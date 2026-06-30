淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の大人気アトラクション『NARUTO＆BORUTO 忍里』では、家族みんなで“びしょ濡れ”になって楽しめる夏限定イベント「真夏の大水遁祭2026」を7月10日（金）より開催。本期間中に開催するイベント『発動させろ！～水遁・水龍弾の術～』に参加し、見事試練をクリアした忍たちへ「忍里オリジナル 水遁ステッカー」をプレゼントいたします。 『発動させろ！～水遁・水龍弾の術～』では、毎日15時より火影岩前の特設エリアにて開催。忍里スタッフから「水遁・水龍弾の術」の印をレクチャーし、参加者全員で忍術発動に挑戦！アニメで桃地再不斬とはたけカカシが繰り出した、合計44の印を必要とする高難易度忍術に挑みます。

そしてこの度、高難易度忍術の発動に成功した忍へプレゼントする、限定ステッカー全4種のデザインを初公開！今回の限定ステッカーには、「第七班（NARUTO-ナルト-）」のうずまきナルト、うちはサスケ、春野サクラ、「第十班（NARUTO-ナルト-）」の奈良シカマル、山中いの、秋道チョウジ、さらにマイト・ガイ率いる「第三班（NARUTO-ナルト-）」ロック・リー、日向ネジ、テンテンが登場。加えて、「第七班（BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS）」のうずまきボルト、うちはサラダ、ミツキもラインアップ。夏を満喫するキャラクターたちが班ごとに大集合！全4種の中からランダムでプレゼント。どの班のステッカーを手にできるかは、任務成功後のお楽しみです。

本ステッカーは、高難易度忍術に挑戦した忍のみ受け取ることができる限定アイテムです。忍術の発動に挑戦し、アニメの世界観を体験できる夏だけの特別任務をお楽しみください！

■真夏の大水遁祭『発動させろ！～水遁・水龍弾の術～』概要

実施期間： 2026年7月10日（金）～9月30日（水） 営業時間： 10：00～20：00 内容： 「NARUTO＆BORUTO 忍里」にて、夏限定イベント「真夏の大水遁祭2026」を開催。 毎日15時より火影岩前で「水遁・水龍弾の術」を実施し、成功者には忍里オリジナル「水遁ステッカー」をプレゼント ※ステッカーは無くなり次第終了となります。 場所： 「NARUTO&BORUTO 忍里」内 URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ