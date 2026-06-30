【ノジマ 池袋東武店】池袋には実は”ノジマ”もありますよ！「他店徹底対抗セール」開催！最大20%還元も！

株式会社ノジマ

株式会社ノジマは、「ノジマ 池袋東武店」にて、2026年6月25日（木）より「他店徹底対抗セール」を開催しております。大型家電量販店がひしめく激戦区の池袋において、他社に負けない「価格」への挑戦と、ノジマ最大の強みである「接客」で、お客様に一番愛される店舗を目指し、特別なお買い物体験をご提供します。

開催期間：2026年6月25日（木）～7月20日（月・祝）

■絶対に見逃せない！3つの超・お買い得ポイント

１. 万が一、1円でも高ければご相談を！元祖「価格保証」

他店の価格に徹底対抗し、地域一番のお買い得に挑戦します！

※詳しくは店舗のスタッフまでお問い合わせください。

２. 店内商品が最大20％ポイント還元

池袋東武店限定の特別企画として、大幅なポイント還元を実施いたします！

３. 当店限定！さらにお得な「追加ポイント」還元を期間限定で実施！

5万円以上のご購入で2,500Pt、30万円以上なら15,000Ptをプレゼントいたします。

■ 東京都民の方必見！「東京ゼロエミポイント」で最大8万円引き！

・対象の省エネ家電（エアコン・冷蔵庫・給湯器・照明器具）のお買い替えや新規購入で、

最大8万円の補助が受けられます！

・面倒な申請もノジマにお任せください！

ノジマなら専用アプリからご自身のスマートフォンを使って、

写真撮影だけで簡単に一貫した申請手続きが可能です！

★★★ノジマ池袋東武店ならではの「行きたくなる」魅力★★★

◆特設サイト：https://www.nojima.co.jp/campaign/tokyo-zero-emi-campaign/

【POINT】メーカー販売員がいないからこその「正直なご提案」

自社の従業員のみが接客するため、特定のメーカーに縛られず、お客様のご要望に最大限寄り添ったご案内をしております。

【POINT】ポイントがトリプルで貯まる・使える

ノジマポイント、東武ポイント、dポイントの3種類に対応しており、いつものお買い物がもっとお得になります！

【POINT】極上の音色を体験できる「オーディオスクエア」

ミドルクラス以上の高級オーディオを豊富に揃えた専門フロアを併設しており、専用の試聴室でじっくりと音色をご体験いただけます。

【POINT】スタッフ考案の楽しい売り場

4年に1度のサッカーの祭典に合わせた大画面テレビ売り場や、池袋のシンボル“ふくろう”とノジマ公式キャラ“コンさる”のコラボタオルプレゼントなど、現場発信のワクワクする企画をご用意してお待ちしております！

■ 開催概要

開催期間：

2026年6月25日（木）～7月20日（月・祝）

場所：ノジマ 池袋東武店（東武百貨店 4階）

※キャンペーンの内容について、詳しくは店舗のスタッフまでお問い合わせください。