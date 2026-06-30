ペット保険比較サイト『ペット保険STATION』累計申込8万件を突破！ペットの医療費「物価高」で負担増。

株式会社エレメント

ペット保険比較サイト「ペット保険STATION（https://www.pets-station.info/）」を運営する《株式会社エレメント》（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：近藤勉）は、2026年6月に累計申込件数8万件を突破したことをお知らせいたします。

2010年の代理店委託契約開始から16年、黎明期よりペット保険の普及に尽力してきた当サービスは、近年のペットの家族化や物価高騰による医療費不安を背景に利用者が急増。長年の運営で培った知見と中立的な比較機能が、多くの飼い主様に支持されています。

■「物価高」と「ペットの長寿命化」が申し込みを後押し

サービス開始から17年目を迎える現在、ペット保険への関心はかつてないほど高まっています。背景には、昨今の物価高騰に伴う「動物病院の受診費用」への負担感増大があります。

また、獣医療の高度化によりペットが長生きするようになったことで、生涯にかかる医療費をいかにコントロールするかが、飼い主様にとって重要な課題となっています。

「ペット保険STATION」では、こうした変化に対応し、常に最新の情報を分かりやすく提供することで、8万件という大きな節目を迎えることができました。

■ペット保険STATIONが選ばれる理由

多くの飼い主様に「ペット保険STATION」が選ばれ続けている理由は、以下の2つの機能にあります。

１.30秒で完了！「かんたんシミュレーション」

ペットの種類と年齢を入力するだけで、瞬時に主要保険会社の保険料を表示。忙しい飼い主様でも隙間時間で比較が可能です。

2.ニーズに合わせた「比較機能」

「補償の充実度」「保険料の安さ」「保険会社のラインナップ」の3つから飼い主様が重視する項目で並べ替えや「種類・年齢」をもとに保険料・補償内容を比較できる機能をはじめ、高齢ペット向け・多頭飼育向けの条件別比較が可能。11社の取扱いの中から、納得の保険が見つかります。

■担当者コメント

2010年の代理店受託から16年、この度『累計申込件数8万件』という大きな節目を迎えることができました。この数字は、それだけ多くの飼い主様が『大切な家族を最後まで守りたい』という強い想いを持っていらっしゃる証拠だと、身が引き締まる思いです。

近年、物価高騰による動物病院の受診費用負担や、長寿命化に伴う生涯医療費のコントロールは、多くの飼い主様にとって切実な課題となっています。

私たちは、単に保険を比較するだけでなく、そうした飼い主様の不安に寄り添い、多くの選択肢から納得のいく安心を見つけていただくための『ハブ』でありたいと考えています。 今後も、ペット保険をどこよりもシンプルに、かつ誠実に伝え、ペットと飼い主様が笑顔で安心して暮らせる社会の実現に貢献してまいります。

■ペット保険について

https://www.pets-station.info/

株式会社エレメントは、ペット保険の比較・情報提供に強みを持つデジタル保険代理店です。運営する保険比較メディアでは、複数の保険会社の商品を比較検討できる環境を提供し、これまでにペット保険契約件数80,000件を超える実績を積み重ねてきました。ペット保険を比較したい方やペット保険に関する情報を探している方に向けて、コンテンツ制作から継続的な運用改善まで行い、わかりやすい情報発信を通じて保険選びを支援しています。

■株式会社エレメントについて

株式会社エレメントは、「デジタル保険×IT」を掲げる企業です。ペット保険、弁護士保険、自動車保険などを中心に、保険比較サイト・保険メディアの企画運営、デジタル保険事業を展開しています。

保険比較サイトの企画・運営から、集客、コンテンツ制作、データ分析、運用改善まで一貫して取り組み、ユーザーが保険商品を比較・検討しやすい環境づくりを推進。保険商品ごとの専門比較メディアを通じて、保険選びを支援するデジタル保険プラットフォームを構築しています。

これまでにペット保険契約件数80,000件、自動車・バイク保険契約件数16,000件を突破。損害保険会社11社、少額短期保険会社11社とのアライアンスを展開し、年間取扱保険料16億円規模まで成長しています。

また、保険比較サイト運営で培ったデジタルマーケティングのノウハウを活かし、ユーザー行動分析やコンテンツ最適化にも取り組んでいます。

わかりづらい保険をわかりやすく、デジタル保険領域における新しい顧客体験の創出と、保険業界のDX推進を目指しています。



■会社概要

社名： 株式会社エレメント

所在地： 〒212-0052 神奈川県川崎市幸区古市場1-15（本社）

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町10-4 モドマルシェ渋谷桜丘ビル3階

設立： 2004年3月3日

代表者： 代表取締役 近藤 勉

事業内容：デジタル保険事業／デジタルマーケティング事業／収益不動産事業

URL：https://element-gr.jp/



■運営サービス一覧

ペット保険の比較サイト「ペット保険STATION」（https://www.pets-station.info/）

弁護士保険の比較・情報メディア「弁護士保険STATION」（https://bengoshi-h.info/）

自動車保険の比較・見積もりサイト「自動車保険STATION」（https://car-h.info/）

バイク保険の比較サイト「バイク保険STATION」（https://bike-h.info/）

火災保険・家財保険・地震保険の比較サイト「火災保険STATION」（https://kasai-h.info/）

妊娠保険の比較サイト「妊娠保険STATION」（https://ninshin-h.info/）

糖尿病保険の比較サイト「糖尿病保険STATION」（https://tonyobyo-h.info/）

デジタル保険総合プラットフォーム「エレメントインシュアランス」（https://element-insurance.info/）