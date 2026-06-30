2週後、SEVENTEEN JOSHUAに会えるリアルバリアイベント開催！！

NeoPharm CO.,LTD

韓国発肌のバリア機能に特化したダーマコスメティックブランド「リアルバリア」が2026年7月に日本（東京）でSEVENTEEN JOSHUAさんに会えるオフラインイベントを開催いたします。

オフラインイベント概要

◆正式名称：My Real Barrier Moment with SEVENTEEN JOSHUA

◆イベント開催日付：2026年7月10日（金）

◆開催場所：東京都内 *場所や時間の詳細情報は当選者に限りご案内いたします。

◆参加人数：500名（オンライン抽選250名、オフライン抽選250名）

SEVENTEEN JOSHUAさんの製品PICK！

<*1：2015年ランチング~2025年2月期間販売集計基準 *2：ミリストイル／パルミトイル）オキソ（ステアラミド／アラカミド）ＭＥＡ、ジヒドロキシイソプロピルパーモイルパームアミド、ビスカプリロイルオキシパルミタミドイソプロパノール(全て保湿成分)、*3：アセチルヘプタペプチド-４(整肌成分)>リアルバリアエクストリームクリーム（オリジナル）

累計販売数250万個*1を突破した、ブランドのロングセラーアイテムです。

コックリと固めの質感なのに、肌に溶け込むように馴染む高保湿フェイスクリーム。肌の脂質成分であるセラミドをそのまま再現したオメガセラミド*2を配合。リアルバリア独自開発のMLE(R)技術を採用し、肌のバリア機能をしっかりと補い、うるおいに満ちたふっくらハリ肌に導きます。また、肌のバリア機能を支えるバイオームペプチド*3が肌を贅沢なうるおいで満たし、すこやかな肌状態を保ち続けます。

*（ミリストイル／パルミトイル）オキソ（ステアラミド／アラカミド）ＭＥＡ、ジヒドロキシイソプロピルパーモイルパームアミド、ビスカプリロイルオキシパルミタミドイソプロパノール(全て保湿成分)エクストリームクリームマスク

エクストリームクリームオリジナルのバリアケア、保湿成分*をそのまま入れたクリームシートマスクです。

エクストリームクリームと同じオメガセラミド配合で、マイクロファイバー繊維シートが肌に隙間なく密着し、角層のすみずみまで潤いを届けます。

*（ミリストイル／パルミトイル）オキソ（ステアラミド／アラカミド）ＭＥＡ、ジヒドロキシイソプロピルパーモイルパームアミド、ビスカプリロイルオキシパルミタミドイソプロパノール(全て保湿成分)セラモイスチャーバリアサンクリーム

SPF50+・PA++++

セラミドUV！水分バリアで紫外線と乾燥をWケア。ベタつきや白浮きがないスキンケア級の高保湿サンクリームです。

リアルバリアの独自成分オメガセラミド*を配合し、UVケアだけでなくバリア機能のサポートまで同時にケアします。

なめらかなクリームテクスチャーが角層のすみずみまで潤いを届け、エアコンの乾燥や紫外線ダメージによる乾燥から肌を守ります。

SEVENTEEN JOSHUAさんのプロフィール

◇JOSHUA

◇1995年12月30日生まれ。

◇13人組グループSEVENTEEN。VOCAL TEAM所属。

肌バリア専門のブランド、リアルバリア（Realbarrier）とは

リアルバリア、文字通り「本当の肌バリア」について約20年以上肌バリアについて研究を続けている肌バリア専門のブランドです。独自開発のセラミド、独自技術MLE(R)処方で敏感肌の方々が毎日快適に肌のバリアを守れるように、科学的で検証されたソリューションを提供しております。

お問い合わせ先

リアルバリア公式Instagram：https://www.instagram.com/realbarrier_jp_official/

Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/realbarrier