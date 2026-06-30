視線・表情・脳波・心拍などの生体データを統合解析人の行動を多角的に可視化するプラットフォームの本格販売を開始

株式会社東陽テクニカ

株式会社東陽テクニカ(本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：高野 俊也(こうの としや)は、人間の行動研究用ソフトウェア、プラットフォームを開発するiMotions(アイモーションズ)A/S(本社：デンマーク コペンハーゲン)と販売代理店契約を締結し、同社の生体計測統合プラットフォーム「iMotions Lab(アイモーションズラボ)」の国内販売を2026年6月29日より本格的に開始いたします。本製品は、視線・表情・脳波・心拍などの生体データを単一のインターフェースで、包括的に収集、可視化、分析できるプラットフォーム製品です。東陽テクニカは、自動運転や先進運転支援システム(ADAS)の機能開発や、自動車の乗り心地の研究などにおける活用を提案し、安全で快適な自動車の効率的な開発を支援いたします。

【 概要／背景 】

「iMotions Lab」概念図

近年、多くの分野において、人の特性や行動を踏まえた設計やUI(ユーザーインターフェース)、UX(ユーザー体験)向上の重要性が高まっています。自動車産業においては、自動運転やADASの開発が進む中で、ドライバーとシステムの適切な関係設計が求められており、人の意思決定や行動の背景にある「感情」や「認知状態」を定量的に把握する手段として、生体データの活用が注目されています。生体データは、生体センサーを体の各部位に設置して取得しますが、各センサーから取得したデータは、後処理で同期・分析する必要があるため、データ管理が複雑で、分析までに工数を要する点が課題でした。

このたび販売を開始する「iMotions Lab」は、研究設計、刺激提示、データ収集、可視化、分析までを実現するモジュール式プラットフォームです。50種類以上の製品・デバイスと連携が可能で、視線計測、表情分析、脳波(EEG)、心電図(ECG)、など、多様な生体センサーで得られるデータを一つのプラットフォームで統合・管理できるため、ワンパッケージで人の行動や反応を多角的に分析することが可能です。



東陽テクニカでは、視線計測分野においてスウェーデンのSmart Eye(スマートアイ)AB社製の視線計測システムを提供してきましたが、「iMotions Lab」の取り扱いを開始することで、主に自動車産業向けに、各種センサーと連携した統合的な生体データ計測ソリューションを提案してまいります。

「iMotions Lab」画面イメージ

自動車の開発現場では、生体データは、ドライバーの注意状態や認知負荷の評価、HMI(ヒューマンマシンインターフェース)の視認性・操作性の検証、さらにはドライバー状態モニタリング(DMS)の研究などに活用されています。例えば、ドライバーや乗員がどこに視線を向けているか、警告表示に適切に気付いているか、操作時にストレスを感じていないかといった反応を多面的に捉えることで、安全性と操作性の向上に貢献します。

また、「iMotions Lab」はシミュレーター環境および実走テストの双方に対応しており、さまざまな環境下におけるドライバーの行動を把握することが可能です。データは、生データに加え、処理済みデータや専用アルゴリズム(R-notebooks)による指標抽出にも対応しており、分析の迅速化と標準化に寄与します。

東陽テクニカは、今後も、お客様のニーズに応じた提案を通じて、先進モビリティ技術の研究・開発に貢献してまいります。

【 製品概要 】

・製品名：生体計測統合プラットフォーム「iMotions Lab」

・発売日：2026年6月29日

・価格：要お見積り

＜iMotions A/Sについて＞

iMotions A/Sは2005年に設立され、デンマーク・コペンハーゲンに本社を置きます。生体データを活用した人間行動研究用のソフトウェア、プラットフォームを開発・販売しており、20社以上の生体センサーメーカーと提携しています。2021年にスウェーデンSmart Eye ABの傘下となりました。

iMotions A/S Webサイト：https://imotions.com/

＜株式会社東陽テクニカについて＞

東陽テクニカは、最先端の“はかる”技術のリーディングカンパニーとして、技術革新を推進しています。その事業分野は、脱炭素／エネルギー、先進モビリティ、情報通信、EMC、ソフトウェア開発、防衛、情報セキュリティ、ライフサイエンス、量子ソリューションなど多岐にわたり、クリーンエネルギーや自動運転の開発などトレンド分野への最新計測ソリューションの提供や、独自の計測技術を生かした自社製品開発にも注力しています。新規事業投資やM&Aによる成長戦略のもと国内外事業を拡大し、安全で環境にやさしい社会づくりと産業界の発展に貢献してまいります。

株式会社東陽テクニカ Webサイト：https://www.toyo.co.jp/