NECプラットフォームズ、スマートフォンを内線化するアプリケーション「UNIVERGE MT600」の提供を開始

NECプラットフォームズ株式会社

NECプラットフォームズは、スマートフォンを内線端末として活用できる通話アプリケーション「UNIVERGE MT600」を本日より提供開始します。

本アプリケーションは、コミュニケーションDX対応ゲートウェイ「UNIVERGE Aspire 6」と連携し、オフィスの代表電話や部署代表電話に加え、工場・物流倉庫・店舗などの現場でも、構内を移動しながら内線電話を利用できるコミュニケーション環境を実現します。さらに、医療機関や介護施設で求められるナースコール連携に対応したモードも備え、幅広い業務環境での円滑なコミュニケーションを支援します。

UNIVERGE Aspire 6との連携構成イメージ（マルチラインモード）

【背景】

近年、企業や医療機関においては、働き方の多様化や業務の効率化により、場所や端末に依存しないコミュニケーション環境の必要性が高まっています。当社はこの課題に対応するため、スマートフォンを活用した新たなUC（ユニファイドコミュニケーション）基盤として「UNIVERGE MT600」を開発しました。

【製品概要】

「UNIVERGE MT600」は、スマートフォン上で内線機能を提供するアプリケーションです。「UNIVERGE Aspire 6」と連携することで、以下を実現します。

・スマートフォンを内線端末として活用

・構内無線LANを利用した通信環境

・1つのアプリケーションで複数のモード（マルチラインモード／シングルラインモード／シングルラインモード【ナースコール連携】）に対応

【UNIVERGE MT600の特長】

マルチラインモード／シングルラインモード／シングルラインモード【ナースコール連携】の3つのモードから、利用シーンに応じて選択できます。

1. 多機能電話機やPHSの運用をスマートフォンへ（マルチラインモード）

UNIVERGE MT600アプリケーション上にファンクションキーを表示できるため、多機能電話機のように代表電話や部門共用番号の運用など、複数の着信や取り次ぎが発生する環境でも、スマートフォンでの電話対応が可能です。また、これまで構内PHSで行っていた内線運用を、スマートフォンを構内無線LAN環境下で内線端末として利用することで代替できます。

さらに、VPNサービスにより本社と拠点を接続することで、拠点側でも多機能電話機、スマートフォンをそのまま内線端末として利用できます。代表着信・仮想内線・パーク保留（注1）などを行えるため、設備コストの低減と運用の簡素化を同時に実現します。

2. 工場・店舗など「動きのある現場」で内線機能を使える（シングルラインモード）

工場・物流倉庫・店舗など、スタッフが持ち場を移動しながら業務を行う環境でも、スマートフォンで外線・内線の発着信が可能です。これにより、呼び出しや取次ぎの手間を減らし、現場における情報共有の迅速化に貢献します。

また、モバイル内線アダプタ「UNIVERGE BX500（注2）」を設置することで、構内外問わずLTE/5G環境下にてスマートフォンを内線端末として利用できます。

3. 医療機関や介護施設での通知・呼び出し業務を支援（シングルラインモード【ナースコール連携】）

ナースコールモードにより、医療機関や介護施設で求められる通知・呼び出し業務の運用を支援します。現場スタッフが移動しながら対応する業務に適した設計により、迅速な状況共有と対応の効率化に貢献します。

【販売価格、販売開始時期】

UNIVERGE MT600のアプリケーションは、2026年7月3日よりApp StoreまたはGoogle Play ストアからダウンロード可能となります。

販売価格（※）：150万円（税別）～

※UNIVERGE Aspire 6を新規で購入される場合のUNIVERGE MT600最小構成(注3)費用

本製品の機能および導入に関する費用などは、下記の問い合わせ先までご相談ください。

NECプラットフォームズは、これまで培ってきた品質と信頼性を備えた安全・安心のコミュニケーション技術とDXの実践を通じて、お客さまの経営課題解決を支えるパートナーとして価値創造に取り組んでいます。今後も当社の技術力と顧客アセットを活かし、コミュニケーションDXによるAI/DX市場への対応を推進してまいります。

以上

（注1）パーク保留とは、システム内の電話機で保留中の通話を共有できる機能です。多機能電話機に設定されたパーク保留ボタンを押すことで、通話の保留および保留解除ができます。

（注2）無料の内線通話、スマートフォンからの発信にオフィスの番号を通知、スマートフォンで代表着信応答や保留・転送、という機能を可能にするモバイル内線アダプタ。UNIVERGE BX500を利用するためには、NECのビジネスフォン Aspireシリーズ(UNIVERGE Aspire 6、UNIVERGE Aspire WX plus / UNIVERGE Aspire WX)が必要となります。

https://www.necplatforms.co.jp/product/aspire_6/special_bx/index.html

(注3) 主装置は床置き、光回線4回線、12ボタンデジタル多機能電話機8台、UNIVERGE MT600利用端末4台を想定した構成です。価格は機器のみの希望小売価格であり、作業費等は含まれておりません。

※ASPIREは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。

※UNIVERGEは、日本電気株式会社の登録商標です。

※iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

※App Storeは、米国その他の国や地域で登録されたApple Inc.のサービスマークです。

※Google Playは、Google LLCの登録商標です。

※その他、記載されている商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の登録商標、商標もしくは商号です。

※掲載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性があります。

＜UNIVERGE Aspire 6 / UNIVERGE MT600について＞

URL：https://www.necplatforms.co.jp/product/aspire_6/mobile.html

＜本件に関するお問い合わせ先＞

NECプラットフォームズ ユニファイドコミュニケーション事業部門

下記お問い合わせフォームよりお願いします

法人のお客さま向け製品 : お問い合わせ | NECプラットフォームズ(https://www.necplatforms.co.jp/contactus/category.html)