさせてくれます。

ピンク桃だけのパフェも定番黄金桃だけのパフェも贅沢

■ 商品概要 ・商品名：桃のシンフォニーパフェ（桃色桃と黄金桃を使用）

・価格：2,790円（イートイン税込）

・販売期間：2026年7月上旬～ ８月中旬頃まで

※桃の収穫・入荷状況により、販売期間が前後する場合がございます。

・販売店舗：観音山フルーツパーラー総本店 （他店舗も収穫状況により取り扱う場合がございます。）

・注意事項：その日の一番美味しい桃を使用するため、日によって品種が変更になる場合がございます。

果樹園に囲まれたフルーツパーラー総本店

■ 店舗情報

・店舗名：観音山フルーツパーラー総本店

・所在地：〒649-6531 和歌山県紀の川市粉河3186-126

・営業時間：10:00 - 17:00（ラストオーダー16:30）

・アクセス：紀ノ川東インターチェンジから約5分

・公式サイト：https://parlour.kannonyama.jp/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/kannonyama1/

■ 会社概要

・会社名：農業法人有限会社柑香園

・代表者：代表取締役社長 児玉 芳典

・所在地：〒649-6531 和歌山県紀の川市粉河3186-126

・事業内容：果樹の栽培・販売、フルーツパーラーの運営