Opensignal、インバウンド旅行者の国内モバイルSIMカード利用に関する分析レポートを発表

訪日客は“つながり損”している？現地SIMのエクスペリエンス品質がローミングを大きく上回る

訪日客4,270万人時代、空港・旅行導線での認知向上がオペレーターの新たな成長機会に

Opensignal

Opensignal（本社：ロンドン）は、日本を訪れるインバウンド旅行者の国内モバイルSIMカード利用エクスペリエンスに関する最新分析レポート、「ローミングを超えて：日本のオペレーターがインバウンド旅行者を獲得する方法(https://insights.opensignal.com/2026/06/beyond-roaming-how-japanese-operators-can-win-the-inbound-traveller/jp?lang=ja)」を発表しました。

本分析では、訪日旅行者の接続手段を「自国オペレーターのローミング」「旅行用eSIM」「日本国内の現地SIM」に分け、それぞれのエクスペリエンス品質や利用傾向を比較しています。

主な分析結果

- 現地SIMは、ローミングより優れた体験を提供日本で現地SIMに切り替えたユーザーのネットワーク品質指数（NQI）は94.7％となり、旅行用eSIMユーザーの87.6％、ローミング利用者の73.6％を大きく上回りました。

NQIは、海外でインターネットに接続した際、Googleマップ、旅行アプリ、SNS投稿などの日常的なアプリを快適に利用できる接続環境がどれほど得られるかを示す指標です。単なる通信速度ではなく、旅行中の実際の使いやすさを反映します。

- 滞在期間が長くなるほど、現地SIMへの切り替えが増加短期旅行では、ローミングをそのまま利用する傾向が強く、3～7日の滞在ではローミング利用率が67％に達しています。一方、滞在期間が2週間を超えるとローミング利用率は53％まで低下し、現地SIMへの切り替えが増加します。現地SIM利用者の割合は、2週間超の滞在で21％、4週間超の滞在では42％に拡大しました。- 出身市場によって接続手段の選択は異なるアジア太平洋地域や米国からの訪問者はローミング利用率が高く、米国からの訪問者では80％近くが自国オペレーターを使い続けています。

一方、英国、カナダ、オーストラリアからの訪問者は、ローミング利用率が比較的低く、現地SIMや旅行用eSIMを選ぶ傾向が強く見られます。ローミング料金の高さや、代替手段への認知度が影響していると考えられます。

- ソフトバンクが現地SIM切り替え市場をリード日本で現地SIMに切り替えた旅行者のうち、ソフトバンクは34％を占め、国内市場シェアを上回る存在感を示しました。次いで、IIJが26％となっています。

出身地別では、韓国や香港からの訪問者にはソフトバンクが人気を集め、フィリピンからの旅行者ではNTTドコモが最大シェアを占めています。auはタイからの訪問者でトップとなり、米国やオーストラリアからの旅行者にも高い支持を得ています。

日本のオペレーターにとっての機会

ローミングは手軽な一方、通信トラフィックがユーザーの母国ネットワークを経由する場合があり、遅延の増加やエクスペリエンス品質の低下につながることがあります。特に、日本から距離の離れた国・地域からの訪問者ほど、品質低下が大きくなる傾向があります。しかし、多くの旅行者はこの仕組みや、現地SIMとの品質差を十分に認識していません。

多くの場合、ローミングは明確に選ばれているというより、初期設定のまま使われています。この認知ギャップこそ、日本のオペレーターにとっての成長機会です。

日本の観光ブームは拡大を続けていますが、その恩恵が国内オペレーターの収益に十分還元されているとはまだ言えません。現地SIMの価格、使いやすさ、体験品質を分かりやすく伝えることができれば、インバウンド市場はオペレーターにとって新たな成長領域となります。

参考資料

ローミングを超えて：日本のオペレーターがインバウンド旅行者を獲得する方法(https://insights.opensignal.com/2026/06/beyond-roaming-how-japanese-operators-can-win-the-inbound-traveller/jp?lang=ja)

注：内容は、英語版の翻訳です。日本語との内容に不整合がある場合、英語版が優先されます

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