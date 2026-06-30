【講演レポート】静岡県トラック協会様にて「生産性&業績アップを実現！ 運送・物流会社における生成AI活用法」をテーマに講演しました

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、2026年6月11日（木）に静岡県トラック協会様にて「運送・物流会社における生成AI活用法」をテーマに講演しました。

■講演概要

講演テーマ：生産性&業績アップを実現！ 運送・物流会社における生成AI活用法

主催：静岡県トラック協会

日時：2026年6月11日（木）

■講演者情報

【コンサルティング内容・専門分野】

入社以来一貫して、中小・中堅物流企業のコンサルティングを実施。特に中堅企業の業績アップマーケティングコンサルを得意としている。

また倉庫・物流センター作業員に特化した採用コンサルティングにも実績があり、多くの企業を採用成功に導いている。

また自社主催の勉強会会員350社のデータをもとに時流を分析し、改善提案を行っている。

物流に関する講演・研修は船井総研ロジにお任せください

「運送会社・物流会社向け講演・研修依頼」の詳細はこちら

≫ https://sc.funaisoken.co.jp/butsuryu/order-training-lecture/

各企業・団体様主催の勉強会やセミナーへの出張講演を積極的に承っております。

物流業界の最前線でコンサルティングを行う専門家が、日々蓄積される現場のリアルな声や最新の成功事例に基づいた、実践的で具体的なノウハウを解説いたします。

ご相談はこちら≫ https://sc.funaisoken.co.jp/contact/(https://sc.funaisoken.co.jp/contact/)

【対応可能な主なテーマ・キーワード】

昨今の物流・運送業界が直面する喫緊の課題に対し、以下のようなテーマで具体的な解決策をご提示可能です。企画の切り口としてぜひご検討ください。

1. 業界動向・法改正対応（生き残り戦略）

ポスト2024年問題と成長戦略： 各種法令改正が進む中での運送会社経営の転換点、2026年以降の勝ち残り条件

トラック新法対応： 許可の更新制や適正原価の導入が始まる中での、運送業の生存条件と具体的対応ステップ

コンプライアンス・監査対策： 監査に強い会社が実践する内部監査の実態と対策

2. 採用力強化・人事制度構築（人材不足解消）

最新ドライバー採用手法： AIやデジタルツールを活用したZ世代の獲得、応募・入社・定着を高める求人ノウハウ

特定技能ドライバー（外国人採用）： 日本人採用の限界を突破する最新情報と、中小運送会社が取るべき具体的な行動や成功事例

評価賃金制度の再構築： 歩合給の違法化リスクへの対応、未払い賃金訴訟を防ぐ納得性の高い人事制度のつくり方

3. 収益改善・営業戦略（利益創出）

運賃交渉・条件改善： 原価高騰（人件費・車両費・燃料費）を乗り切る荷主との交渉ポイント、原価計算・収支管理と成功する交渉資料の作り方

直荷主獲得・営業手法： 専任営業がいない中小運送会社でも実践できる、アナログ＆デジタルを活用した新規荷主集客施策

4. 業務効率化・物流DX・AI活用（生産性向上）

中小運送会社向け物流DX： 人手不足を補い、スピーディな経営判断を実現するDXツールの選び方と導入事例

生成AIの徹底活用： 現場・事務・営業の煩雑な業務負荷を軽減し、マニュアル作成や求人・営業資料作成を効率化する超実践的AIノウハウ

※上記は一例です。企画の趣旨やご要望に合わせたテーマのカスタマイズ、セミナー企画・運営（事前準備～当日運営～後日フォロー）のアドバイスも可能です。

▼ 外部講演・研修の詳細および講演実績はこちら

https://sc.funaisoken.co.jp/butsuryu/order-training-lecture/

▼ 取材・タイアップ・講演に関するご相談・お問い合わせ

https://sc.funaisoken.co.jp/contact/

上記テーマ以外でも講演を承っております。日時・時間・費用などまずはご相談ください。

ご相談はこちら≫ https://www.f-logi.com/contact/(https://www.f-logi.com/contact/)

■会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/