株式会社YB-LAB.(本社：東京都渋谷区)は、UV対策ブランド「Uポケ」シリーズの『Uポケ フェイスカバー』および『Uポケ 5本指アームカバー ロング』が、株式会社晋遊舎が発行する商品比較雑誌『LDK』2026年7月号(2026年5月28日発売)のUV対策特集においてダブル受賞したことをお知らせいたします。





『Uポケ フェイスカバー』はフェイスカバー部門において「ベストバイ」を受賞。また、『Uポケ 5本指アームカバー ロング』はアームカバー部門において「UVカット力部門第1位」を獲得しました。





さらに「Uポケ アームカバー」は発売から約3か月で楽天市場デイリーランキング累計44冠(2026年3月6日～2026年6月11日集計)を達成。2026年4月14日にはAmazonベストセラーも獲得しており、多くのお客様から支持を集めています。





『LDK』2026年7月号でダブル受賞の「Uポケ」





■『LDK』2026年7月号でダブル受賞

【フェイスカバー部門】ベストバイ

Uポケ フェイスカバー





【アームカバー部門】

UVカット力部門第1位

Uポケ 5本指アームカバー ロング





『LDK』は広告に左右されない商品テストを特徴とする商品比較情報誌です。実際の使用感や機能性をもとに評価が行われており、今回の受賞は、第三者による商品テストにおいて高い評価を獲得した結果となります。









■第三者評価と市場評価の両面で支持を獲得

今回受賞した2商品は、『LDK』による商品テストで高い評価を獲得しただけでなく、市場においても支持を広げています。





特に「Uポケ 5本指アームカバー ロング」は、発売から約3か月で楽天市場デイリーランキング累計44冠(2026年3月6日～2026年6月11日集計)を達成。さらに2026年4月14日にはAmazonベストセラーも獲得しました。





また、Uポケシリーズは全国のバラエティショップやドラッグストアなどでも展開しており、日常的なUV対策アイテムとして幅広いお客様にご利用いただいています。

第三者による評価だけでなく、実際の購入者からの支持も今回の受賞につながったと考えています。









■UV対策の悩みに着目して開発された「Uポケ」

近年、紫外線対策への意識が高まる一方で、「日焼けは防ぎたいけれど暑いものは着けたくない」「フェイスカバーは息苦しくて続かない」「アームカバーを着けても指先だけ焼けてしまう」といった悩みも多く聞かれます。





また、通勤・通学や子どもの送迎、買い物、ガーデニングなどの日常的な外出では、日焼け止めの塗り直しや日傘の持ち運びが負担となり、十分な紫外線対策ができないという声も少なくありません。





Uポケシリーズは、そうした日常のUV対策にまつわる不満や煩わしさに着目し、「しっかり守る」と「快適に使える」の両立を目指して開発されたUV対策シリーズです。









■ベストバイ受賞「Uポケ フェイスカバー」

『Uポケ フェイスカバー』は、顔から首元までを広範囲にカバーしながら、快適な着用感にも配慮したフェイスカバーです。





鼻部分にギャザーを採用することで呼吸のしやすさを確保。さらに顔まわりをすっきり見せる立体設計により、UV対策と着用時の見た目のバランスにもこだわりました。

首元までしっかり覆える設計や冷感生地による快適な着用感などが評価され、『LDK』2026年7月号のフェイスカバー部門においてベストバイを受賞しました。









■UVカット力部門第1位受賞「Uポケ 5本指アームカバー ロング」

『Uポケ 5本指アームカバー ロング』は、一般的なアームカバーでは覆いきれない指先までカバーできる5本指仕様を採用したUV対策アイテムです。





指先までの設計により手の甲もしっかり覆いながら、スマホや腕時計が見やすいスリットを搭載。車の運転やウォーキング、ガーデニングなど、日常生活の中で使いやすい仕様に仕上げました。

指先までしっかり紫外線対策ができる機能性が評価され、『LDK』2026年7月号のアームカバー部門においてUVカット力部門第1位を獲得しました。





「しっかり守る」と「快適に使える」の両立を目指したアイテム





■ポケットに入るUVケア「Uポケ」

「Uポケ」は、ポケットに入るUVケアをコンセプトに開発されたUV対策シリーズです。

日焼け止めの塗り直しや日傘の持ち運びが難しいシーンでも、必要な時にさっと取り出して使える携帯性と、紫外線対策に求められる機能性の両立を目指しました。

フェイスカバーやアームカバーをはじめ、ハットやバラクラバなど、日差しが気になる部位や使用シーンに合わせて選べるラインナップを展開しています。









■Uポケシリーズ共通の特長

Uポケシリーズには、ブラック本体生地において紫外線遮蔽率100％(※1)を確認した素材を採用しています。また、遮熱機能(※2)と接触冷感機能(※3)を備えることで、暑い季節でも快適に着用できるよう設計しました。





さらに、商品には保冷剤を収納できるポケットを搭載。コンパクトに折りたたんで持ち運べるため、外出先でも手軽に紫外線対策を行うことができます。









■ 商品概要

【商品名】 Uポケ 5本指アームカバー ロング

【価格】 2,178円(税込)

【カラー】 ブラック／ベージュ

【商品ページ】 https://ybl-store.net/shop/products/UPAL





【商品名】 Uポケ フェイスカバー

【価格】 2,728円(税込)

【カラー】 ブラック／ベージュ

【商品ページ】 https://ybl-store.net/shop/products/UPFC









■SEASON TECHについて

YB-LAB.は、ボディラインをサポートする「GLAMOROUSPATS SERIES」に加え、季節環境に対応する機能性プロダクトライン「SEASON TECH」を展開しています。

温度や紫外線、湿度など、外的「環境によって変化するコンディションに着目し、環境にフィットする機能をまとう」という発想から生まれたカテゴリーです。

Uポケやふわりぃスリムは、このSEASON TECHラインに属するアイテムとして展開しています。









■SNS

TikTok ： https://www.tiktok.com/@yblab.official

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(※1)一般財団法人日本繊維製品品質技術センター(QTEC)東京試験センター 試験方法：JIS L 1925 紫外線遮蔽率試験 試験結果：ブラック本体生地にて紫外線遮蔽率100％ ※本体生地に対する試験結果です。使用環境により数値は変動します。

(※2)一般財団法人日本繊維製品品質技術センター(QTEC) 試験方法：JIS L 1951 遮熱性試験 ※本体生地に対する試験結果です。

(※3)一般財団法人日本繊維製品品質技術センター(QTEC) 試験方法：JIS L 1927 接触冷感試験

Q-MAX値：0.38W/cm2 ※本体生地に対する試験結果です。









■会社概要

会社名 ： 株式会社YB-LAB.

代表取締役： 吉岡 友昭

所在地 ： 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目12-8 SSUビル 3F

事業内容 ： ホームケア商品の企画、開発、輸出入、通信販売、卸及び小売り業務