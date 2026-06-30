超基礎問題集のロングセラー、『わからないをわかるにかえる』シリーズより、限定版2教科セットを発売！　レシートキャンペーンも開催

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社文理（東京・品川／代表取締役社長：田子由和）は、2026年6月30日（火）より『わからないをわかるにかえる2教科セット限定版』の販売を開始しました。あわせて、レシートキャンペーンも実施いたします。

■「わからないをわかるにかえる2教科セット限定版」とは

「わからないをわかるにかえる 学年別・領域別」は、1回2ページを基本としたコンパクトな構成と豊富なイラスト・図説で、基礎から無理なく学べる中学生向け問題集シリーズです。

現在、全17点を発行していますが、今回、その中から「中1英語・中1数学」、「中学地理・中学歴史」をそれぞれセットにして、期間限定で販売いたします。

シリーズ詳細 :https://portal.bunri.jp/kaeru.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=2026kaerusetcp

■レシートキャンペーンも開催！

「わからないをわかるにかえる 中1英語・数学2教科セット」または「わからないをわかるにかえる 地理・歴史2教科セット」をご購入いただいた方の中から、抽選で合計100名様に「図書カードネットギフト」1,000円分をプレゼントいたします。

対象商品

「わからないをわかるにかえる 中1英語・数学2教科セット」

「わからないをわかるにかえる 地理・歴史2教科セット」

応募方法

STEP1 対象の商品を購入

書店（ネット書店を含みます）で対象商品をご購入ください。

STEP2 レシートの写真を撮影

後述するレシート撮影方法、撮影時の注意点、レシートに関する注意事項に従ってレシートを撮影してください。

STEP3 応募二次元コードから応募

商品にある二次元コードにアクセスして、アンケートに回答するとともに、撮影したレシートの写真をアップロードしてご応募ください。

【撮影方法】

ご購入いただいた商品のカバーを広げて、バーコードが見えるようにして、商品カバーとレシートを重ねずに上下または左右に並べてください。

※1冊ずつのカバーではなく、セットのカバーを撮影してください。

▲撮影方法（横に並べた場合）

応募期間

第1回締切 2026年8月31日（月）23：59 【当選50名】

第2回締切 2026年12月31日（木）23：59 【当選50名】

抽選

- ご応募はレシートをもとに受け付け、対象商品1点につき1口として抽選を行います。 同一のレシートに複数の対象商品が含まれる場合は、その購入点数に応じて複数口のご応募として取り扱います。- 同一の締切内で複数口ご応募いただいた場合、複数回当選する可能性があります。- 厳正な抽選の上、プレゼント品の発送をもって、当選者の発表にかえさせていただきます。- プレゼント品は、ご応募時にご記入いただいたメールアドレスへお届けいたします。- 当選者へのプレゼント品のお届けは、第1回締切分は2026年10月下旬、第2回締切分は2027年2月下旬を予定しております。

※なお、本キャンペーンは各締切ごとに独立して応募が可能です。また、各締切ごとに抽選を行います。第1回の締切において落選された場合でも、第2回の抽選へ繰り越されることはありません。

くわしくはこちら :https://portal.bunri.jp/naruhodo/2026kaerusetcp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=2026kaerusetcp

■商品概要

「わからないをわかるにかえる 中1英語・数学2教科セット」

「わからないをわかるにかえる 地理・歴史2教科セット」

定価：2,310円（税込）

発売予定日：2026年6月30日（火）

判型： B5

ISBN： 978-4-581-29687-8 (中1英語・数学)

978-4-581-10924-6（地理・歴史）

発行所：株式会社文理

■文理について

https://www.bunri.co.jp/

1950年創業の教育系出版社。「なるほど！をつくる」を合言葉に、教科書に沿った「教科書準拠」の教材をはじめとした学習コンテンツを制作しています。主な事業内容は、市販の学習参考書・塾専用教材・学校採用図書教材等の出版・販売、アセスメント事業、デジタルコンテンツ事業です。小学生・中学生向けを中心に、近年は幼児・高校・大人の学び直しにも範囲を広げ、すべての人の「なるほど！をつくる」教材の開発に取り組んでいます。

■株式会社学研ホールディングスについて

https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。