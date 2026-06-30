【いっちょう】夏に楽しむ爽快なデザート「沼れ！チョコミント sweets」フェアが期間限定で販売スタート

～初心者から熱狂的ファンまで楽しめる全3商品をラインナップ～

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

今回は「ミントへの沼り度」に合わせた3つのメニューをご用意。チョコミント初心者の方から、ミントを心ゆくまで堪能できる熱狂マニアの方まで、それぞれが自分好みの爽快感に“沼る”ことができる、いっちょう渾身の季節デザートシリーズです。

販売概要

◆販売開始日 2026年 7月1日（水）

◆販売店舗 いっちょう 全店

◆詳しいメニューはこちら （7/1より掲載）

いっちょう：https://www.icho.co.jp/menu/

■商品概要 あなたに合わせた「ミントレベル」で沼る！

夏の定番として定着したチョコミントですが、「試してみたいけれど強すぎるミントは苦手」「もっと圧倒的な爽快感が欲しい」など、お客様によって好みは様々です。そこで今回のフェアでは、お好みの爽快感とボリュームに合わせて選べる3つのチョコミントスイーツをご提案いたします。

いっちょう自慢の広々とした個室空間で、ご家族やご友人とレベルを競い合いながら、楽しくシェアしてお召し上がりいただけます。

【Level 1】チョコミントとバニラの2色アイス

チョコミント初心者さんへ向けた優しい入門編。爽やかなチョコミントアイスと、王道のバニラアイスを組み合わせ、ブルーのゼリーとミントホイップを添えた、爽やかで食べやすい一品です。

価格： 399円（税込 438円）

【Level 2】ミニチョコミントパフェ

チョコミントアイスを贅沢にダブルで使用し、濃厚なガトーショコラをトッピング。チョコの甘みとミントの清涼感のベストバランスが楽しめる、ミント好き（推し(ハート)）におすすめのパフェです。

価格： 699円（税込 768円）

【Level 3】チョコミントマウンテン

「ミントしか勝たん(ハート)」という熱狂的なファンに捧げる、いっちょう名物の超ド級マウンテン。そびえ立つミントホイップの山に、ダブルのチョコミントアイス、ココアビスケット、チョコがけバナナ、そして周囲を埋め尽くすブルーのゼリー。これでもかとミントを堪能できる、大満足の主役級デザートです。

価格： 1,280円（税込 1,408円）

株式会社いっちょうについて

豊かな発想とチャレンジで 地域に密着した店づくりを目指して

和食レストラン「いっちょう」と焼肉「萬家」の2つのブランドを北関東を中心に展開しております。

1999年に栃木県の五十部（よべ）店をオープンして以来現在は47店舗を数えるまでになり、

お子様からご年配の方まで幅広い世代のお客様にご来店いただいております。

多数の個室や大宴会場、そして広々とした駐車場を完備しご家族での団らんから地域の集い

法事といった大切な行事までお車でも安心してお越しいただける環境を整えてまいりました。

近年では、地域の生産者様との連携による地産食材の積極使用や地域のイベント・活性化への協賛活動などを通じより深く地域社会に根ざした店づくりにも取り組んでおります。

◆店舗情報

いっちょう：https://www.icho.co.jp/(https://www.icho.co.jp/)

◆会社概要

会社名：株式会社いっちょう

所在地：群馬県太田市清原町319-3

代表者：春田将希

設立：2003年11月11日