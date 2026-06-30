【RoseKnight】世界が注目するサムライ俳優・神田瀧夢氏が、シルバージュエリーブランド「ローズナイト」を着用

株式会社SEDY&CoRoseKnight「Love Prayer ／愛の祈り」を着用した神田瀧夢氏

株式会社SEDY&Co（本社：東京都港区、代表取締役社長：馬場雄也）が展開する、世界の歴史をモチーフに平和と繁栄を願うプレミアムシルバージュエリーブランド「RoseKnight（ローズナイト）」は、米国の人気番組での司会やNetflixドラマ、世界的大ヒットゲームへの出演などで国際的な評価を確立し、2027年に主演映画『Ohenro』でハリウッドにおけるさらなる飛躍が期待される俳優・コメディアンの神田瀧夢（カンダ ロム）Rome Kanda氏が、ブランドを象徴する作品の一つである「Love Prayer ／愛の祈り」を着用し、愛用されていることを発表いたします。

RoseKnight「Love Prayer ／愛の祈り」

ハリウッドスター神田瀧夢と「RoseKnight」の運命的な共鳴

世界を舞台に「大和魂（ヤマトスピリット）」を体現し続ける神田瀧夢氏。その飽くなき挑戦心と、次世代への美しい世界を願うRoseKnightのブランド哲学が深く共鳴し、今回の着用が実現しました。

神田氏が選択した「Love Prayer ／愛の祈り」は、RoseKnight デザイナー・慶洸（KEIKOH）が手がけた世界300本限定のプレミアムシルバーリングです。

この作品は、永遠と再生の象徴である「鳳凰」と、愛と美の象徴である「薔薇」が緻密にデザインされており、混迷する現代社会における「平和への祈り」と「未来への希望」をテーマにしています。

エンターテインメントを通じて地球に笑いとハッピーを提供し、世界を明るくすることを目指す神田氏の生き様を象徴する至高のアイテムです。

神田瀧夢氏の公式HPから

神田瀧夢：大阪からハリウッドへ、魂の軌跡

1.魂を揺さぶる原体験と「志」の確立

29歳～30歳の時、彼は世界30カ国を巡る一人旅に出ました。

インドのガンジス川での全身沐浴や、マザー・テレサ、サイ・ババといった精神的な指導者たちとの直接的な出会いを通じ、多くの経験を積みました。

この旅の中で、彼は日本文化の素晴らしさを世界に発信するという強い「志（こころざし）」を立てました。

以来、空手（黒帯）、剣道、居合道、殺陣、能、狂言、日本舞踊といった伝統芸能を深く学び、それらを自身のパフォーマンスの根幹に据えています。

2.米国での挑戦と日本人初の快挙

1999年に単身ニューヨークへ渡った神田氏は、160件もの芸能事務所のドアを叩き続け、161件目にしてようやく所属契約を勝ち取りました。

彼の名前を一躍全米に知らしめたのは、2008年と2009年に放送されたABCネットワークのゴールデンタイム番組『I Survived a Japanese Game Show』での司会抜擢です。

この番組はテレビ界の最高賞である「ゴールデン・ローズ賞」を受賞し、彼は日本人として初めて全米ネットワークの看板番組を率いるという歴史的な快挙を成し遂げました。

3. 圧倒的な実績：北野映画からNetflix『Maniac』まで

俳優としての実績も際立っています。

- 『TOKYO-POP』（1988年）：日米合作映画でデビューし、ダイヤモンド☆ユカイ氏らと共演- 『The Informant!（インフォーマント!）』：スティーヴン・ソダーバーグ監督作品でマット・デイモン（Matt Damon）と共演- 『Maniac（マニアック）』（Netflix）：キャリー・フクナガ監督作。オスカー女優エマ・ストーン（Emma Stone）やサリー・フィールド（Sally Field）らと共演し、ドクター・ムラモト役として強烈な印象を残しました神田瀧夢氏の公式HPから

Newsweek誌の「世界が尊敬する日本人25人」に選出されるほか、TEDスピーカーとしても登壇しており、その発信力は多方面に影響を及ぼしています。

神田瀧夢氏の公式HPから

『サイバーパンク2077』ゴロウ タケムラ役として世界を熱狂させる

神田瀧夢氏の国際的な影響力を象徴するのが、世界的大ヒットオープンワールドRPG『サイバーパンク2077（Cyberpunk 2077）』への出演です。

彼は本作の英語版において、主要キャラクターである「ゴロウ タケムラ（Goro Takemura）」の声優およびモーションキャプチャーを担当しています。

ゴロウ タケムラは、厳格な武士道精神と揺るぎない忠誠心を持つ、物語の鍵を握る重要なキャラクターです。

神田氏が長年培ってきた「サムライの精神性」と「身体表現」がタケムラというキャラクターに魂を吹き込み、世界中のゲームファンから圧倒的な支持を得ています。

デジタルエンターテインメントの領域においても、彼は「真の日本人スピリット」を届ける唯一無二の存在として確立されています。

神田瀧夢氏の公式HPから

2027年、ハリウッドの頂点へ：主演映画『Ohenro』

現在、世界中の映画ファンが最も注目しているのが、神田瀧夢氏が主演を務める最新映画『Ohenro（おへんろ）』です。

2026年末の映画祭でのプレミア上映を経て、2027年にはハリウッドを含む全世界での公開が予定されています。

引用先：https://variety.com/2026/film/markets-festivals/rome-kanda-kuroki-hitomi-ohenro-1236750980/

映画『Ohenro』の物語と意義

本作は、ジョシュア・ウッドコック（Joshua Woodcock）監督が手がける重厚な人間ドラマです。

『Ohenro』のストーリー

日本の四国八十八ヶ所巡礼（お遍路）を舞台に、最愛の妻・ハルカ（黒木瞳）を亡くした喪失感からアルコール依存症に陥った父・シンジ（神田瀧夢）が、娘の京子（伴真里）と共に、亡き妻の面影を求めて過酷な巡礼の旅に出る物語です。

日本を代表する名優・黒木瞳氏をはじめ、伴真里氏、アンミカ氏といった国際的に活躍する実力派が集結しています。

神田氏は本作で、悲しみと葛藤の中に生きる複雑な役どころを演じ切っており、プロデューサーのショーン・パトリック・バーク氏は「非常に深い感情的な重みを持つ物語」と高く評価しています。

この作品は、神田氏にとってハリウッドスターとしての地位を不動のものにする決定的な一作となると見られています。

ハリウッドスターが纏う「日本の美学」としてのRoseKnight

映画『Ohenro』の主演として、今後世界中のレッドカーペットやメディアに登場する神田瀧夢氏。

その指先を飾るのが、RoseKnightの「Love Prayer ／愛の祈り」です。

RoseKnight「Love Prayer ／愛の祈り」

ハリウッドという世界最高峰の舞台で戦い続ける彼は、まさにRoseKnightが掲げる「騎士（ナイト）の強さ」と「薔薇（ローズ）の美しさ」を兼ね備えた存在です。

神田氏がこのリングを愛用することは、日本の卓越した職人技とサムライの魂が、ハリウッドの華やかな世界で融合することを意味します。

鳳凰と薔薇が織りなす芸術的なデザインは、彼が大切にする「平和への祈り」を視覚的に体現し、彼の一部として輝きを放ちます。

「ハリウッドスターが纏う日本の美学」として、RoseKnightは神田瀧夢氏の新たな挑戦を全力でサポートしてまいります。

RoseKnight「Love Prayer ／愛の祈り」を着用した神田瀧夢氏

神田瀧夢氏からのメッセージ

「オーディションで監督に選ばれた理由を聞くと、よく『直感』と言われます。その直感を動かせるのは、自分がどう生きてきたか、その魂の歴史しかない。RoseKnightのジュエリーには、歴史を動かしてきたリーダーたちの魂と祈りが宿っていると感じます。

2027年の『Ohenro』公開に向けて、この『愛の祈り』と共に、世界中にサムライの魂と愛を届けていきたいと思っています」

RoseKnight 愛用者

- スキージャンプ界「レジェンド」葛西紀明選手

RoseKnight「Love Prayer ／愛の祈り」をご愛用。

- 株式会社アースホールディングス 代表取締役 國分 利治 氏

RoseKnight「An eternally beautiful world／永遠に美しい世界」をご愛用。

- ニューヨークのスーパーセレブ 青木 恵子 氏

POISON「Endless Love／永遠の愛」をご愛用。

- アチーブメント株式会社 代表取締役会長 兼 社長 青木 仁志 氏

十字架と薔薇、二頭の龍でデザインされたRoseKnight「Eternal Peace／永遠の平和」をご愛用。

- 俳優 船越 英一郎 氏

RoseKnight「An eternally beautiful world／永遠に美しい世界」をご愛用。

- 俳優 榎木 孝明 氏

ドラマなど日本のみならず、国際的にご活躍。RoseKnightご愛用。

- 宝塚歌劇団 所属 志凪 咲杜 氏

POISON「Endless Love／永遠の愛」をご愛用。

- 歌手 相川 七瀬 氏

デビュー30周年記念ライブでRoseKnightご着用。

- 歌手 IKURA 氏（イクラ氏・井倉光一 氏）

ご自身のバースデーライブなどでRoseKnightご着用。

- 歌手 ダイアモンド☆ユカイ 氏

大阪・関西万博の特設ステージの舞台でRoseKnightご着用

- 歌手「Repezen Foxx」元メンバー DJ ふぉい 氏

第2回「elite Japan Fashion Show」でRoseKnightご着用

ブランドの特色

シルバージュエリーブランド「RoseKnight (ローズナイト)」は、ファッションショーをはじめ、芸能人・経済人・ファッションデザイナー・ヘアアーティストなど幅広い分野の著名人から支持を得ています。

RoseKnight デザイナー 慶洸／KEIKOH

デザイナー 慶洸／KEIKOH は書道を通じて培った独自の感性を基盤に、マーケティング・ブランディング領域でも実績を重ね、企業広告で有名アワードを受賞。さらには有名大企業の経営者として、高い実績を出し、退任した現在も次世代の若い経営者にアドバイスやサポートする異色のアーティストです。

2025年5月にCannes(カンヌ)で発表されたRoseKnightの代表作「An eternally beautiful world／永遠に美しい世界」「Love Prayer ／愛の祈り」、POISON「Endless Love／永遠の愛」は、それぞれ300本限定リングの特別コレクションであり、シリアルナンバーが刻印されています。

RoseKnight(ローズナイト)「An eternally beautiful world／永遠に美しい世界」RoseKnight(ローズナイト)「Love Prayer ／愛の祈り」POISON(ポイズン)「Endless Love／永遠の愛」

RoseKnight公式サイト

https://roseknight.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社SEDY&Co

代表取締役社長 馬場 雄也

contact@keikoh-official.com