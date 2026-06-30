働く女性の“平日疲れ”に着目したワーク用品ブランド「HODOK（ホドク）」をローンチ。第一弾商品「ガジェットポーチ」を7月10日発売

株式会社PLAN-B

株式会社PLAN-B（本社：東京都品川区、代表取締役：鳥居本 真徳）は、「平日の私も、いい感じ。」をコンセプトに掲げるワーク用品ブランド「HODOK（ホドク）」を立ち上げ、第一弾商品となるガジェットポーチを発売いたします。

ブランドについて

HODOK（ホドク）は、仕事を頑張りたい気持ちと、自分らしい人生を大切にしたい気持ち、

そのどちらも諦めたくない女性のために誕生したワーク用品ブランドです。

ブランド名には、仕事によって張り詰めた気持ちや、絡まった思考を少しずつほどきながら働いてほしい。そんな、固まっていたものを、ふっと「ほどく」という言葉の意味を込めています。

HODOKは、仕事のために人生を生きるのではなく、人生を豊かにするために健やかに働く、そんな女性が1人でも増えることを目指し、商品を展開してまいります。

第一弾商品「HODOK ガジェットポーチ」の特徴

HODOKは、仕事の疲れの原因は仕事そのものだけではなく、「探す」「片付ける」「持ち運ぶ」といった小さなストレスの積み重ねにもあると考えています。

第一弾商品として発売するのは、仕事中の小さなストレスを減らし、より快適に仕事へ向き合える環境づくりをサポートする「仕事中の“めんどくさい”を解決するガジェットポーチ」です。

ノートPC周辺機器や充電器、マウス、イヤホンに加え、コスメや身の回り品まで、まとめて収納できる設計を採用しています。仕事中に生まれる「探す」「散らかる」といった小さな「めんどくさい」に着目して開発しました。

特徴１. 「働く女性目線」で設計した収納力。～デスクで使うものをひとまとめに～

PC周辺機器だけでなく、デスクでちょっと使いたいコスメや、身の回り品までまとめて収納できる設計を採用しました。バッグの中やデスク上に物が散らばることを防ぎ、仕事に集中しやすい環境づくりをサポートします。

特に最近では、リモート環境・オフィスで働くなど、働く場所が多様化しています。このポーチがあれば、必要なものをひとまとめにできるため、働く場所が変わっても快適な仕事環境を持ち運ぶことができます。

特徴２. 出し入れしやすい広口設計 ～「探す時間」を減らす収納体験～

開口部を大きく設計することで、中身を一目で確認できる仕様に。必要なものをすぐに取り出せるため、バッグの中を探し回るストレスを軽減します。

荷物が多いと、ポケットや複数のポーチに分けて収納することが増えます。そして、欲しい物を取り出そうとすると、それがどの場所にあるのか、改めて探してしまうことも。

必要なものをひとまとめに収納することで、大きく開いた瞬間に欲しい物が見つかります。

特徴３. クッション材入り・撥水素材採用 ～毎日の持ち運びをもっと安心に～

底面・横面には、クッション材を内蔵し、マウス・充電器・カメラなどのガジェット類を衝撃から保護します。

さらに、撥水素材を採用することで、通勤や移動時にも安心して持ち運ぶことができます。

シリーズ展開

Hikari Series

明るい部屋に、一筋の光が差し込むように。

慌ただしい平日の中でも前向きな気持ちを思い出せるような、心をほどくシリーズです。

Drip Series

張り詰めた空気のあとに、深い深呼吸ができるように。

お気に入りのカフェで過ごすひとときのような、心がほどける時間をイメージしたシリーズです。

製品概要

商品名：HODOK ガジェットポーチ

カラー：

- Hikari Series（アイボリー/ディープオレンジ）- Drip Series（ブラウン/バターイエロー）

価格：3,480円（税込）

発売日：2026年7月10日（金）

販売場所：TikTok Shop、そのほか順次展開

公式アカウント

Instagram

https://www.instagram.com/hodok.official/

TikTok

https://www.tiktok.com/@hodok.official(https://www.tiktok.com/@hodok.official/)/(https://www.tiktok.com/@hodok.official/)

開発者からのメッセージ

「平日の私も、いい感じ。」

HODOKは、そう思える女性が増えたらという願いから生まれた、ワーク用品ブランドです。

私達は、働く中で「難しさ」を感じていました。

仕事は楽しい。やりがいを感じてるはずなのに。

働く時間の長さに関わらず、仕事終わりには体が疲れきっていて、気になっていた本を読むことも、友人と会うことも、なぜか後回しにしてしまう。

そんな、仕事を楽しんでいるのに、平日の夜を楽しむ体力が残っていないという「難しさ」です。

最近では、「効率化」そして疲労からの「リカバリー（回復）」に注目が集まっています。

もちろん、それらはとても大切な考え方です。

一方で私たちは、効率よく働いて疲れた体を回復させるのではなく、日々の仕事時間そのものをもっと心地よいものにできないかと考えました。

その結果、平日の夜を「回復のための時間」にするのではなく、「より人生を彩るための時間」にできないかと。

仕事を頑張ること。

そして、自分らしい人生を楽しむこと。

そのどちらかを選ぶのではなく、どちらも大切にする毎日を送ることができる。

そんな毎日の積み重ねの結果、軽やかに女性が働き「続けられる」ことを、HODOKは当たり前にしたいと考えます。

多くの女性が人生の大半を仕事と共に過ごしていく今だからこそ、心身ともに健やかに働き「続けられる」ことが大事だと思うのです。

そのために私たちは、働く女性が感じる小さな不便を解決できる機能を、そして、働く景色の中に彩りを添える商品を展開してまいります。

今後も働く女性の平日をより心地よくするワーク用品シリーズを展開していく予定です。

まずは、このガジェットポーチによって、あなたが仕事中に「めんどくさい」と思う時間が少しでも減り、その分だけ仕事を心から楽しむ時間が増えれば嬉しく思います。

是非、お手に取っていただけましたら幸いです。

会社概要

株式会社PLAN-Bは、企業の事業成長を支援するデジタルマーケティング会社です。

SNS・インフルエンサーマーケティング支援、SEO・LLMOコンサルティング、広告・プロモーション支援など、お客様のニーズに応じた最適なソリューションを提供します。また、SEOツール「SEARCH WRITE」、SNSマーケティングツール「Cast Me!」などの自社開発サービスも展開しており、コンサルティングとSaaSの両面から、企業の持続的な成長を支援しています。

会社名 ：株式会社PLAN-B

事業内容 ：デジタルマーケティング事業、マーケティングDX事業、ソーシャルコマース支援事業

大阪本社 ：大阪市西区新町 1-28-3 四ツ橋グランスクエア 6階

東京本社 ：東京都品川区東五反田2-5-9 CIRCLES with 島津山 3階

代表者 ：代表取締役 鳥居本 真徳

設立 ：2003年10月22日

ホームページ：https://www.plan-b.co.jp