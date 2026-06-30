水流のようなアクリルコースターを展開するEau（ウー）から夏季限定色【アクアブルー】が数量限定で新発売！7月1日より一般販売開始
大栄工業株式会社（本社：佐賀県三養基郡）が運営する生活雑貨ブランド「CORECICA（コレシカ）」は、水流のようなアクリルマルチトレーを展開する『Eau』シリーズから、コースターの夏季限定色である"アクアブルー"を、2026年7月1日（水）より数量限定で一般発売いたします。
『Eau（ウー）』はアクリルでできたマルチトレーです。水流を連想させる模様から、フランス語で水の意味をもつ『Eau』と名付けました。手作業による成形は１つ１つ個体差をもち、流れるような穏やかさの中にも、さまざまな表情がうまれます。生活シーンの中に心地よさを感じるプロダクトを提案しています。
いつもの暮らしに、夏の彩りを
夏に飲みたくなる1杯も
より爽やかで心地よいものに
おやつ時間にも、寄り添う夏色
カラフルなフルーツとの
トロピカルな配色も愉しんで
ひとつひとつ、心を込めて。手仕事がうみだす、たったひとつのゆらぎ。
自動車のヘッドランプカバーなど透明成形のOEM製造を長年手掛けてきたことから、その技術を活用したものづくりの過程で生まれました。工業技術と人の手仕事を組み合わせたオリジナルの技法を用い、日本の工場でひとつひとつ職人が仕上げています。
⚫︎安心の樹脂製
アクリル樹脂でできているので、落としてしまった際も割れにくく安心してご使用いただけます。
また、食品衛生法に適合した素材を使用しています。
ご家庭をはじめ、カフェや食堂、ホテル、旅館など 和洋問わず様々なシーンで重宝するアイテムです。
商品概要
封筒タイプのパッケージ
夏のプチギフトとしても
コースター110
- サイズ：φ110×H5mm
- 素材：アクリル（食品衛生法適合）
- 生産地：日本
価格：1,650円（税込）
カラーラインナップ
クリア
スモークブルー
アクアブルー（夏季限定）
詳細を見る :
https://corecica.com/products/list?category_id=24
発売日 / 流通（※数量限定品のため、期間内でも無くなり次第終売）
取扱店
・LIVING HOUSE.和歌山店（和歌山県和歌山市北大工町26）
販売期間：2026年7月30日迄（先行販売実施店舗）
・KANDO -zakka&cafe-（和歌山県有田市糸我町中番２６９－１）
販売期間：2026年7月18日～2026年8月16日
CORECICA 公式オンラインショップ
販売期間：2026年7月1日～8月31日
【期間限定】公式オンラインショップ(https://corecica.com/)にて 送料無料キャンペーン も実施中！
公式オンラインショップでは、送料無料キャンペーンも実施中です。
通常5,500円（税込）以上のお買い上げで送料無料のところ
下記対象期間のご注文は、ご購入金額にかかわらず送料無料とさせていただきます。
【対象期間：2026年6月5日～2026年7月5日】
キャンペーン対象者：オンラインショップ会員のお客様・ご注文時に会員登録をされたお客様
ご利用回数：おひとり様一回限り
※北海道・沖縄・一部離島へのお届けに関しましては、別途送料をご負担いただく場合がございます。
CORECICA［コレシカ］ / 大栄工業株式会社 和歌山支店
これ以上ない選択肢を目指して・・・
和歌山を拠点に、資源を最大限に活かした暮らしに寄り添うプロダクトをご提案。一味違うこだわりを大切に、和歌山弁で「こっちの方が」という表現をする「これしか」という名にふさわしいモノづくり・ショップを目指しています。
公式Instagram：https://www.instagram.com/core_cica
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