最新のLED製品が新橋に大集結！2026新製品展示会を開催（7/1～7/10）アビックス株式会社

アビックス株式会社

期間限定展示品もありますので、是非この機会でのご来社をお待ちしております。

下記サイトより、ご希望の時間帯を1枠ご選択ください。

全26製品！最新のLED製品が新橋に大集結！

展示会のご予約はこちら :https://select-type.com/rsv/?id=_Q-wpgQnpWw&c_id=443233

新しくなった新橋ショールームでは、以下の新製品をはじめ、全26のLED製品をすべてご体感いただけます。

【新製品】trA VISION W

trA VISION W ──「表も裏も主役」の両面高透明LEDビジョン

厚さわずか3.6mm、透過率90%。1枚のスクリーンで表裏それぞれに映像を映し分けられる、まったく新しい両面ビジョンが登場しました。最大5000nitsの高輝度と裸眼AR表現で、ガラスカーテンウォールやショーウィンドウ、空港・駅のサイネージを大きく進化させます。会場で、その透明感と浮遊する映像をぜひ体感ください。

【新製品】Thin12 VISION

Thin12 VISION ──厚さわずか12mmの極薄LEDビジョン

壁にすっきり収まる薄さ12mm。COB方式で近くで見てもなめらかな高精細映像を実現した、オールインワンのポスター型LEDです。PCは不要。USBを挿すだけ、または遠隔操作でコンテンツを更新でき、店舗やエントランスのサイネージを手軽にアップグレードします。会場で、その薄さと映像美をぜひお確かめください。

このほかにも、注目の新製品を多数ご紹介予定です。

皆様のご来場、お待ちしております。

新橋LEDショールームのご案内

展示会のご予約はこちら :https://select-type.com/rsv/?id=_Q-wpgQnpWw&c_id=443233

【ショールーム住所】

〒105-0004 東京都港区新橋３丁目１－１１ 長友ランディックビル2階

営業時間 ： 9:30～17：30 定休日 ： 土曜、日曜、祝日

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/1XQC1GzPGKCNQmXx8



【交通アクセス】

JR 線・東京メトロ銀座線「新橋」駅より徒歩5分

東京都交通局三田線「内幸町」駅より徒歩2分

会社概要

名称:アビックス株式会社

代表取締役社長 岩切 敏晃

所在地 神奈川県横浜市中区弁天通6丁目85 宇徳ビルディング4F

設立 1989年

事業内容：デジタルサイネージ関連事業、Value creating 事業（SNSと大型LED表示機を連動させた地域に特化した販促・広告・マーケティングシステムの運営）

アビックス株式会社：https://avix.co.jp/