クラウド帳票サービス「Create!Form Cloud」に新機能「かんたんレイアウト作成」を追加

インフォテック株式会社

インフォテック株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：高杉晋）は、クラウド帳票サービス「Create!Form Cloud」において、Excelを利用して帳票レイアウトを作成・修正できる新機能「かんたんレイアウト作成」を2026年6月29日より提供開始したことをお知らせします。



Create!Form Cloudは、クラウドサービスやオンプレミス環境の業務システムと連携し、高品質な帳票を出力できるクラウド帳票サービスです。

今回追加した「かんたんレイアウト作成」機能により、取引先ごとに異なる指定帳票や企業独自のレイアウトへ柔軟に対応できるようになります。

また、運用開始後の帳票メンテナンスを現場の業務担当者が行えるようになるため、帳票運用の効率化や保守負荷の軽減を実現します。

詳細はこちら :https://www.createform.jp/about/cloud.html?utm_source=hyperlink&utm_medium=ad&utm_campaign=pressrelease_cloudCreate!Form Cloudについて

「かんたんレイアウト作成」開発の背景

クラウド帳票サービス「Create!Form Cloud」

当社では、Create!Formをご利用中のお客様や導入をご検討中の企業から、企業独自の帳票レイアウトへの対応や、運用開始後のレイアウト変更に関するご相談をいただくことがありました。

こうしたご相談の背景には、帳票要件への個別対応に伴う開発・保守負荷や、運用開始後の継続的なメンテナンス対応といった課題があり、サービス提供事業者と利用企業の双方において負担となっていました。

SaaSベンダー・システム提供事業者における課題

- 顧客ごとの指定レイアウトに対応できず、提案機会の損失や失注につながるケースがある- 帳票要件への対応は個別開発が必要となるため、対応コストや保守負荷が増大している- 運用開始後も顧客からのレイアウト変更依頼が継続的に発生し、迅速な対応が難しくなっている

帳票を利用する企業における課題

- 自社の独自レイアウトに対応した帳票を出力したい- 文言変更やロゴの差し替えといった日常的な修正のたびに、サービス提供事業者やシステム部門へ依頼しなければならず、コストや時間がかかる



こうした課題を受け、「Create!Form Cloud」では、帳票レイアウトの柔軟な対応と現場担当者による帳票運用を実現する「かんたんレイアウト作成」を開発・提供開始しました。

新機能「かんたんレイアウト作成」の概要

「かんたんレイアウト作成」は、使い慣れたExcelを利用して帳票レイアウトの作成や修正を行える機能です。

文字の変更や画像の差し替え、レイアウト調整などをExcelで行えます。修正したExcelファイルをCreate!Form Cloudへアップロードするだけで帳票へ反映されるため、現場の担当者が自ら帳票レイアウトを修正できます。

主な特長

帳票修正フローの変化詳細はこちら :https://www.createform.jp/about/cloud.html?utm_source=hyperlink&utm_medium=ad&utm_campaign=pressrelease_cloudCreate!Form Cloudについて

1. 企業ごとの独自レイアウトに柔軟に対応

取引先指定の帳票フォーマットや企業独自のレイアウトなど、多様な帳票要件に対応できます。

これにより、サービス提供事業者は幅広い帳票ニーズに対応でき、利用企業は自社に最適な帳票運用を実現できます。

2. Excelで帳票レイアウトを修正可能

運用開始後の帳票レイアウト修正は、現場の担当者が使い慣れたExcelを利用して対応できます。

そのため、文言変更や画像差し替え、レイアウト調整などの日常的な修正を、専用ツールを利用することなく行えます。

3. サービス提供事業者と利用企業双方の運用負荷軽減

現場で帳票修正を行えるようになることで、サービス提供事業者やシステム部門への修正依頼を削減できます。

これにより、保守運用に伴う負荷を軽減できるほか、利用企業は迅速な帳票メンテナンスを実現できます。

よくあるご質問

Q.どのような企業で活用できますか？

A. SaaSベンダー、パッケージベンダー、SIerなど、取引先ごとに異なる帳票要件への対応が求められる事業者で活用できます。また、ERPやSFA、請求書配信サービスなどの標準帳票では要件を満たせず、企業独自の帳票レイアウトや取引先指定の帳票フォーマットへの対応を求める企業にも活用いただけます。

Q. どのような帳票に対応できますか？

A. 取引先指定の帳票フォーマットや企業独自のレイアウトなど、多様な帳票要件に対応しています。

文字修正、セル結合、列幅調整、罫線変更、背景色変更、画像配置、テーブル編集、行・列の追加のほか、可変明細を含む帳票や複数レイアウトの帳票にも対応しています。

Q. 現場の担当者でも帳票レイアウトを修正できますか？

A. はい。現場の担当者でも帳票レイアウトを修正できます。

使い慣れたExcelを利用して修正を行えるため、専用ツールの操作を新たに習得する必要はありません。そのため、日常的な帳票修正を現場で完結でき、サービス提供事業者やシステム部門の対応負荷軽減にもつながります。

Q. かんたんレイアウト作成の利用に専用ツールや追加ライセンスは必要ですか？

A. いいえ。帳票レイアウトの修正はExcelを利用して行えるため、専用ツールを新たに導入したり操作を習得したりする必要はありません。追加ライセンスなしでご利用いただけます。

※本機能はCreate!Form CloudのSmallプラン以上をご利用のお客様が対象です。

Q. Create!Form CloudはSaaSや業務システムへの組み込みは可能ですか？

A. はい。Create!Form CloudはAPIによる連携に対応しており、SaaSや業務システムから帳票出力機能を利用できます。企業ごとに異なる帳票レイアウトにも対応できるため、帳票生成基盤として活用いただけます。

- Create!Form Cloud はインフォテック株式会社の登録商標です。

＜本プレスリリースに関するお問い合わせ＞

インフォテック株式会社 Create!Form担当

〒163-1022 東京都新宿区西新宿3-7-1

TEL.03-3348-0373

お問い合わせフォーム

https://www.createform.jp/contact/form/apply.html