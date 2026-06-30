マーケティングSaaS「Xtrategy」、施策ごとの予算・実績を可視化する「予実管理機能」のデモページを公開

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：与謝秀作）は、マーケティング戦略管理SaaS「Xtrategy（クロストラテジー）」において、「予実管理機能」のデモページを公開したことをお知らせいたします。

詳細を見る :https://www.xtrategy.app/ja/demo/budget

企業のマーケティング活動では、広告・展示会・コンテンツマーケティング・ウェビナーなど、多様な施策へ予算を配分する一方で、「どの施策にいくら投資し、どれだけ成果が出ているのか」を横断的に把握することは容易ではありません。

Xtrategyの予実管理機能では、施策ごとの予算・実績・進捗状況を一元管理し、計画との差異をリアルタイムで可視化。マーケティング責任者や担当者が、データに基づいた迅速な意思決定を行える環境を提供します。

今回公開したデモページでは、実際の画面イメージを通じて、予実管理機能のUIや操作性をご確認いただけます。

予実管理機能の主な特長

Xtrategyについて

- マーケティング施策ごとの予算・実績を一元管理- 予算消化率や進捗状況をダッシュボードで可視化- 計画と実績の差異をリアルタイムで把握- データに基づくマーケティング投資の最適化を支援

Xtrategyは、マーケティング戦略の立案からKPI管理、カスタマージャーニー設計、プロジェクト管理、予実管理までを一元化するマーケティング戦略管理SaaSです。

「戦略を立てる」だけではなく、「実行」「進捗管理」「振り返り」までを一つのプラットフォームで支援し、企業のマーケティングDXを推進します。

今後もフィシルコム株式会社は、マーケティング業務の生産性向上と意思決定の高度化を支援する機能を継続的に提供してまいります。