京都背脂醤油ラーメン店『麺屋EDITION雄琴店』2026年7月9日(木)オープン。滋賀県2店舗目・湖西エリア初出店

株式会社EDITION京都

株式会社EDITION京都(本社：京都市東山区、代表取締役：渡邊賢太)は、この度京都の老舗製麺所「近藤製麺」の麺や醤油を使用した京都背脂醤油ラーメン店『麺屋EDITION』の5店舗目となる『麺屋EDITION雄琴店』を、2026年7月9日(木) より新オープンします。なお、滋賀県への出店は2店舗目、湖西エリアへの出店は今回が初となります。

また今回の新店オープンを記念し、2026年7月5日(日)10:30から、先着100名様を対象にラーメンを無料提供する先行レセプションイベントを開催します。

『麺屋EDITION』は、2024年5月1日(水)に”ラーメン激戦区”と言われる京都「七条駅」にて本店をオープンして以来、1年で総計およそ10万人（1日あたり平均270名）ほどに来店いただいています。新店舗の『麺屋EDITION雄琴店』では、鶏と貝の旨味を凝縮した新商品「鶏塩貝ラーメン」、本店で好評の二郎インスパイア「エディ郎」を提供します。

プレスリリースのポイント

エディ郎- 『麺屋EDITION』の5店舗目として、湖西エリア初出店となる「麺屋EDITION雄琴店」がオープン- メイン商品は、京都ラーメンの代表格「背脂醤油ラーメン」。新商品として、京赤地鶏と貝の旨味を凝縮した新商品「鶏塩貝ラーメン」登場。二郎インスパイア系ラーメン「エディ郎」も展開。- オープンに先駆け7月5日(日)10:30～先着100名限定「ラーメン無料」イベント開催。※「西院店」にて開催時は、開店時間の2時間以上前から列ができ始め、開店前には整理券が完売しています。- 麺屋EDITION初となる雄琴店限定の厚切りチャーシューメニューが登場- ラーメンは京都強豪ラーメン店御用達の近藤製麺の熟成麺、近藤製麺の門外不出の醤油、 契約農家直送の「九条ネギ」使用、京都ブランド豚「京丹波高原豚」のチャーシュー使用

新メニュー「鶏塩貝ラーメン」、雄琴店限定で「厚切りチャーシュー」登場 ～本店で人気急上昇中の二郎系ラーメン「エディ郎」も提供～

・鶏と貝の旨味を凝縮した「鶏塩貝ラーメン」（新商品）

京赤地鶏をじっくり炊き上げた旨味たっぷりのスープに、貝の上品な旨味を重ねた渾身の一杯です。素材本来の味わいを最大限に引き出し、最後の一滴まで飲み干したくなるような繊細で奥行きのある味わいに仕上げています。

・雄琴店限定「厚切りチャーシューメニュー」初登場（新商品）

雄琴店では、『麺屋EDITION』初となる店舗限定のチャーシューメニューを開発しました。本店でも味わえない特別仕様として、食べ応え抜群の厚切りチャーシューを提供します。

肉本来の旨味と満足感を存分に味わえる、肉好き必見の限定メニューです。

・焦がし黒醤油を使用した看板商品「ダークサイド」（メイン商品）

「ダークサイド」は、焦がし黒醤油を使用した雄琴店のメイン商品。香ばしさと奥深いコクが特徴で、一口目からしっかりとした旨味が広がります。湖西エリアでは珍しい本格焦がし醤油ラーメンとして、ラーメンファンに新たな一杯を提案します。

・ガッツリ派にも応える二郎インスパイア系ラーメン「エディ郎」（人気商品）

本店で販売を開始して以来人気を博している、麺屋EDITIONオリジナルの二郎系ラーメンです。テーマは、「二郎入門向け」。二郎系独特のコールはなく、麺量を選ぶだけで注文可能なため、二郎系ラーメン初心者の方でも気軽にご注文いただけます。

麺は、京都の製麺所「麺屋棣鄂（ていがく）」の太ちぢれ麺を使用し、パンチの効いたラーメンに仕上がっています。

商品のこだわり ～強豪京都ラーメン店御用達の近藤製麺の麺・醤油、京都ブランド豚のチャーシュー、契約農家直送の京都産「九条ネギ」使用～

１. 強豪ラーメン店御用達の近藤製麺の麺や醤油を使用

強豪京都ラーメン店御用達の近藤製麺の麺や、醤油を使用。近藤製麺の麺は、防腐剤を使用せず、硬めの低加水麺であることが特徴。小麦粉の味がストレートに反映され、スープに麺がよくからみます。また醤油は昔ながらのあっさりとした味わいに仕上げました。こってりとした背脂と相性抜群のスープに仕上がっています。

２. 地元の広大な九条ネギ農園から直送。新鮮な「九条ネギ」を使用

地元で広大な九条ネギ農園を営む株式会社 秀栄の新鮮な「九条ネギ」を使用。香りと甘さが凝縮された九条ネギは、季節によって味がほんのり変化するのも特徴です。春はやわらかい味わいで、夏や秋にはピリッとした辛味があります。そして旬の1月から2月はより一層甘みが増します。そんな新鮮な九条ネギをラーメンにふんだんに使用しています。

３. 西日本豚枝肉コンクールにて農林水産大臣賞を受賞した、京都のブランド豚「高丹波高原豚」のチャーシュー

「高丹波高原豚」は、寒暖差の激しい丹波高原で飼育されたことで豚本来のおいしさが引き出されています。パンを半分混ぜた飼料で仕上げることにより、肉色が浅く鮮やかで、甘味があり、 柔らかい霜降りの豚肉であることが特徴です。

雄琴店メニュー

■ラーメンメインメニュー

・全部乗せDX（ダークサイド）

・ダークサイド

・鶏塩貝ラーメン

・エディ郎

・チャーシュー麺

・旨辛麺

■サイドメニュー

・自家製肉餃子

・炙りチャーシュー丼

・チャーシュー盛り

・唐揚げ

『麺屋EDITION雄琴店』店舗概要

・店舗名： 麺屋EDITION雄琴店

・住所： 〒520-0101 滋賀県大津市雄琴1-222-1

・オープン日：2026年7月9日(木)

・電話番号：077-574-7331

・営業時間：平日 11:00～15:00、17:00～22:00

土日 11:00～22:00

オープン前先行レセプションイベント概要～4号店開催時は開店前に整理券完売～

『麺屋EDITION雄琴店』は、2026年7月9日(木)のグランドオープンに先駆け、先行レセプションイベントとして、7月5日(日)10:30～先着100名の方へラーメン無料提供イベントを開催します。

4号店である「西院店」にて開催した際は、開店時間の2時間以上前から列ができ始め、開店前には整理券が完売。当初は先着100名の方への無料提供を予定していたところ、お並びいただいた方への感謝の意も込め、118名の方に無料提供させていただきました。今回もぜひお立ち寄りください。

会社概要

会社名 ：株式会社EDITION京都

代表者 ：代表取締役 渡邊賢太

所在地 ：〒605-0992 京都府京都市東山区下堀詰町234

電話番号 ：075-744-1104

事業内容 ：ラーメンFC事業・店舗開発