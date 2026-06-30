ちとせ交友会、初の公式書籍『最幸な子育て』を刊行へ。“考えさせるを考える” 子ども主体の保育を一冊に

社会福祉法人ちとせ交友会

社会福祉法人ちとせ交友会（本部：東京都千代田区、理事長：山口哲史）は、1970年の創業以来50年以上にわたり、子ども主体の保育を追求してまいりました。

現在は全国で70園以上の認可保育園・こども園・児童発達支援事業所を運営し、構成論に基づく保育を組織的に実践しています。

このたび、その実践と理論を体系化した書籍『最幸な子育て ～考えさせるを考える「ちとせの保育」～』（文藝春秋）を 2026年7月31日（金）に発売いたします。

本書は、統括園長・山口和代が30年にわたり現場で積み重ねてきた実践と、構成論（ピアジェ／カミイ博士）に基づく理論をわかりやすくまとめた一冊です。

保育士・保護者インタビュー、専門家寄稿も収録し、0歳からの「自律の幼児教育」を具体的に学べる内容となっています。

出版の背景と目的

少子化が進む中で、保育の質や子どもの育ちへの関心は高まり続けています。

AIの進展や社会の変化により、子どもには「自分で考え、選び、行動する力」が求められる一方、保育者や保護者からは「自律をどう育てるか」、「日々の関わりをどう変えるか」といった悩みが多く聞かれます。

ちとせ交友会は、1970年に最初の園を開設して以来50年、地域に必要とされる保育園運営を追求してまいりました。

現在は全国で70園以上を運営し、構成論に基づく保育を取り入れながら、0歳からの生活・遊び・環境構成・言葉かけを体系化し、組織全体で共有しております。

本書は、その実践と理論を初めて一冊にまとめたものです。

本書の目的は、保育者・保護者が迷わずに子どもの育ちを支えられるよう、実践的な指針を提供することにあります。

子どもが自ら学び、仲間と協働しながら成長していくための環境づくりを、誰もが理解し実践できる形で提示し、子どもたちの最善の利益を社会全体で実現していくことを目指しています。

また、ちとせ交友会が大切にしてきた理念と保育の考え方を広く共有し、未来を生きる子どもたちの「自律する力」を育む保育の普及に寄与することも、本書刊行の重要な目的です。

（※構成論とは、子どもが環境との関わりの中で自ら学びを組み立てていくという幼児教育の理論で、ちとせ交友会の保育の基盤となっています。）

書籍について

著者（山口和代）コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176976/table/25_1_84f47b8b4c8c4fc4c450341abc3eb37f.jpg?v=202606301152 ]

私は4人の子どもを育てながら、30年間にわたり現場の仲間とともに「子ども主体の保育」を追求してまいりました。

保育園の現場には、子どもたちが本来持っている力を十分に発揮できていない場面が多くあり、その状況を変えたいという思いが、私の原動力でした。

ちとせ交友会では、構成論に基づく保育を取り入れ、子どもが自分で考え、選び、行動できる環境づくりを組織全体で進めてまいりました。

本書には、その実践の積み重ねと、子どもたちの成長を支えるために大切にしてきた考え方を、できる限りわかりやすくまとめています。

子育ては、誰もが迷い、悩みながら進んでいくものです。

だからこそ、保育者や保護者の皆様が、子どもの育ちを信じ、安心して関わるための“よりどころ”をつくりたいと考えました。

この本が、子どもたちの未来を支える大人の皆様にとって、日々の保育や子育てを少しでも軽やかにし、子どもたちの「自律する力」を育む一助となれば幸いです。

理事長 山口 哲史コメント

ちとせ交友会は、創業から50年以上にわたり、子どもたちの最善の利益を第一に考え、保育の質向上に取り組んでまいりました。

全国70園以上に広がった現在も、その根底にあるのは「子どもたちが自分らしく生きられる社会をつくりたい」という変わらない願いです。

本書は、長年にわたり現場で積み重ねてきた実践と、構成論に基づく理論を体系化した、ちとせ交友会として初めての公式書籍です。

保育者・保護者の皆様に、私たちが大切にしてきた理念と保育の考え方を広くお伝えすることで、子どもたちの育ちを支える輪がさらに広がることを期待しています。

社会が大きく変化する今こそ、子どもたちが自ら学び、仲間と協働しながら未来を切り拓く力が求められています。

本書が、その力を育む保育の普及に寄与し、子どもたち一人ひとりが幸せに成長していく社会づくりに貢献できれば、これほど嬉しいことはありません。

本件に関するお問い合わせ先

社会福祉法人ちとせ交友会 広報担当

TEL：03-3222-3250

Email：honbu@chitosek.or.jp

社会福祉法人ちとせ交友会について

社会福祉法人ちとせ交友会は、岡山をはじめ、東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・福岡において、認可保育園や認定こども園、児童発達支援施設などの子ども・子育て支援事業を展開しています。

【法人概要】

法人名：社会福祉法人ちとせ交友会

所在地：東京都千代田区二番町7番地5

理事長：山口 哲史

事業内容： 認可保育園等の幼児施設等運営

設立： 昭和45年

HP：https://www.chitosek.or.jp/