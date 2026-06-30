ポケトーク株式会社、株式会社アジェンダを引受先とする第三者割当増資を実施

ポケトーク株式会社

ポケトーク株式会社（本社：東京都中央区日本橋兜町7-1、取締役 代表執行役社長：松田 憲幸）は、株式会社アジェンダ（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：伊藤 智裕）を引受先とした第三者割当増資を完了いたしました。本増資により、当社の増資後の評価額は312.4億円となります。

株式会社アジェンダは、業務基幹システムやアプリケーション開発を手がけるソフトウェア開発会社です。

同社には、当社が掲げる「言葉の壁をなくす」というミッションに共感いただくとともに、新たな戦略製品となる“据え置き型”AI同時翻訳機「ポケトークX（エックス）」、AIボイス筆談機「ポケトーク mimi 2」、そして会話をリアルタイムに多言語字幕として表示し、あらゆるディスプレイを翻訳機に変える「ポケトーク V（ブイ）」などのハードウェア製品群の展開、ならびに海外事業における収益改善を含む事業基盤の強化を評価いただき、このたび出資を受けることとなりました。

当社はこれまで、AI通訳機「ポケトーク」シリーズを通じて、多言語コミュニケーションにおける課題解決に取り組んできました。インバウンド需要の増大、外国人材の受け入れ拡大、外国人住民への行政・医療対応の増加、企業活動の国際化などを背景に、多言語対応や情報アクセシビリティは、観光領域に限らず、企業、自治体、医療・福祉機関、教育機関などの業務運営における継続的な課題となっており、言語にまるわる法人向けソリューションへのニーズは今後も拡大が見込まれます。

今後は、受付や窓口などの対面コミュニケーションで利用できる「ポケトークX」、話した言葉をリアルタイムに文字化し難聴者とのコミュニケーションを支援する「ポケトーク mimi 2」、そして会議室などの既存ディスプレイを活用して会話を多言語字幕として表示する「ポケトーク V」という３つの新製品を投入し、利用シーンに応じて、製品展開を進めてまいります。

また当社は、海外事業において収益性を重視した事業運営への転換を進めており、欧州事業では年間3億円規模の利益改善を達成し、米国事業では年間6億円以上の収支改善を見込んでいます。収益性の改善によって事業基盤を強化しながら、今回の出資を契機に、「ポケトークX」をはじめとする新ハードウェア製品群の販売体制および導入提案を強化します。さらに、利用シーンごとの課題に対応した関連サービスの開発、新製品への投資を進めることで、法人・公共領域を中心とした収益機会の拡大と中長期的な企業価値向上を目指してまいります。

【 AI同時翻訳機 「ポケトークX（エックス）」とは 】

「ポケトーク X」は、多言語による対面での自然な会話を実現するために開発された据え置き型のAI同時翻訳機です。

両面ディスプレイを搭載し、互いの言葉を瞬時に翻訳して表示することで、自然な対話がそのまま成立する体験を可能にします。さらに、高感度マイクによる精緻な音声認識や、人の存在を感知して自動で画面が起動するスマートセンサー、会話履歴をワンタッチで消去できるプライバシー設計など、公共空間でも直感的かつ安心して利用できるように設計されています。

＜販売開始時期＞

・ 2026年を予定

＜販売価格・プラン＞

・ レンタルプラン

o 月額料金20,000円＋税

o 年額料金200,000円＋税

・ 買い切りプラン

o 初期費用400,000円＋税（端末代金、2年間のソフトウェア利用料込み）

o 3年目以降のソフトウェア利用料：年額120,000円＋税

無料トライアルのお申込み：https://pocketalk.jp/pt-x

【 AI筆談機「ポケトーク mimi 2」 とは 】

「ポケトーク mimi 2」は、AI通訳機「ポケトーク」シリーズで培った音声認識技術を応用し、話した言葉をリアルタイムに文字として表示することで、難聴者との円滑なコミュニケーションを実現する携帯型デバイスです。最新のAI技術を活用することで、オフライン環境での動作に対応しており、通信環境に依存せず、どこでもすぐに使用できる即時性と高いプライバシー性を両立しています。また、クラウド通信を前提としない設計により、ランニングコストを抑えた運用が可能で、医療・福祉、公共機関、教育現場など幅広い場面での活用を想定しています。これにより、これまで十分な支援が行き届いていなかったコミュニケーション領域において、新たな選択肢を提供します。

＜料金プラン ＞未定

【 ルーム用AI翻訳機 【 「ポケトーク V】とは 】

「ポケトーク V」は、会議室などの空間に“その場に通訳がいる状態”を常設する製品です。本体をディスプレイのHDMI端子に接続するだけで、複雑な設定を必要とせず、既存のディスプレイ環境を活用しながら、誰でも簡単にAI同時翻訳を導入・利用できます。

＜料金プラン （提供予定価格）＞

・ 月額プラン：10,000円／月（＋税）

・ 年額プラン：100,000円／年（＋税）

・ 買い切りプラン：200,000円（＋税）（3年目以降は、70,000円（＋税）／年）