介護施設へ初導入！超高齢社会の救世主へ　ミラブル アシストバスが介護付きホーム「交欒 森ノ宮」にて稼働開始

株式会社サイエンス

ファインバブル技術で社会課題の解決を目指す次世代インフラ企業、株式会社サイエンス（本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:水上 康洋、以下 当社）は、株式会社SOYOKAZE（本社：東京都港区）が運営する介護付きホーム「交欒（まぜらん） 森ノ宮（大阪府大阪市中央区）」に、介護用ファインバブル入浴装置「ミラブル アシストバス」を導入いたしました。

本製品は、昨年の万博で展示した「ミライ人間洗濯機」の技術をもとに開発された社会実装モデル第一号です。当社では、昨年の万博で提示した“未来の入浴体験”の社会実装を進めており、今回が介護施設への初導入となります。介護現場における入浴介助の負担軽減と、利用者の快適性・尊厳の向上を目指すとともに、ファインバブル技術の新たな可能性を介護領域へと広げます。

開発背景

近年、超高齢化社会の進展に伴い、介護需要が高まる一方で、現場では人手不足が深刻化しています。なかでも「入浴介助」は、スタッフの洗体時の身体的負担、利用者の皮膚トラブルや転倒リスクへの配慮、介助の長時間化など、負担軽減と安全確保が極めて大きな課題です。当社はこうした課題に着目し、長年培ってきたファインバブル技術を活用することで、入浴環境の質向上と介助負担の軽減、安全性向上に貢献するため「ミラブル アシストバス」を開発しました。

本製品は万博で展示した「ミライ人間洗濯機」の技術を介護現場向けに応用したものです。独自のファインバブル技術を活用することで、利用者の肌に配慮しながら、少人数でも効率的で快適な入浴介助を支援します。

商品の機能概要

1. 独自のマイクロバブル全身洗浄技術

・浴槽内で生成される超微細気泡が全身を包み込み、従来不可能だった「つかるだけで洗う」を実現

・水と空気だけを利用した洗浄で、デリケートな肌質の方にも安心してご利用可能

2. ミラブル技術による精密ケア

・お湯に浸かっていない顔や髪などには、シャワーヘッド「ミラブル」によって洗浄

・強い水圧に頼らない、優しく確実な洗浄メカニズムを採用

3. 介護現場の革新的負担軽減

・「身体を支える」「身体をゴシゴシこすって洗う」という身体的負荷の高い作業工程を大幅削減

・介助スタッフの腰部・肩部への負担軽減により、持続可能な介護環境を実現

4. 安全第一の設計思想

・浴槽ドアの採用により、高齢者にとって危険な「またぐ」動作を完全に解消

・転倒リスクの高い立位作業を最小限に抑制

5. エビデンスに基づく効果

・超微細な気泡の程よい刺激で体の芯から温まり湯冷めしにくいことを調査済み

条件＝普通のお湯とマイクロバブルのお湯（38℃）に5分間入浴した後、15分後に赤外線サーモグラフィで体表面温度を比較撮影

・冷えが気になる方の入浴後環境の改善に活用

今後の展望

超高齢社会となる日本において、65歳以上人口が3,619万人と総人口の29.4％（*1）に達するなど高齢化が進む一方、介護職員は2040年度に約272万人（*2）が必要とされ、2022年度比で約57万人の追加確保が求められています。こうした介護現場の負担を減らすこと、利用者が安全かつ清潔に、そして尊厳を持って安心して過ごせる環境を整えることは、重要な社会課題の一つです。

当社は今回の初導入を契機に、ファインバブル技術の本格的な介護領域への社会実装を加速させてまいります。さらに、ファインバブルで社会課題を解決する次世代インフラ企業として、パートナー企業との強固な連携のもと、当社の技術を「住まい・医療・介護」など、生活に欠かせない領域へと拡大し、社会に必要不可欠な存在を目指します。

*1：総務省統計局「統計からみた我が国の高齢者」より参照

*2：厚労省「第９期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」より参照

コメント：株式会社SOYOKAZE 「交欒 森ノ宮」 ご担当者様

当施設では、お客さまの快適な暮らしと、スタッフが安心して働ける環境づくりを両立すべく、

本装置の導入を決めました。入浴介助は洗体時の身体的負担や転倒リスクなど、スタッフの肉体的・

精神的負担が大きい業務の一つです。

「ミラブルアシストバス」は、お湯に浸かるだけで汚れが落ちるためゴシゴシこする重労働を大幅に削減でき、またがず入れる設計も現場の大きな安心材料となっています。実際に利用されたお客さまからも『お肌がしっとりして気持ちいい』『お風呂が楽しみになった』と大変嬉しい声が聞かれています。この技術によって現場の負担を劇的に軽減し、よりお一人おひとりに寄り添った質の高いケアを実現してまいります。

コメント：株式会社サイエンス 代表取締役副社長 平江真輝

今回、介護付きホーム 交欒様に、弊社の「ミラブルアシストバス」をご導入いただき、ご利用者様の毎日の暮らしの中で、心と身体を芯から整える快適なひとときを提供できることを大変嬉しく思います。

ミラブル アシストバスの技術は、ご利用者様の心地よさや尊厳を守るだけでなく、介護スタッフの皆様の身体的負担を劇的に軽減し、業務効率化にも大きく寄与します。高齢化社会に伴う介護人材不足という深刻な社会課題に対し、大規模な施設における「ケアの質の向上」と「現場の負担軽減」を同時に叶えるという観点からも、非常に社会的意義の大きい導入であると考えています。

サイエンスは、これまで展開してきた住宅・ホテル・医療など他領域への実装と合わせ、今回の介護領域への本格参入により、ファインバブル技術の社会実装をさらに加速させてまいります。今後も、介護に関わるすべての人々、そして社会に関わるすべての人々の生活の質を高め、社会全体のウェルビーイング向上に貢献してまいります。

株式会社SOYOKAZEについて

株式会社SOYOKAZEは、全国に「そよ風」ブランドを展開する介護大手です。強みの一つは通い・泊まり・住まいの複数のサービスを同一施設内で提供する「複合型施設」の運営で、利用者の状態変化に一貫して対応できます。なかでもショートステイの拠点数は全国1位を誇ります。多くの施設で自社厨房を構え、温かい食事を提供。現在はツクイとともに国内最大級の在宅介護グループを形成しています。

URL： https://corp.sykz.co.jp/

サイエンス会社概要

会社名 ：株式会社サイエンス

所在地 ：〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー北館5F

代表取締役社長 ：水上 康洋

法人設立 ：2007年8月

事業内容 ：ファインバブル製品の開発・製造・販売及びメンテナンス

WEBサイト ：https://i-feel-science.com/(https://i-feel-science.com/)