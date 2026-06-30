株式会社エヌデーデー(本社：東京都中野区、代表取締役：塚田 英貴、以下 NDD)は、2026年6月25日(木)に発表されたJapan AWS Top Engineer Programにおいて、当社社員の池ノ上 寿志(公益システム事業部 イノベーティブ基盤ソリューション部 グループリーダー)が2年連続で「2026 Japan AWS Top Engineers」に選出されたことを発表いたします。

池ノ上は AWS技術を活用し顧客ビジネスへ展開するとともに、AWSの利用推進や技術者育成に尽力し、社内のAWS活用レベル向上に大きく貢献しました。2年連続2回目となる今回の受賞は、池ノ上の継続的な努力を裏付ける卓越した技術力と、NDDの積極的な技術投資が評価された結果です。

NDDは今後も、AWSを始めとする先進的なアーキテクトを積極的に取り入れ、お客様に最高のサービスを提供していきます。





詳細URL： https://www.nddhq.co.jp/info/info_P_260625/





受賞したNDDの「池ノ上 寿志」





■池ノ上寿志のコメント

昨年に続き、2026 Japan AWS Top Engineers に選出いただき、大変光栄です。進化を続けるAWSの技術を学び続け、お客様のビジネス課題の解決にいかに活かすかを追求してきた取り組みを評価いただけたものと受け止めています。この受賞を励みに、今後もお客様への価値提供に尽力してまいります。









■2026 Japan AWS Top Engineersについて

「Japan AWS Top Engineer Program」とは、AWS Partner Network (APN)に参加している会社に所属しているAWSエンジニアを対象にした日本独自の表彰プログラムです。特定のAWS認定資格を持ち、AWSビジネス拡大につながる技術力を発揮した活動を行っている方、または技術力を発揮した重要な活動や成果がある方を、Japan AWS Top Engineersとして、AWS Japanが審査し選出します。





[2026 Japan AWS Top Engineers の発表]

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-top-engineers/





※Amazon Web Services、AWSは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。





[当社のAWS事例]

・顧客のクラウドソリューションセンターを技術力でリードする

https://www.nddhq.co.jp/case/leading-aws-customer-cloud-solution-center-with-technical-expertise/

・クラウド型基幹システム安定稼働とDX推進支援

https://www.nddhq.co.jp/case/cloud-based-core-system-stable-operation-and-dx-promotion-support/

・顧客の「内製開発」の支援。AWSで作るクラウドネイティブな基幹システム

https://www.nddhq.co.jp/case/support-for-in-house-development-of-cloud-native-core-system-on-aws/









【株式会社エヌデーデーについて】

https://www.nddhq.co.jp/





・企業概要

株式会社エヌデーデーは「医療」「公益」「金融」「解析/制御」の4つの柱で事業展開している独立系のシステムインテグレーターです。創業50年を超える歴史で培った専門知識と技術、さらには独立系の強みを生かし、自由な発想でクライアントと共に課題を乗り越え、成長していくことで、豊かな情報社会の実現を目指しています。





商号 ：株式会社エヌデーデー

代表者 ：代表取締役 塚田 英貴

本社 ：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-2

中野坂上セントラルビル2F／3F(受付)／4F

設立 ：1971年4月1日

資本金 ：4,500万円

事業内容：1. システムインテグレーションサービス

2. 病院情報システムのヘルプデスク、システム運用・保守サービス

3. 数値解析(科学技術計算)





・関連URL

株式会社エヌデーデー

https://www.nddhq.co.jp/

病院情報システムの開発・導入・保守サービス：

https://www.nddhq.co.jp/solution/medical/

公共分野向け業務システムの開発：

https://www.nddhq.co.jp/solution/traffic/

https://www.nddhq.co.jp/solution/public-service/

https://www.nddhq.co.jp/solution/construction/

金融分野向けシステム開発：

https://www.nddhq.co.jp/solution/credit/

https://www.nddhq.co.jp/solution/insurance/

解析・制御分野のサービス：

https://www.nddhq.co.jp/solution/analysis/

https://www.nddhq.co.jp/solution/drone/









【お客様からの問い合わせ先】

株式会社エヌデーデー 総合問い合わせ窓口

TEL ： 03-5371-8511(代)

e-mail： inquiry@nddhq.co.jp