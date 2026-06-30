公益社団法人企業メセナ協議会(東京都港区芝5-3-2、理事長：夏坂 真澄)は、企業による芸術文化振興の取り組みに関する「メセナ活動実態調査」の2025年度調査結果の報告会を開催します。前半は、最新の調査結果をご報告するとともに、外部組織と連携してメセナ活動に取り組む企業3社の活動事例を、各ご担当者様にご発表いただきます。後半では、外部連携により広がるメセナの可能性について、モデレーターと事例紹介企業ご担当者様とのディスカッションを通じて、理解を深めていきます。





「2025年度メセナ活動実態調査」報告会





■開催概要 ※協議会ウェブサイト https://www.mecenat.or.jp/ja/events/19476

日時 ： 2026年7月30日(木) 14:00～16:00 (開場13:30)

会場 ： 印刷博物館 B1F 研修室

(〒112-8531 東京都文京区水道1丁目3番3号 TOPPAN小石川本社ビル)

参加費： 一般：4,000円／学生：500円／協議会会員：無料

定員 ： 会場-70名

オンライン (Vimeo)-人数制限なし

※お申し込み後、視聴用URLをメールにてお送りします。

＜アーカイブ視聴＞ 8月6日(木)～9月6日(日)





調査結果をまとめた『Mecenat Report 2025』





お申込み方法：

(1)クレジットカード(VISA, Master, JCB, AMEX)払いの方

Peatix： https://mecenatresearch2025.peatix.com





(2)事前振込または当日会場支払い(現金のみ)の方、協議会会員の方

専用フォーム： https://pro.form-mailer.jp/fms/2e1fa8d9335016

申込締切 ： 2026年7月23日(木)





申し込み先 二次元コード





1.2025年度メセナ活動実態調査結果報告

天野 真一 氏 ［企業メセナ協議会 調査研究部会長／キヤノン株式会社 サステナビリティ推進本部 社会文化担当主幹］

▼2025年度メセナ活動実態調査結果発表のプレスリリース

https://www.mecenat.or.jp/ja/wp-content/uploads/2026-No.01.pdf





2.メセナ活動のご紹介

(1)株式会社AOI Pro.

「映像を活用した地域活性化 ～新たな地域共創のカタチ～」

鳥居 碧 氏 ［ビジネスプロデューサー(子会社 / 株式会社つなぐ 代表取締役 兼務)］





(2)近畿労働金庫

「アートがつなぐ共生の輪」

東中 健悟 氏 ［営業推進部 地域共生推進室 室長］





(3)ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

「ＳＯＭＰＯの文化・芸術を通じたコミュニティ・社会への貢献」

市川 アダム 博康 氏［サステナブル経営推進部長］





3.ディスカッション

モデレーター：片岡 まり［企業メセナ協議会 常務理事］、鳥居 碧 氏、東中 健悟 氏、市川 アダム 博康 氏

※会場参加の皆さまには、16:00頃より印刷博物館の学芸員による約30分の見学ツアーにご参加いただけます。この機会にぜひご見学ください。





主催： 公益社団法人企業メセナ協議会

協力： TOPPANホールディングス株式会社

委託： 独立行政法人日本芸術文化振興会委託事業

「令和8年度文化芸術活動の動向把握に向けた基礎資料収集事業」









登壇者





■登壇者 プロフィール (敬称略)

天野 真一 ＊企業メセナ協議会 調査研究部会長

［キヤノン株式会社 サステナビリティ推進本部 社会文化担当主幹］

1987年入社。障がい者用機器開発に携わったのち、キヤノンの技術とアートを結びつけるメセナ活動「キヤノンアートラボ」を担当。その後、広報部門でのカメラ担当を経て、CSR部門にて、メセナ活動、フィランソロピー活動に従事。2022年1月より現職。





鳥居 碧

［株式会社AOI Pro. ビジネスプロデューサー(子会社 / 株式会社つなぐ 代表取締役 兼務)］

2013年株式会社AOI Pro.入社。広告映像の制作進行に従事したのち、2019年に社長室配属。社長秘書として秘書業務および事業開発に従事する。主に地方創生事業や教育事業の開発に従事し、多数の自治体・教育機関案件を手掛ける。2023年に新規事業開発を担うBiz-dev.部チームリーダーに就任。2025年には子会社 株式会社つなぐを設立し、代表取締役に就任。地域の課題解決や人財育成に取り組んでいる。





東中 健悟

［近畿労働金庫 営業推進部 地域共生推進室 室長］

近畿労働金庫に1997年に入庫後、事業推進や地域連携分野を中心に経験を重ねる。誰もが自分らしく活躍できる社会の実現を目指し、多様性を尊重した取組みを推進。直近では、生協とエイブルアートによる「ARTS in CO-OP」の立ち上げに携わり、アートを通じた地域共生の輪の拡大に注力している。





市川 アダム 博康

［ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 サステナブル経営推進部長］

ワシントンDC生。保険金支払い部門を経て、2010年からサステナビリティ部門に従事。グローバルイニシアティブのルールメイキングに注力する一方で、NGOやスタートアップ企業との共創、新美術館建設や美術展覧会企画など、ビジネス、社会、アートを横断する協働プロジェクトを経験。2025年3月より現職。









■アクセス

印刷博物館(〒112-8531 東京都文京区水道1丁目3番3号TOPPAN小石川本社ビル)





会場アクセスマップ





【江戸川橋駅】

東京メトロ有楽町線(4番出口)より徒歩約8分

【飯田橋駅】

JR総武線(東口)、東京メトロ有楽町線、東西線、南北線、都営大江戸線(B1出口)より徒歩約13分

【後楽園駅】

東京メトロ丸ノ内線、南北線(1番出口)より徒歩約10分









■公益社団法人企業メセナ協議会

芸術文化の振興とこれを通じた心豊かなより良い社会づくりを目的として、企業をはじめ文化にかかわる団体が参加、協働する民間の公益法人。創造的で活力にあふれた社会、多様性を尊重する豊かな社会の実現に寄与すべく、企業メセナの推進を中心に、芸術文化振興に関する調査研究、認定・顕彰、助成、交流、発信等の事業を行う。会長：二宮雅也(ＳＯＭＰＯホールディングス[株] 特別顧問)、理事長：夏坂真澄(花王[株] 前顧問)。会員：125社・団体(2026年4月1日現在)。