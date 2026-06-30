創業215年杉谷本舗の伝統技術と、JR九州ファームのブランド卵が融合『うちのたまごのカステラ 』が、装いも新たに2026年7月1日新発売！

有限会社杉谷本舗

株式会社杉谷本舗（本社：長崎県諫早市、代表取締役：杉谷達成）は、JR九州ファーム株式会社のブランド卵「うちのたまご」を贅沢に使用した特撰カステラをリニューアルいたします。従来の「たまごのこころ 0.5号」から、卵のブランド名を冠した『うちのたまごのカステラ 0.3号』へと名称・パッケージを一新し、2026年7月1日（水）より発売いたします。創業以来培ってきた杉谷本舗のカステラ職人の技術と、濃厚なコクを誇る「うちのたまご」が出会った、こだわりの逸品をより手軽にお楽しみいただけます。

■ リニューアルの背景：より分かりやすく、より手に取りやすく

これまで「たまごのこころ」としてご愛顧いただいておりましたが、「JR九州ファームの『うちのたまご』を使っていることをもっと分かりやすく伝えてほしい」というお声や、「10切れ入りでは一度に食べきれない」というお客様のニーズを反映いたしました。 今回のリニューアルでは、手に取りやすいコンパクトな「5カット入り（0.3号サイズ）」へと変更し、日常のおやつからギフトまで、様々なシーンでご利用いただきやすい形に生まれ変わりました。

■ 商品のこだわりと特長

１：素材

福岡県飯塚市・内野宿養鶏場直送の「うちのたまご」 主原料には、自然豊かな環境で育まれたブランド卵「うちのたまご」を使用。卵本来の濃厚なコクと自然な甘みが、カステラの味わいを引き立てます。

２：技術

老舗・杉谷本舗が引き出す「伝統の味わい」 長年長崎カステラを焼き続けてきた熟練の職人技により、「うちのたまご」の風味を最大限に活かした配合と焼成を実現。これまでのファンを大切に、伝統の美味しさ（しっとりとした食感、豊かな風味）はそのまま引き継いでいます。

３：デザイン

アイコンキャラクター「たまちゃん」を中央に配置し、一目で「うちのたまご」の商品だと分かるよう、お馴染みのロゴとイメージキャラクター「たまちゃん」を中央にあしらった、親しみやすく目を引くパッケージに刷新しました。

■ 商品概要

商品名：うちのたまごのカステラ 0.3号

発売日：2026年7月1日（水）

内容量：185g（5カット入）

販売場所：JR九州ファーム 内野宿養鶏場、JR九州リゾート開発(株) JR内野カントリークラブ ほか（随時取扱店舗拡大予定）