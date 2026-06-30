クラウドERP「ZAC」、多様な働き方の労務管理を支援する「位置情報打刻（GPS打刻）機能」を提供開始

株式会社オロ

クラウドERP「ZAC」（以下、ZAC）を提供する株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤 以下、オロ）は、ZACの勤怠管理機能において、従業員が出退勤打刻を行う際に位置情報を取得・記録できる「位置情報打刻（GPS打刻）機能」の提供を開始したことをお知らせします。

本機能は、テレワーク、客先常駐、直行直帰、現場勤務など、オフィス外で勤務する場合でも、出退勤時の場所を客観的な情報として確認できる機能です。多様な働き方における労働実態の把握や勤怠承認時の確認業務、コンプライアンス強化を支援します。

■「位置情報打刻（GPS打刻）機能」提供の背景

ZACは、案件・契約・プロジェクト単位で業務を行うプロジェクト型ビジネスに特化したクラウドERPです。IT業、広告・クリエイティブ業、コンサルティング業、映像制作、イベント・ディスプレイ業、建設関連サービス業など、案件ごとの収支管理や工数管理が求められる企業を中心に導入されています。

これらの業種では、テレワークや客先常駐、直行直帰、現場勤務など、従業員がオフィス以外の場所で業務を開始・終了するケースが多くあります。たとえば、IT業やコンサルティング業では自宅やクライアント先での勤務、映像制作業、イベント・ディスプレイ業、建設関連サービス業では撮影現場、イベント会場、施工現場などでの勤務が発生します。

こうした多様な勤務形態において、2024年4月の労働時間規制強化などを背景に、企業の人事・労務担当者には、勤怠情報の正確性を担保しながら、従業員がどの場所で出退勤を行ったのかを客観的に確認できる仕組みが求められています。

オロはこうした課題を受け、ZACの勤怠管理機能において、出退勤打刻時の位置情報を記録できる「位置情報打刻（GPS打刻）機能」を開発しました。

■「位置情報打刻（GPS打刻）機能」の概要

「位置情報打刻（GPS打刻）機能」は、ZACのタイムカード機能において、従業員が「出社」「退社」の打刻を行う際に、位置情報を取得し、打刻情報とともに記録する機能です。

記録された位置情報は、従業員本人の日報入力画面で確認できます。また、管理者や労務担当者は、タイムカードの記録一覧画面や、承認者に送付される日報メールなどを通じて、日々の打刻場所を確認できます。

これにより、テレワークや客先常駐、直行直帰、現場勤務など、オフィス外での勤務においても、出退勤時の場所を客観的なデータとして把握しやすくなります。

※本機能は弊社サービス「ZAC」のオプション機能です。ご利用には「ZAC」のご契約かつ、勤怠ライセンスのご契約が必要です。本オプションの諸条件や「ZAC Enterprise」をご利用中の企業様は別途弊社担当までお問い合わせください。

ZACは、案件・プロジェクト別の収支管理、販売管理、購買管理、勤怠管理、経費管理などを統合し、企業のバックオフィス業務と経営管理を支援するクラウドERPです。

オロは今後も、プロジェクト型ビジネスにおける多様な働き方に対応し、適正な労務管理と経営管理の両立を支援する機能開発を進めてまいります。

■クラウドERP「ZAC」について

クラウドERP「ZAC」は損益管理、プロジェクト管理、管理会計、内部統制、決算早期化を実現する統合型の基幹業務システムです。業務効率化と的確な経営判断を支援し、企業の継続的な成長を担う経営基盤として、IT業、システム業、広告業・クリエイティブ業、士業、コンサルティング業をはじめとした累計1,100社を超える企業様に導入いただいております。

公式サイト：https://www.oro.com/zac/

詳細を見る :https://www.oro.com/zac/

■本サービスに関するお問い合わせ先

株式会社オロ マーケティンググループ

TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com

■報道に関するお問い合わせ先

株式会社オロ 広報担当

TEL：050-5497-8643（直通） / Mail：info@jp.oro.com