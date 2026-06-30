株式会社クラブネッツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：芦名 真也、以下「クラブネッツ」）は、株式会社アルバイトタイムス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：堀田 欣弘、以下「アルバイトタイムス」）と共催で、企業の経営者・採用担当者様を対象とした無料オンラインウェビナー「求人を出しても応募が来ない時代の若手採用攻略セミナー」を2026年7月7日（火）に開催いたします。

■ 本ウェビナー開催の背景

若手人材の獲得競争が激化する中、20代の求職者の9割が応募前に採用HPを確認し、採用HPがないと8割の意欲が下がるというデータがあります（※）。採用HPの充実に加えて、ターゲットに刺さる原稿作りや求人露出の最大化など、従来の「求人サイトに掲載して待つだけ」の手法から脱却し、包括的なノウハウで求職者に選ばれる仕組みづくりが急務となっています。 (※)出典：株式会社アルバイトタイムス「20代～30代求職者への採用HPに関する調査(2022年11月)」

■ ウェビナーの主な内容

本ウェビナーでは、豊富な採用支援ノウハウを持つアルバイトタイムスの長野 裕之氏を講師にお迎えします。同社が提供する中小企業向け採用支援サービス「ワガシャ de DOMO」の活用により、限られた予算と時間の中で若手人材を確保するための必勝ポイントを、具体的な成功事例を交えて徹底解説いたします。

＜主な解説トピック＞

・正社員採用市場で狙うべきターゲット戦略 ・予算内で求人露出を最大化させる方法 ・若年層・未経験者を惹きつける求人原稿の作り方 ・応募前の離脱を防ぐための「採用ホームページ」の活用法 他

■ ウェビナー開催概要

https://zoom.us/webinar/register/8017827010545/WN_Cu3GXlS1RwKxOwLOobwmBA

タイトル：「求人を出しても応募が来ない時代の若手採用攻略セミナー」 開催日時：2026年7月7日（火）11:00～11:45 参加費：完全無料（事前申込制） 形式：オンライン配信（Zoomウェビナー） ※カメラ・マイクはオフでお気軽にご視聴いただけます。 ウェビナーにご参加いただき、アンケートにご協力いただいた企業様限定で、初期費用が特別割引となる参加特典をご用意いたしました。詳細につきましては、ウェビナー内でご案内いたします。