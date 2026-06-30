日本と世界のトップダンサーたちの華麗な饗宴。日本バレエ発祥の地・鎌倉で「横浜バレエフェスティバル2026 in 鎌倉」開催

株式会社ソイプランニング

ハイクオリティなバレエイベントを企画・制作する株式会社ソイプランニング（本社：神奈川県横浜市、代表：吉田智大）は、2026年8月2日（日）、鎌倉芸術館大ホールにて「横浜バレエフェスティバル2026 in 鎌倉」を開催いたします。

横浜バレエフェスティバル2026

世界トップレベルのダンサーが鎌倉に集結。華やかなオールスター・ガラ

2015年の初演以来、横浜で10年間にわたり開催されてきた国内最大級のバレエ・ガラ・コンサート「横浜バレエフェスティバル」。2025年からは、日本バレエ発祥の地とされる鎌倉へ会場を移し、本公演は鎌倉開催2年目を迎えます。

本フェスティバル最大の魅力は、世界トップクラスのダンサーたちが一堂に会する華やかなガラ公演であることに加え、世界のバレエ界の“今”を映し出す最先端の作品を楽しめることです。2015年のスタートから11回目を迎える今回は、バレエファンに愛される夏の恒例イベントとして、さらなる進化を遂げます。

これまで会場としてきた神奈川県民ホールが2025年3月末に休館したことに伴い、前回より鎌倉芸術館大ホール（JR大船駅最寄り）に会場を移して開催しています。

日本バレエ発祥の地・鎌倉

鎌倉は、1919年にロシアから亡命したエリアナ・パヴロワが、1925年から七里ヶ浜に居を構え、日本初の本格的なバレエスクールを開設した地として知られています。ここで日本バレエ界の礎を築く舞踊家たちが育成されたことから、鎌倉は「日本バレエ発祥の地」とされています。

撮影：フォトクリエイト （横浜バレエフェスティバル2025in鎌倉より 中島 耀）

国内外で活躍するスターたちが出演

今回は、小池ミモザ、加瀬栞、柴山紗帆、秋山瑛、中島耀、ヤーナ・パネヴァ、二山治雄、アン・ジェヨン、アレクセイ・オロホフスキー、グジェレフ瞭舞をはじめ、国内外で活躍するダンサーたちが鎌倉に集結します。

長年フェスティバルを支えてきた出演者たちによる、まるで「横浜バレエフェスティバル・ファミリー」とも呼べる親密で温かな雰囲気も本公演ならではの魅力です。一方で、今回初出演となるスターダンサーや、恒例の「フレッシャーズ・ガラ」に出演する若手ダンサーたちも多数登場し、新たな才能との出会いも楽しめます。

撮影：フォトクリエイト （横浜バレエフェスティバル2025in鎌倉より 小池 ミモザ）

バレエの魅力が凝縮された夢の舞台

輝かしい超絶技巧、ドラマティックなパ・ド・ドゥ、そして最先端のコンテンポラリー作品まで、多彩なプログラムを予定しています。磨き抜かれた身体表現、美しく洗練された衣裳、この公演でしか見ることのできない特別なパートナーシップによる名場面の数々――。

バレエの魅力が凝縮された、きらめきに満ちた夢のような舞台をお届けします。

今回の「横浜バレエフェスティバル2026 in 鎌倉」2つの見どころ

１. 円熟したスターたちと次世代スター候補たちが織りなす、世代を超えた競演

本公演では、長年にわたり世界の第一線で活躍するトップダンサーたちと、これからのバレエ界を担う若き才能たちが同じ舞台に立ちます。

本公演を象徴するモンテカルロ・バレエのプリマ、小池ミモザ、イングリッシュ・ナショナル・バレエ（ENB）のリード・プリンシパル加瀬栞をはじめ、秋山瑛、柴山紗帆といった日本を代表するプリマ・バレリーナが出演。長年の経験によって培われた豊かな表現力と存在感を堪能できます。

一方、若手世代にも注目です。第2回横浜バレエフェスティバルのフレッシャーズ・ガラに出演し、現在はウィーン国立バレエで活躍する中島耀、モスクワ国際バレエコンクール銀賞受賞後、マリインスキー・バレエで次々と主演を務めるグジェレフ瞭舞、育成プロジェクト「ジュンヌバレエYOKOHAMA」のメンバーたち、さらに「YBCバレエコンクール Grand Prix 2026」上位入賞者によるフレッシャーズ・ダンサーたちも出演します。

若さならではの勢いと瑞々しさ、そして成熟した芸術性。その両方を一度に味わえるのが本公演の大きな魅力です。

２. 古典の名作から現代作品、新作まで。幅広いレパートリーを一夜で楽しめる

『眠れる森の美女』『海賊』といったクラシック・バレエの名作に加え、世界的振付家ジャン＝クリストフ・マイヨー作品の日本初演を予定しています。

クラシックからコンテンポラリー、新作までを一度に楽しめるプログラム構成は、横浜バレエフェスティバルならではの特徴です。

マルセイユ国立バレエでダンサー・振付家として活躍した芸術監督の遠藤康行は公演全体のディレクションも担当。スタイリッシュなオープニングとフィナーレによって、それぞれ独立した演目をつなぎながら、一つの物語のような流れを生み出します。人生のさまざまな瞬間を映し出すような舞台体験を通じて、観客一人ひとりが自身の人生と重ね合わせながら楽しめる時間を提供します。

撮影：フォトクリエイト （横浜バレエフェスティバル2025in鎌倉より 秋山 瑛、二山 治雄）

マリインスキー・バレエ期待の若手トリオ、日本で初の本格的な競演

今回の大きな注目のひとつが、世界最高峰、マリインスキー・バレエの未来を担う2025年入団の若手ソリストたちの日本初となる本格的なパフォーマンスです。

日本出身のグジェレフ瞭舞は、モスクワ国際バレエコンクール銀賞受賞後、マリインスキー・バレエへ入団。『ドン・キホーテ』のバジル、『海賊』のアリ、ローラン・プティの『若者と死』など主要作品で次々と主演を務めています。

米国出身のヤーナ・パネヴァは、シュツットガルト・バレエ入団からわずか半年でソリストへ昇進。その後マリインスキー・バレエへ移籍し、『ラ・バヤデール』のガムザッティなど主要な役を踊っています。

同じく米国出身のアレクセイ・オロホフスキーも、グジェレフ、パネヴァ同様名門ジョン・クランコ・スクール出身。ジャクソン国際バレエコンクール、ヘルシンキ国際バレエコンクールで金賞を受賞してマリインスキーで『ドン・キホーテ』のバジルなどを踊っている若き実力派です。

パネヴァとオロホフスキーは『海賊』と『ダイアナとアクティオン』を披露予定。世界最高峰レベルの超絶技巧で、今夏の話題をさらうことでしょう。

秋山瑛、柴山紗帆、加瀬栞──日本を代表するプリマたちの競演

第1回から出演を続ける二山治雄は、いまや東京バレエ団を代表するダンサーへと成長しました。近年は『ドン・キホーテ』『くるみ割り人形』などで主演を務め、表現者としてもさらなる飛躍を遂げています。

東京バレエ団プリマ・バレリーナの秋山瑛とは、昨年、一昨年に続いて共演。ブノワ賞ノミネート経験を持つ秋山の繊細かつドラマティックな表現と、二山との成熟したパートナーシップに期待が高まります。

また、新国立劇場バレエ団のプリンシパル柴山紗帆とは『ラ・シルフィード』で初共演。所属バレエ団の枠を超えた夢のキャスティングも、本フェスティバルならではの魅力です。

さらに、英国バレエ界を代表するプリマとして活躍する加瀬栞は4年連続出演。今回は名作『瀕死の白鳥』に初挑戦します。

撮影：フォトクリエイト （横浜バレエフェスティバル2025in鎌倉より 加瀬 栞、ロレンツォ・トロセッロ）

撮影：フォトクリエイト （横浜バレエフェスティバル2025in鎌倉より 秋山 瑛、二山 治雄）

横浜バレエフェスティバル・ファミリーと新たな才能たち

第1回公演から長年にわたり出演を続けているモンテカルロ・バレエのプリマ、小池ミモザも欠かせない存在です。

巨匠ジャン＝クリストフ・マイヨーから厚い信頼を寄せられる小池は、ダンサーの枠を超えた幅広い活動でも知られています。長身を生かした圧倒的な存在感と芸術性は、多くの観客を魅了してきました。

今回は、モンテカルロ・バレエのカリスマ的なプリンシパル、アン・ジェヨンとともにマイヨーの『Dov'e la Luna』を披露します。

そして、小池と並びフェスティバルの歴史を体現する存在が二山治雄です。初回から出演を続け、毎年進化を重ねるその姿は、本フェスティバルの歩みそのものと言えるでしょう。

撮影：フォトクリエイト （横浜バレエフェスティバル2025in鎌倉より 二山 治雄）

次世代育成も横浜バレエフェスティバルの大きな使命

横浜バレエフェスティバルは、創設当初から次世代ダンサーの育成に力を注いできました。

毎年恒例の「フレッシャーズ・ガラ」では、将来を期待される若手ダンサーたちがプロの舞台で経験を積み、「ジュンヌバレエYOKOHAMA」では、さらなる成長の機会を提供しています。

今回は、フレッシャーズ・ガラおよびジュンヌバレエYOKOHAMAの若手ダンサーたちが、第2回横浜バレエフェスティバルに出演したのち名門プリンセス・グレース・アカデミーで研鑽を積み、アレッサンドラ・フェリに見いだされて今はウィーン国立バレエで活躍する中島耀、そして2022年「SHIVERプレミアム」のフレッシャーズ枠から世界へ羽ばたいたグジェレフ瞭舞とともに『パキータ』を披露します。

約3か月にわたりリハーサルを重ねてきた若き才能たちが、世界トップレベルのダンサーたちと同じ舞台で輝く瞬間は、本公演ならではの感動的な見どころのひとつです。

撮影：フォトクリエイト （横浜バレエフェスティバル2025in鎌倉より ジュンヌバレエYOKOHAMA）

世界へ羽ばたく若手ダンサーたちの登竜門

これまでフレッシャーズ・ガラに出演したダンサーの中からは、世界を舞台に活躍するアーティストが数多く誕生しています。

第1回横浜バレエフェスティバルには、現在マリインスキー・バレエで主演ダンサーとして活躍する永久メイが出演。第2回出演の中島耀はウィーン国立バレエへ、第4回出演の生方隆之介は東京バレエ団で『ジゼル』『白鳥の湖』などの主演を務めるなど、日本を代表するダンサーへと成長しました。

横浜バレエフェスティバルは、若手ダンサーにとって世界への第一歩となる「登竜門」としての役割も果たしています。

今回のフレッシャーズ・ガラでは、「YBCバレエコンクール Grand Prix 2026」クラシックシニア部門第1位を受賞した木山莉々衣にも注目が集まります。木山は2026年のローザンヌ国際バレエコンクールに出場し、さらにヘルシンキ国際バレエコンクール・ジュニア部門で銀メダルを受賞した期待の新星です。

バレエファンから初心者まで楽しめる“夢のフェスティバル”

「横浜バレエフェスティバル2026 in 鎌倉」は、長年会場として親しまれた神奈川県民ホールから鎌倉芸術館大ホールへと舞台を移し、より客席と舞台の距離が近い環境で開催されます。

ダンサーたちの息遣いや躍動感、繊細な表情まで感じられる臨場感あふれる空間で、世界トップレベルのパフォーマンスを堪能できます。

クラシック・バレエの名作から現代作品まで、多彩なプログラムが揃う本公演は、熱心なバレエファンはもちろん、ミュージカルや演劇、音楽、伝統芸能など舞台芸術を愛する方にもおすすめです。

目で愉しみ、耳で音楽に酔い、心が震える――。

超絶技巧に息をのみ、美しい身体表現に魅了され、ときにドラマティックな物語に心を揺さぶられる。バレエの魅力が凝縮された特別な一日をお届けします。

バレエを初めて鑑賞する方にとっても、その奥深い魅力と感動に出会える絶好の機会となるでしょう。この夏、ぜひ鎌倉で世界最高峰のバレエの祭典をご体験ください。

撮影：フォトクリエイト （横浜バレエフェスティバル2025in鎌倉より フィナーレ）

Presents by SHIVER「横浜バレエフェスティバル2026in鎌倉」



日時：2026年8月2日(日)13:00開場／14:00開演

会場：鎌倉芸術館 大ホール（https://kamakura-kpac.jp/）

芸術監督：遠藤康行（元フランス国立マルセイユ・バレエ団/ソリスト、振付家）

プロデューサー：吉田智大

＜横浜バレエフェスティバルin鎌倉2026 上演演目＞

◎ワールドプレミアム ※順不同

「海賊」よりグラン・パ・ド・ドゥ

ヤーナ・パネヴァ（マリインスキー・バレエ団／セカンドソリスト）

アレクセイ・オロホフスキー（マリインスキー・バレエ団／セカンドソリスト）

「タリスマン」よりグラン・パ・ド・ドゥ

秋山瑛（東京バレエ団／プリンシパル）

二山治雄（東京バレエ団／ソリスト）

「ダイアナとアクティオン」よりグラン・パ・ド・ドゥ

ヤーナ・パネヴァ（マリインスキー・バレエ団／セカンドソリスト）

アレクセイ・オロホフスキー（マリインスキー・バレエ団／セカンドソリスト）

「Dov'e la Luna」

小池ミモザ（モナコ公国モンテカルロ・バレエ団／プリンシパル）

アン・ジェヨン（モナコ公国モンテカルロ・バレエ団／プリンシパル）

「眠れる森の美女」第3幕よりグラン・パ・ド・ドゥ

中島耀（ウィーン国立バレエ団）

グジェレフ瞭舞（マリインスキー・バレエ団／セカンドソリスト）

「瀕死の白鳥」

加瀬栞（イングリッシュ・ナショナル・バレエ／リード・プリンシパル）

「ラ・シルフィード」よりパ・ド・ドゥ

柴山紗帆（新国立劇場バレエ団／プリンシパル）

二山治雄（東京バレエ団／ソリスト）

◎フレッシャーズ

「パキータ」

中島耀（ウィーン国立バレエ団）

グジェレフ瞭舞（マリインスキー・バレエ団／セカンドソリスト）

ジュンヌバレエYOKOHAMA

YBCバレエコンクール Grand Prix 2026 上位入賞者

山内佑真（万里バレエ・ミュージカルダンススタジオ）

神谷杏慈（木村バレエスタジオ）

山室泰史（Ballet Studio Lien）

木山莉々衣（TLEUBAEV Ballet School）

※演目・キャストは都合により変更になる場合がございます。



チケット：＜料金（全席指定/税込）＞

SS席12,000円 S席10,000円 A席7,000円 B席4,000円

※3歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください



＜プレイガイド（販売中）＞

SHIVERバレエ公演 公式チケットセンター チケットペイ https://www.ticketpay.jp/

チケットかながわ https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/ tel:0570-015-415(10:00～18:00)

イープラス https://eplus.jp/

チケットぴあ https://t.pia.jp/

鎌倉芸術館 https://kamakura-kpac.jp/ ※窓口販売のみ 2階カウンター9:00～19:00

ローソンチケット https://l-tike.com/

今年はわずか100名の臨場感あふれるパフォーマンス、前日祭も実施。

横浜バレエフェスティバルの前日、8月1日（土）には、鎌倉芸術館にて全席指定の限定100席のスペシャルなパフォーマンス、横浜バレエフェスティバル2026【前日祭】が実施されます。舞台上に座席を組み、超至近距離で横浜バレエフェスティバルに出演するトップダンサーや若手ダンサーの演技が体感できるという贅沢な体験が味わえます。普段は見られない舞台袖の様子、翌日の本公演の打ち合わせや指導なども観られて、本番に向けて舞台が完成するまでのプロセスにリアルに立ち会うこともできます。またとない迫力のパフォーマンスをお楽しみください。

■日時：2026年8月1日（土）16:30開演(16:00開場)

■会場：鎌倉芸術館 大ホール（舞台上）

■出演：小池ミモザ、柴山紗帆、中島耀、ヤーナ・パネヴァ、アン・ジェヨン、グジェレフ瞭舞、アレクセイ・オロホフスキー、ジュンヌバレエYOKOHAMA 他

■チケット：（全席指定/税込）8,000円

SHIVERバレエ公演 公式チケットセンター チケットペイ https://www.ticketpay.jp/

＜Presents by SHIVER その他の公演＞

■SHIVERバレエコンサート2026「福岡公演」

日時：2026年7月26日(日）17:00開場 / 18:00開演

会場：福岡市民ホール（旧福岡市民会館）中ホール（https://www.fukuoka-civic-hall.jp/）

＜出演＞小池ミモザ、秋山瑛、二山治雄、中島耀、佐藤健作、水友香里、佐々木嶺

■SHIVERバレエコンサート2026「東京公演」

日時：2026年8月7日(金）17:00開場 / 18:00開演

会場：サンパール荒川 大ホール（https://www.sunpearl-arakawa.com/）

＜出演＞飯島望未、水友香里、ヤーナ・パネヴァ、東真帆、三輪涼介、佐々木嶺、グジェレフ瞭舞、アレクセイ・オロホフスキー

■SHIVERプレミアム2026

日時：2026年8月8日(土)・9日(日) ［昼公演］14:30開演 ［夜公演］18:30開演

各日2回／計4回公演

会場：The Hall Yokohama（https://www.rei-dance.com/yokohama/yokohama_hall）

＜出演＞小池ミモザ(9日のみ）、飯島望未、水友香里、三輪涼介、清水凌、中島耀(8日のみ)、東真帆(8日のみ)

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担当：三原

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＜株式会社ソイプランニングについて＞

【会社概要】

社名：株式会社ソイプランニング

本社所在地：神奈川県横浜市港北区仲手原2-45-6-1F

代表取締役：吉田智大

設立：2010年5月

サイト：https://www.soyplanning.com

【事業紹介】

「YBCバレエコンクール」 https://ybcballet.com

「横浜バレエフェスティバル2026in鎌倉」https://shiver.jp/yokohamaballetfes2026inkamakura/

「SHIVERプレミアム2026」https://shiver.jp/shiverpremium2026/

「SHIVERバレエコンサート2026」https://shiver.jp/shiverballetconcert2026/

バレエ情報ポータルサイト「バレエナビ」 https://www.balletnavi.jp/

バレエのエンタメサイト「バレンタ」 https://ballenta.net