AI・SaaS体験拠点「F-base」、福岡・天神で2026年6月30日（火）プレオープン

一般社団法人福岡ビジネスイノベーション協会

一般社団法人福岡ビジネスイノベーション協会（代表理事：古賀 光雄、所在地：福岡市中央区）は、2026年6月30日（火）、福岡市中央区天神に、地域企業向けAI・SaaS体験拠点「F-base（エフベース）」をプレオープンします。

F-baseは、人手不足、業務の属人化、紙やExcelを中心とした管理業務などに課題を抱える企業が、AI・SaaSを実際に見て、触れて、試しながら、自社に合う業務改善の入口を見つけるための体験拠点です。

「AIを何に使えばよいか分からない」「導入を検討したいが、まずは実際に試してみたい」と感じる地域企業に向け、複数のAI・SaaSに触れ、具体的な業務課題と照らし合わせながら検討できる場を提供します。

一般の来場・体験は、事前予約制で無料です。

2026年7月3日（金）には、報道関係者向けの「F-base 開設記念メディア内覧会・AI・SaaS体験取材会」を開催します。

F-baseは、企業がAI・SaaSを難しい専門技術として捉えるのではなく、自社の業務を見直すための選択肢として理解し、次の一歩を考えるための場を目指します。

福岡市中央区天神にプレオープンするAI・SaaS体験拠点「F-base」

01. AI活用の前にある、“何から始めるか分からない”という壁

AIやSaaSへの関心が高まる一方で、地域企業の現場では、次のような課題が存在します。

・人手が足りず、日々の業務に追われている

・担当者ごとのやり方に依存し、業務が属人化している

・紙やExcelを中心とした管理業務に時間がかかっている

・AIやSaaSに関心はあるが、自社のどの業務に使えるのか分からない

・相談すると、特定サービスの導入を勧められそうで不安がある

F-baseが目指すこと

F-baseは、AI・SaaSを一方的に導入・販売する場ではありません。企業が複数の選択肢に触れ、自社に必要な業務改善の方法を考えるための場所として運営します。

福岡・九州の企業が、AIやSaaSを“遠い話”ではなく、自社の仕事を少し良くするための現実的な選択肢として捉えられる状態をつくることが、F-baseの役割です。

02. F-baseでできること

F-baseでは、企業の身近な業務を題材に、AI・SaaSの活用イメージに触れることができます。

１.AI・SaaSを実際に見て、触れて、試す

会議録の作成、社内情報の共有、顧客管理、勤怠管理、請求・経理業務など、企業活動の中で発生するさまざまな業務を切り口に、AI・SaaSの活用方法を体験できます。

２.自社の課題と照らし合わせる

単にツールを紹介するのではなく、「自社では何に困っているのか」「どの業務から見直すべきか」を考える入口として活用できます。

３.地域企業の業務改善を支える接点になる

AI・SaaSを使うこと自体を目的にするのではなく、人手不足や属人化など、地域企業が抱える課題の改善につなげることを目指します。

身近な業務を題材に、AI・SaaSの活用イメージに触れることができる

03. 開設記念メディア内覧会・AI・SaaS体験取材会について

F-baseのプレオープンにあわせ、報道関係者向けの内覧会・体験取材会を開催します。

イベント概要

名称

F-base 開設記念メディア内覧会・AI・SaaS体験取材会

日時

2026年7月3日（金）

11:30（受付開始）～13:15※終了予定

会場

F-base ※受付場所2階

福岡市中央区天神2丁目8番35号

天神住友生命FJビジネスセンター8階

当日取材いただける内容

・施設内および体験ブースの撮影

・AI・SaaSの体験デモ

・AI・SaaSを操作する手元、画面、体験風景の撮影

・一般社団法人福岡ビジネスイノベーション協会 代表理事へのインタビュー

・地域企業が抱える人手不足、属人化、紙・Excel業務等の課題に関する取材

※取材をご希望の報道関係者の皆さまは、下記広報窓口までご連絡ください。

F-base 施設概要

名称

F-base（エフベース）

プレオープン日

2026年6月30日（火）

所在地

福岡市中央区天神2丁目8番35号

天神住友生命FJビジネスセンター8階

利用対象

AI・SaaSの活用や業務改善を検討する企業・団体

利用条件

一般の来場・体験は事前予約制・無料

見学・体験申込

公式サイト(https://fukuokabia.com/)より

一般社団法人福岡ビジネスイノベーション協会について

法人名

一般社団法人福岡ビジネスイノベーション協会

代表理事

古賀 光雄

所在地

福岡市中央区天神2丁目8番35号

天神住友生命FJビジネスセンター8階

事業内容

地域企業の業務改善、AI・SaaS活用支援、企業間・支援機関間の連携促進等

公式サイト

https://fukuokabia.com(https://fukuokabia.com/)

パートナー企業