時代を超えて愛される建築美を愉しむ

国際興業株式会社

国際興業グループの富士屋ホテル株式会社（本社：神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下 359／代表取締役社長 安藤 昭）では、富士屋ホテル（神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下 359／取締役総支配人 飯田 慶）にて、2026年8月1日（土）から8月31日（月）までの期間限定で、特別室料20%割引および限定特典が付いた「花御殿創立 90 周年記念 特別宿泊プラン（素泊まり）」を販売いたします。

ヘリテージルーム菊ミニチュアテディベア

1936 年（昭和 11 年）に建築された「花御殿（Flower Palace）」は、校倉造りを模した外観や、千鳥破風の屋根など、独特の建築美を誇る富士屋ホテルの象徴建築のひとつです。各客室には花の名前がつけられ、鍵や扉、絨毯など、随所にその花のモチーフが散りばめられています。このたび、90 年もの間、国内外の多くのお客様をお迎えしてきた感謝を込め、花御殿の魅力をより多くの方にご体感いただける特別なプランをご用意いたしました。緑豊かな夏の箱根で、時を忘れる贅沢なひとときを。ぜひこの機会に、歴史と気品が息づく「花御殿」での特別なご滞在をお愉しみください。

20%OFF の特別宿泊プランを 8 月限定で販売概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117233/table/165_1_6043843782f3a97d4f07efbde1548b69.jpg?v=202606301152 ]プラン詳細 :https://go-fujiyahotelsresorts.reservation.jp/ja/hotels/fujiyahotel/plans?checkin_date=20260801&checkout_date=20260802&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=0