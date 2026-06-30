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【獨協大学】 大好評につき今年も開催！「DOKKYOドイツフェス2026」を8月1日に開催！
獨協大学（埼玉県草加市/学長：前沢浩子）は、2026年8月1日（土）にドイツ文化の多様性や外国語を学ぶことを通じて得られる知見の豊かさを広く紹介する「DOKKYOドイツフェス2026」を開催いたします。
昨年度の「ドイツと日本をつなぐ」をテーマにした「DOKKYO ドイツフェス2025」では3,513名の来場者を動員し、大変好評をいただきました。今年は昨年のテーマを引き継ぎつつ、さらに視野を広げ「環境（SDGS）を考えよう！」をテーマに、学術的な催事や学習展示、飲食、物販を一堂に集め、文化の多様性や外国語を学ぶ事を通じて得られる知見の豊かさを感じてもらうことを目指しています。
どなたでもご自由に参加いただけます。
＜DOKKYOドイツフェス2026 開催概要＞
【日時】2026年8月1日（土）10:00 〜 16:00
【会場】獨協大学（西棟/天野貞祐記念館/東棟）獨協大学コミュニティスクエア
【共催】獨協大学、獨協大学外国語教育研究所
【企画】獨協大学外国語学部ドイツ語学科
【協力】獨協大学経済学部 高安健一ゼミナール
【後援】ドイツ連邦共和国大使館、オーストリア大使館/オーストリア文化フォーラム東京、在日ドイツ商工会議所、ドイツ観光局、オーストリア大使館観光部、ゲーテ・インスティトゥ―ト東京、ドイツ学術交流会（DAAD）、公益財団法人日独協会、草加市、草加市教育委員会
DOKKYOドイツフェス公式HP ： https://dokkyodeutsch.jp/doitsufesu2026/
▼本件に関する問い合わせ先
獨協大学総合企画部総合企画課
TEL：048-946-1635
FAX：048-943-3160
メール：kouhou@stf.dokkyo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
昨年度の「ドイツと日本をつなぐ」をテーマにした「DOKKYO ドイツフェス2025」では3,513名の来場者を動員し、大変好評をいただきました。今年は昨年のテーマを引き継ぎつつ、さらに視野を広げ「環境（SDGS）を考えよう！」をテーマに、学術的な催事や学習展示、飲食、物販を一堂に集め、文化の多様性や外国語を学ぶ事を通じて得られる知見の豊かさを感じてもらうことを目指しています。
＜DOKKYOドイツフェス2026 開催概要＞
【日時】2026年8月1日（土）10:00 〜 16:00
【会場】獨協大学（西棟/天野貞祐記念館/東棟）獨協大学コミュニティスクエア
【共催】獨協大学、獨協大学外国語教育研究所
【企画】獨協大学外国語学部ドイツ語学科
【協力】獨協大学経済学部 高安健一ゼミナール
【後援】ドイツ連邦共和国大使館、オーストリア大使館/オーストリア文化フォーラム東京、在日ドイツ商工会議所、ドイツ観光局、オーストリア大使館観光部、ゲーテ・インスティトゥ―ト東京、ドイツ学術交流会（DAAD）、公益財団法人日独協会、草加市、草加市教育委員会
DOKKYOドイツフェス公式HP ： https://dokkyodeutsch.jp/doitsufesu2026/
▼本件に関する問い合わせ先
獨協大学総合企画部総合企画課
TEL：048-946-1635
FAX：048-943-3160
メール：kouhou@stf.dokkyo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/