テクノア・ミスミ・DAIKO XTECHによる業務提携のお知らせ

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治、以下テクノア）は、2026年6月30日、株式会社ミスミグループ本社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：清水 新、以下ミスミ社）およびDAIKO XTECH株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：松山 晃一郎、以下DXT社）と業務提携しました。

ミスミ社の商品データベースとAPI接続した中小製造業様向け 個別受注生産型生産管理システム『TECHS-S NOA』の提供を開始します。

本取り組みは、ミスミ社の膨大な商品データベースと、テクノアの『TECHS-S NOA』、DXT社の『rBOM』との限定的な連携を可能にする初のコンソーシアムモデルです。部品調達の効率化を目的とした新たな業界標準の構築を目指し、製造業の購買DXを加速させます。

■購買現場のひっ迫と、「個社DX」の限界

生産材の購買業務はものづくりに欠かせない基幹プロセスです。取引先・品目・発注条件が多岐にわたり複雑な運用が求められる一方、商品マスタの整備や外部データ連携には専門的な技術知識が必要です。人手不足や時間不足などが深刻化している中小製造業様にとって、個社単独でのDX推進は容易ではありませんでした。

このような課題に対し、生産管理システム分野で合計4,700社超の国内導入実績を持つ「テクノア」および「DXT社」と、機械部品から消耗品まで3,000万点超の商品データベースを持つ国内有数の生産材プラットフォームである「ミスミ社」の3社が連携し、中小製造業様の購買プロセス変革とDX推進に取り組みます。

■ミスミ商品データベースと「直接つながる仕組み」で、生産性最大２倍を目指す

生産管理システムは主に社内業務で利用されており、社外への発注では、メールやFAXなど手作業を伴う運用が多く行われてきました。その結果、見積依頼や回答の回収、型番や数量の転記、発注書の作成などの業務が発生し、情報の確認や転記が繰り返されるなど、いわば「情報の行ったり来たり」が生じていました。

今回、ミスミECで取り扱う商品データベースのAPIと『TECHS-S NOA』が直接接続することで、見積、注文、納品情報取得などが自動化され、購買にかかる業務時間を大幅に削減します。これにより、購買部門の生産性を最大２倍にすることを目指します。

購買生産性最大2倍を実現するモデルケース

■新サービスの特徴

１．見積・発注・受入の工数を削減

『TECHS-S NOA』とミスミECがAPI連携することで、生産管理システム上でミスミ社の商品データベースを参照することができ、価格や納期、廃番品のチェックなどがスムーズに行えます。また、製番別やユニット別梱包にも対応しており、見積・発注・受入の業務効率化に寄与します。

２．操作感はそのまま、3,000万点にアクセス

『TECHS-S NOA』のユーザー様は、最新バージョンへのアップデートのみで本サービスをご利用いただけます。追加のソフト費用や利用料は不要です。基本的な操作性はそのままに、ミスミ社の3,000万点超の商品データベースへのアクセスと購買が可能になります。

■導入計画

現時点で『TECHS-S NOA』または『rBOM』をご利用中のユーザー様のバージョンアップも含め、今後5年間で新たに国内1,000社の導入を目指します。

■テクノアについて

テクノアは、中小製造業様向け生産管理システム『TECHS』シリーズをはじめとしたパッケージシステムの導入や、AI・IoTを活用したシステムの構築を通じて、中小製造業様の経営・事業における課題解決を支援しています。中小製造業様のニーズや課題に合わせたシステム提供を通じ、より多くの企業様のデジタル化を支援し、DX推進に貢献してまいります。

■事業提携会社概要

株式会社ミスミグループ本社

(東証プライム、証券コード9962 https://www.misumi.co.jp/)

・本社所在地：東京都千代田区九段南1丁目6番5号 九段会館テラス

・設立：1963年2月

・代表者：代表取締役社長 清水 新

・資本金：14,727百万円(2026年3月31日時点)

・事業内容：ものづくりの現場で必要とされる機械部品から工具・消耗品まで3,000万点超をグローバルで製造・EC販売。さらにIT・AIを活用したデジタルマニュファクチャリングを展開し顧客時間価値を高めている。

DAIKO XTECH株式会社

(東証スタンダード、証券コード 8023 https://www.daiko-xtech.co.jp/)

・本社所在地：東京都新宿区揚場町2番1号軽子坂MNビル

・設立：1953年12月

・代表者：代表取締役社長 CEO 松山 晃一郎

・資本金：1,969百万円

・事業内容：システムの設計・開発・運用やハードウェア・ソフトウェアの提案・販売、ネットワークの構築など、幅広い業務をワンストップで提供。お客さまにとっての「価値あるしくみ」の創造をサポートします。

株式会社テクノア

中小製造業様を中心に、医療機関様、カスタムECサイト様に各種パッケージシステムを提供するIT企業。

IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現を支援しています。



企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする