家の中も外も、最新AIと高精細映像で賢く見守る。 防犯性能を高めた「Xiaomi 屋外カメラ CW300」と、4K屋内カメラ「Xiaomi スマートカメラ C701 Pro」6月30日（火）より発売

小米技術日本株式会社

小米技術日本株式会社（以下「シャオミ・ジャパン」、本社：東京都港区）は、高精細映像と可変ジンバルで、防犯性能を高めた「Xiaomi 屋外カメラ CW300」と、4KデュアルカメラとAIで、広く賢く見守る「Xiaomi スマートカメラ C701 Pro」を2026年6月30日（火）より発売いたします。

■Xiaomi 屋外カメラ CW300 の製品特長

400万画素の超高精細映像とスマートフルカラーナイトビジョン

400万画素のカメラと大口径レンズにより超高精細映像を実現し、ズームをしても細部までくっきりとした映像を撮影できます。また、夜間に人を検知すると内蔵のライトが自動で点灯するため、真っ暗な環境でも周りの様子をフルカラーではっきりと確認できます。

AI検知で異変を検知し自動録画・通知

音と光によるアクティブ防御も搭載

スマートフォンからレンズを上下左右に操作可能なため、広い範囲を柔軟にカバーします。さらに次世代のローカルAI人物検知アルゴリズムを搭載しており、クラウド接続不要で正確かつ高速に人物を検知。カメラが自動で動きを追跡しながら録画し、通知を送ります。

また、監視エリアで人物を検知すると、カメラが自動的に大音量サイレンと高頻度のフラッシュライトを作動させて不審者の侵入を抑止します。同時にアプリへ警告メッセージを送信します。また、高感度マイクと高出力スピーカー、AIノイズキャンセリング機能によって屋外の騒がしい環境下でもクリアな双方向の音声通話が可能です。

柔軟な設置場所に対応。悪天候にも耐えるIP66防滴・防塵設計

天井取り付け、壁面取り付け、ポール取り付けの3種類の設置方法に対応しており、様々な設置場所に対応しています。また、IP66の防水・防塵性能により、悪天候下でも安定した動作を維持します。

■Xiaomi スマートカメラ C701 Proの製品特長

4K高精細画質と9倍ハイブリッドズームのデュアルカメラ

800万画素の超広角レンズと500万画素の望遠レンズを組み合わせたデュアルカメラ設計により、4Kの超高精細映像を実現します。9倍ハイブリッドズームに対応し、部屋の広角シーンから細部のクローズアップまで極めて鮮明に映し出します。目に見えない赤外線ライトを搭載しているため、赤い光で睡眠を妨げることなく、暗闇でもクリアな映像を提供します。

高度なAI検知と自動追尾、ジェスチャー認識によるスマートな見守り

単身世帯にもファミリーにも適した、多用途なAI検知機能を搭載。ホームセキュリティから赤ちゃんの泣き声検知やペットの見守りまで、幅広いニーズに効率よく応えます。動く被写体に対しては、レンズが自動でズームしながら最適なサイズで追尾し、素早い動きもなめらかに捉えます。さらに、カメラに向かって「OK」のジェスチャーをするだけで、連携したスマートフォンへ発信でき、クリアな双方向音声通話が可能です。また、音声操作はAmazon AlexaとGoogleアシスタントにも対応しています。

※Google、Googleアシスタントは、Google LLCの商標です。Amazon、Alexa、および関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc.に属します。詳細については、それぞれの公式ウェブサイトを参照してください。

360°/180°の広視野と、通信・プライバシーを強固に守る安心設計

独自のパンチルト構造により、水平360°・垂直180°の広い視野角をカバーし、死角を大幅に低減します。通信面では、高速で遅延の少ないデュアルバンドに対応しスムーズな映像伝送を実現。また、内蔵のMJA1セキュリティチップセットにより、各カメラごとに固有の秘密鍵を保有。さらにすべてのデータ伝送はチップセットを通じて処理され、プライバシーとセキュリティをしっかり守ります。Xiaomi Homeアプリからリモート操作に対応しているため、手動でレンズカバーを下げて、撮影を遮断することもできます。

■Xiaomi 屋外カメラ CW300の販売情報

・市場想定価格：7,980円（税込）

・発売日 ：2026年6月30日（火）より発売

・販売チャネル

直営店

Xiaomi Store 各店/ Xiaomi Service Center秋葉原店

オンライン

Xiaomi公式サイト（mi.com） (https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-outdoor-camera-cw300/)/ Xiaomi公式 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m54216/) / Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DP3JKWTZ) /

シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop / Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/xiaomijapanofficial/54216.html)

■Xiaomi スマートカメラ C701 Proの販売情報

・市場想定価格：15,980円（税込）

・発売日 ：2026年6月30日（火）より発売

・販売チャネル

直営店

Xiaomi Store 各店/ Xiaomi Service Center秋葉原店

オンライン

Xiaomi公式サイト（mi.com）(https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-smart-camera-c701-pro/) / Xiaomi公式 楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/) / Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3NG3MK5) /

シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop / Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/xiaomijapanofficial/77980.html)

■スペック概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/98799/table/243_1_fc79fb8804d2d0a4e6d4e0c1b30727e9.jpg?v=202606300152 ]

Xiaomi Japanについて

小米技術日本株式会社（以下シャオミ・ジャパンと表記）は、Xiaomiの日本現地法人として、2019年12月に日本市場に参入して以来、グローバルで展開する最先端のスマートフォンやIoT製品を数多く販売しています。

シャオミ・ジャパンは、スマートフォンにおいては、SIMフリー市場に加え、2020年よりキャリア市場にも進出し、グローバルでの製品力に加え、ローカライズを推進。フラッグシップモデルからエントリーモデルまで幅広いラインナップにより、消費者のニーズに対応しています。

また、IoT製品においては、スマートバンドやスマートウォッチ、完全ワイヤレスイヤホンなどウエアラブル製品、Xiaomi TVなどAV製品、ロボット掃除機をはじめ、幅広いカテゴリーのスマートホーム製品を多数発売しています。

Xiaomiについて

Xiaomi Corporation(以下Xiaomiと表記）は2010年4月に設立され、2018年7月9日（1810.HK）に香港証券取引所のメインボードに上場しました。Xiaomiは、IoTプラットフォームで接続されるスマートフォンとスマートハードウェアを核とした家電およびスマートデバイスを製造する企業です。

Xiaomiは「ユーザーの友となり、最もクールだと"心から"思ってもらえる企業になる」というビジョンを掲げ、イノベーション、高品質なユーザーエクスペリエンス、効率的な運営を追求しています。当社は、世界中の誰もが革新的なテクノロジーを通じてより良い生活を楽しめるように、適正な価格で優れた製品を製造し続けています。

Xiaomiは、世界をリードするスマートフォン関連企業の1つです。2025年12月、自社ファームウェアの月間アクティブユーザー数（MAU）は世界中で約7億5,410万に達しました。当社はまた、世界をリードするコンシューマIoT（AI＋IoT）プラットフォームを確立しており、2025年12月31日時点で、10億7,920万台以上のスマートデバイス（スマートフォン、ラップトップ、タブレットを除く）が自社のプラットフォームに接続されています。2023年10月、Xiaomiは「Human×Car×Home」というコンセプトで、パーソナルデバイス、スマートホーム製品、電気自動車をシームレスに融合させるよりスマートなエコシステムを目指し、戦略をアップグレードしました。そして、Xiaomiは常にユーザーを大切にし、より包括的でシームレスな製品体験を提供します。

現在、Xiaomi製品は世界中の100を超える国と地域で販売されています。Xiaomiは2025年7月、7年連続で「Fortune Global 500」にランクインしています。