台湾Dellwa、日本市場参入。国内代理店不在の空白を解消！宏福商事と日本市場向け代理店契約を締結

宏福商事合同会社

宏福商事合同会社（本社：荒川区）は、台湾の産業用ストレージメーカーDellwa社と、日本市場における正式代理店契約を締結しました。

これまでDellwa製品は日本国内において正式な代理店が存在せず、安定した供給体制の構築が課題となっていました。本契約により、宏福商事が国内展開を担い、市場開拓を推進します。

■業界課題を変える「安定供給モデル」

今回の取り組みにより、以下のような産業用途特有の課題解決が期待されます。

・Fixed BOM（部材固定）による長期供給の実現

・標準3～4週間の安定リードタイム

・-40℃～+85℃の広温度環境への対応

・産業機器向け高耐久ストレージの安定確保

これにより、装置メーカーやSIerにとって大きな負担となっていた「部材変更による再評価コスト」や「突発的な供給停止リスク」の軽減が見込まれます。

■3チャネル戦略でB2B市場を網羅

宏福商事は、日本市場において以下の3チャネルを同時展開し、B2B販売網を構築します。

・ダイワボウ情報システム「iDATEN」：全国のDISパートナーネットワーク

・Amazonビジネス：保守・運用現場における緊急小口需要への即納対応

・自社ECサイト：技術情報・検証環境を提供する専門ポータル

特に自社ECサイトは単なる販売チャネルではなく、エンジニア向けの「技術ポータル」として機能させ、以下のコンテンツを提供予定です。

・詳細データシートおよび各種証明書の即時取得

・国内機器との互換性検証レポート

・評価用サンプル貸出

・寿命診断および長期供給ロードマップ

■主力展開製品

・microSD（64GB / 128GB）

・産業用SSD（256GB / 512GB）

・DRAM（DDR4 / DDR5）

・USB / その他レガシー対応ストレージ

いずれも長期供給と高信頼性を前提とした産業用途向け製品となります。

■今後のスケジュール

現在、正式代理店契約の締結に伴い、宏福商事はDELLWA製品の日本市場向け展開準備を進めています。今後、製品情報、評価用サンプル、販売チャネルの整備を順次進めてまいります。

宏福商事は今後も、産業用ストレージの安定供給を通じて、日本の製造業およびインフラ分野の信頼性向上に貢献してまいります。

台湾DELLWA社について

DELLWA CO., LTD.は、台湾・新北市に拠点を置く、半導体部品およびストレージ関連製品を取り扱う台湾企業です。

SSD、USBメモリ、メモリーカード、NANDフラッシュ、各種半導体部品などを中心に、OEM・ODM対応やターンキーソリューションをグローバル市場向けに提供しています。

同社は、産業用PC、サーバー、組込み機器、AI・HPC関連分野など、幅広い用途に対応する製品供給を行っており、台湾の半導体サプライチェーンを活かした柔軟な製品提案を強みとしています。

URL：https://dellwa.com/

宏福商事合同会社について

所在地：東京都荒川区西尾久6-13-6-A103

設立：2018年12月

事業内容：貿易業

URL：http://www.kofukutrading.com

【お問い合わせ先】

宏福商事合同会社

Email：dellwajapan（アットマーク）kofukutrading.com

URL：https://www.kofukutrading.com