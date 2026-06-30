水流のようなアクリルコースターを展開するEau（ウー）から夏季限定色【アクアブルー】が数量限定で新発売！7月1日より一般販売開始

大栄工業株式会社

大栄工業株式会社（本社：佐賀県三養基郡）が運営する生活雑貨ブランド「CORECICA（コレシカ）」は、水流のようなアクリルマルチトレーを展開する『Eau』シリーズから、コースターの夏季限定色である"アクアブルー"を、2026年7月1日（水）より数量限定で一般発売いたします。

『Eau（ウー）』はアクリルでできたマルチトレーです。水流を連想させる模様から、フランス語で水の意味をもつ『Eau』と名付けました。手作業による成形は１つ１つ個体差をもち、流れるような穏やかさの中にも、さまざまな表情がうまれます。生活シーンの中に心地よさを感じるプロダクトを提案しています。

いつもの暮らしに、夏の彩りを

夏に飲みたくなる1杯も

より爽やかで心地よいものに

おやつ時間にも、寄り添う夏色

カラフルなフルーツとの

トロピカルな配色も愉しんで

ひとつひとつ、心を込めて。手仕事がうみだす、たったひとつのゆらぎ。

自動車のヘッドランプカバーなど透明成形のOEM製造を長年手掛けてきたことから、その技術を活用したものづくりの過程で生まれました。工業技術と人の手仕事を組み合わせたオリジナルの技法を用い、日本の工場でひとつひとつ職人が仕上げています。

⚫︎安心の樹脂製

アクリル樹脂でできているので、落としてしまった際も割れにくく安心してご使用いただけます。

また、食品衛生法に適合した素材を使用しています。

ご家庭をはじめ、カフェや食堂、ホテル、旅館など 和洋問わず様々なシーンで重宝するアイテムです。

商品概要

封筒タイプのパッケージ夏のプチギフトとしても

コースター110

- サイズ：φ110×H5mm

- 素材：アクリル（食品衛生法適合）

- 生産地：日本

価格：1,650円（税込）

カラーラインナップ

クリアスモークブルーアクアブルー（夏季限定）

詳細を見る :https://corecica.com/products/list?category_id=24

発売日 / 流通（※数量限定品のため、期間内でも無くなり次第終売）

取扱店

・LIVING HOUSE.和歌山店（和歌山県和歌山市北大工町26）

販売期間：2026年7月30日迄（先行販売実施店舗）

・KANDO -zakka&cafe-（和歌山県有田市糸我町中番２６９－１）

販売期間：2026年7月18日～2026年8月16日

CORECICA 公式オンラインショップ

販売期間：2026年7月1日～8月31日

【期間限定】公式オンラインショップ(https://corecica.com/)にて 送料無料キャンペーン も実施中！

公式オンラインショップでは、送料無料キャンペーンも実施中です。

通常5,500円（税込）以上のお買い上げで送料無料のところ

下記対象期間のご注文は、ご購入金額にかかわらず送料無料とさせていただきます。

【対象期間：2026年6月5日～2026年7月5日】

キャンペーン対象者：オンラインショップ会員のお客様・ご注文時に会員登録をされたお客様

ご利用回数：おひとり様一回限り

※北海道・沖縄・一部離島へのお届けに関しましては、別途送料をご負担いただく場合がございます。

CORECICA［コレシカ］ / 大栄工業株式会社 和歌山支店

これ以上ない選択肢を目指して・・・



和歌山を拠点に、資源を最大限に活かした暮らしに寄り添うプロダクトをご提案。一味違うこだわりを大切に、和歌山弁で「こっちの方が」という表現をする「これしか」という名にふさわしいモノづくり・ショップを目指しています。

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