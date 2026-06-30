40～60代女性の81％が毛穴に悩む──毛穴が気になる場面1位は「スマホ・鏡で自分の顔を見るとき」初調査で明らかに

株式会社未来

株式会社未来（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：山口俊晴）が運営する未来ビューティーサイエンス研究所は、2026年6月、40～60代女性100名を対象に「スキンケア・毛穴・生活習慣に関する意識調査※1」を実施しました。

その結果、40～60代女性の81%が毛穴に悩んでいること、そして毛穴が気になる場面の第1位が「スマホ・鏡で自分の顔を見るとき」（68%）であることが明らかになりました。I'm PINCHは、こうした生活者のリアルな悩みに向き合いながら、発酵の力で肌を整えるスキンケアを提案しています。

■ 「鏡より近い距離」が、毛穴を意識させる

かつて自分の顔を見る機会は、洗面台の鏡の前だけでした。しかし今、スマートフォンは一日中、手の中にあります。ビデオ通話、SNS、インカメラでの身だしなみ確認──気づかないうちに私たちは、数センチという「鏡では見えなかった距離」で自分の顔を見るようになりました。

今回の調査では、40～60代女性の81%が毛穴悩みを抱えているという結果が明らかになりました。なぜ、これほど多くの女性が毛穴を気にするようになったのでしょうか。

■ 調査で明らかになった「毛穴が気になる場面」の1位

対象：40～60代・スキンケアに関心のある女性100名／調査時期：2026年6月／調査方法：インターネット調査（クラウドワークス）

今回の調査で「毛穴が気になるのはどんな場面か（最大2つ）」という設問への回答で、「近距離で人と話すとき」（45％）や「写真・動画撮影のとき」（27％）が上位に上がった一方、最も多かったのが「スマホ・鏡で自分の顔を見るとき」（68%）でした。

■ スマートフォンが変えた、自分の顔との「距離」

対象：40～60代・スキンケアに関心のある女性100名／調査時期：2026年6月／調査方法：インターネット調査（クラウドワークス）

スマートフォンのインカメラは、多くの場合15～25cmという近距離で使われます。ビデオ通話や自撮りのたびに映し出される──そんな環境が日常になっています。

今やスマートフォンは「持ち歩ける鏡」のような存在になっており、自分の顔を見る機会が以前より格段に増えていることも、毛穴を意識するきっかけの一つになっているのかもしれません。「見える環境」が変化したことが、毛穴悩みの背景にある可能性があります。

毛穴悩みが「近年増えた」と感じる人が多い背景には、肌そのものの変化だけでなく、こうした日常的な生活習慣の変化も関わっていると考えられます。

■「悩みの可視化」が新しい社会課題に

総務省の調査（2023年）によれば、スマートフォンの世帯保有率は90.6%に達しています。そのほぼすべてにインカメラが搭載され、ビデオ通話アプリの利用者数はコロナ禍以降、大幅に増加しました※2。

技術の進化は生活を便利にする一方で、「自分の見た目を高解像度・近距離で見続ける」という、新たな習慣が生まれています。

毛穴悩みの深刻化は、スキンケアの課題であると同時に、現代の生活習慣が生み出した新しい自己イメージの課題でもあります。

■現代の毛穴ケアに求められること

今回の調査が示したのは、毛穴悩みが単なる肌の問題ではなく、日常的な生活習慣の変化とも深く結びついている可能性があるという事実です。スマートフォンと共に生きる時代、毛穴ケアのアプローチも、こうした生活習慣の変化を踏まえて考えていく必要があるでしょう。

「見えてしまう時代だからこそ、根本から整える」──I'm PINCHは、発酵の力で肌を内側から整えるスキンケアを通じて、こうした現代女性の毛穴悩みに向き合っていきます。

今月新発売した「毛穴美容液クレンジング」(画像中央)とI'm PINCHの大人気スキンケアシリーズ。

【調査概要】

調査名：スキンケア・毛穴・生活習慣に関する意識調査

調査対象：40～60代・スキンケアに関心のある女性

有効回答数：100名

調査方法：インターネット調査（クラウドワークス）

調査時期：2026年6月

調査主体：I'm PINCH（発酵美容ブランド）

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【株式会社未来 概要】

会社名：株式会社未来 ビューティーサイエンス研究所

所在地：愛知県名古屋市中区錦1-17-26 ラウンドテラス伏見10階

設立：2008年（18年目）

代表者：代表取締役 山口俊晴

事業内容：スキンケア商品の企画・販売（通信販売）

※1：40～60代・スキンケアに関心のある女性100名対象「スキンケア・毛穴・生活習慣に関する意識調査」（2026年6月実施／インターネット調査）

※2：総務省「通信利用動向調査」（2023年）