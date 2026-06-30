【NEW OPEN】発酵×熟成の“サクもち”食感のクレープ！ジャン・フランソワが手掛ける大人のご褒美クレープ専門店『MAISON CRÊPE』が日比谷に7/22オープン！

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスのグループ会社である株式会社グルメブランズカンパニー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：工藤 大介）は、クレープ専門店の新業態「MAISON CRÊPE（メゾンクレープ）」を、2026年7月22日（水）に東京ミッドタウン日比谷地下1階にオープンいたします。

メゾンクレープは、一般的な食べ歩きクレープとは違い、本場フランスの香りで日比谷に集う感度の高い大人たちの心を満たすような“大人のためのご褒美クレープ”を提供します。

小麦、塩、砂糖、全てフランス産の食材を使用した生地に、ブーランジェリージャン・フランソワが20年以上繋いできた発酵種を加えることで表面は香ばしく「サクッ」と薄く軽やかながらも、内側は「もちっ」とした弾力を感じるメゾンクレープならではの食感を生み出しました。

フランス産発酵バターが香る生地の美味しさをダイレクトに味わえる「シュガーバター」をはじめ 、じっくりとキャラメリゼしたタタン風のりんごとふわりと軽いシャンティ（ホイップクリーム）が溶け合う「タタン風りんごのキャラメルソース」のシュクレ（スイーツクレープ） 、マッシュルームの旨みとトリュフバターの芳醇な香りが立ち上る「自家製トリュフバターとマッシュルームのデュクセル」の贅沢なサレ（お食事系クレープ）など 、フィリングに美味しさのひと手間をプラスしたクレープを7種類ラインアップ。

外観イメージ

作っている様子が見えるライブ感溢れる店内で、焼きたてのバターの甘い香りを感じながら、待ち時間でさえも贅沢に感じます。映画や演劇鑑賞、ショッピングなど文化と芸術が息づく日比谷の街を楽しむ大人の日常に、優雅な彩りを添える、ここでしか味わえないご褒美クレープ体験をぜひご堪能ください。

◆パン職人の３つのこだわりが、いつものクレープをワンランク上のご褒美へ

１.パン職人の技が光る「発酵×熟成」の特製生地

ジャン・フランソワが創業から20年以上継ぎ足してきた、自然の力で発酵させる風味豊かな

「ルヴァン種」を生地に加え、一晩寝かせてじっくりと熟成。長年ブーランジェリーとして培ってきた職人の技術と知識を活かすことで、表面は香ばしく「サクッ」と薄く軽やかながらも、内側は「もちっ」とした私たちならではの食感を生み出しました。

２.本場フランスの香りを追求した「厳選素材」

生地には豊かな風味を持つフランス産小麦粉をはじめ、甘みを上品に引き立てるフランス産ゲランドの塩、フランス産の奥深いコクを生み出すカソナード（ブラウンシュガー）を使用。選び抜かれた本物の素材たちをルヴァン種と合わせることで、奥行きのある贅沢な味わいに仕上げました。

３.美味しさの「ひと手間」を加えた大人のフィリング

中に包むフィリング（具材）はこだわりの生地に負けないよう、あえて重厚で存在感のある味わいに仕立てました。じっくりとキャラメリゼしたフルーツや、ソースに加えた「ひと手間」が、生地の美味しさをより一層引き立てます。フランスらしさを散りばめた贅沢な組み合わせが、いつもとは違うワンランク上の“大人のご褒美”へと引き上げます。

◆MENU

【Sucree（シュクレ／スイーツクレープ）】

価格 税込980円◆イチオシ◆タタン風りんごのキャラメルソース

じっくりとキャラメリゼしたタタン風のりんごに、塩キャラメルソースのコク深い甘みとほろ苦さが溶け合います。ミルク感のあるふわりと軽いシャンティ（ホイップクリーム）が全体を優しく包み込み、甘みと塩味のバランスが後を引く味わいです。

価格 税込880円

シュガーバター（フランス産発酵バター）

熱々の生地にジュワッと染み込むフランス産発酵バターの芳醇な香りと、ブラウンシュガーの奥深い甘み、そしてシャリッとした食感を味わえる至福の一枚です。

価格 税込1,280円

フランボワーズのピスタチオクリーム

フランボワーズとピスタチオが織りなすフランス定番の組み合わせ。まろやかで濃厚なピスタチオのコクが、フランボワーズの甘酸っぱさを優しく包み込む華やかな味わいです。

価格 税込1,280円

洋梨のコンポートシャンパンジュレ

甘くジューシーな洋梨のコンポートに、ほろ苦いショコラを合わせたフランスの伝統的なマリアージュ。大人なシャンパンジュレの余韻が優雅に広がります。

価格 税込980円

マンゴーのキャラメリゼ

香ばしくキャラメリゼされた濃厚なマンゴーの果肉感と、パッションフルーツの甘酸っぱいソースが絡み合います。トロピカルな果実味が、最後までさっぱりと楽しめる爽やかな味わいです。

【Salee（サレ／お食事系クレープ）】

価格 税込1,180円

自家製トリュフバターとマッシュルームのデュクセル

フランス産発酵バターを使用した自家製トリュフバターと、マッシュルームの旨みを凝縮したデュクセル（フレンチペースト）に、コンテチーズとマッシュポテトを合わせました。熱でとろけ出すコク深いコンテチーズと、自家製トリュフバターの芳醇な香りがふわりと立ち上る贅沢な味わいです。

価格 税込1,080円

サーモントラウトクリームチーズ

燻製の香り豊かなスモークサーモントラウトに、なめらかな口どけのクリームチーズを合わせました。ふわりと爽やかに抜けるディルの香りと、ケッパーの程よい酸味が全体を品良く引き締めます。



※表示価格は全て8％の消費税を含む税込価格です。

◆ジャン・フランソワとは？

Ｍ.Ｏ.Ｆ（フランス国家最優秀職人章）受賞シェフ 「ジャン・フランソワ ルメルシエ氏」の技術と精神を受け継ぐベーカリー。 2005年に表参道に1号店をオープンした創業時からルヴァン種を現在まで引き継ぎ守り続けてきました。パンは素材が持つ風味を最大限に活かすためにフランス産をはじめ、それぞれのパンに合う様々な産地の小麦や使用食材にもこだわったパン作りをしています。

◆ 店舗情報

店舗名 ：MAISON CRÊPE（読み：メゾンクレープ）

開店日 ：2026年7月22日（水）

所在地 ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷B1F

営業時間 ：11:00～21:00

アクセス ：東京メトロ千代田線・日比谷線 ・都営地下鉄三田線「日比谷」駅直結／東京メトロ有楽町線「有楽町」駅から徒歩4分／ 東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・銀座線「銀座」駅から徒歩5分／ JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅から徒歩5分

公式サイト：https://bread-jeanfrancois.com/

Instagram：https://www.instagram.com/jeanfrancois_official/

※6月30日（火）時点での情報です。内容は変更になる場合がございます。